ANAC conferma la legittimità della concessione VTP

Con riferimento alla visita ispettiva del 4 luglio 2018 e successive audizioni dell’ufficio Vigilanza Centrali di Committenza e Concessioni presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, in cui ANAC aveva richiesto notizie, fra gli altri, anche sul rapporto di affidamento di Venezia Terminal Passeggeri S.p.A, la suddetta Autorità ha concluso di non ravvisare criticità o anomalie nell’affidamento disposto alla Società.



In quanto all’asserita carenza in capo a VTP SpA della presunta non riconducibilità dei soci privati della Società ad imprese operanti nel porto, dalla documentazione acquisita, l’ANAC evince che sulla questione si era già espresso il MIT al momento della sua costituzione nel 1997 confermando la legittimità della composizione societaria e dell’affidamento alla stessa dei servizi di interesse generale. Viene altresì ribadito che, sebbene nel corso degli anni la compagine societaria abbia subito fisiologici mutamenti, i soci continuano a rappresentare operatori attivi nel settore dello shipping. Chiarisce infine che nel corso delle dismissioni delle quote in capo all’Autorità Portuale è stata assicurata tramite gara la selezione dei nuovi soggetti subentranti nella compagine sociale.



“Siamo lieti che ANAC abbia confermato la piena legittimità della concessione di VTP SpA sulla quale non abbiamo mai nutrito alcun dubbio”, ha dichiarato Fabrizio Spagna Presidente di VTP SpA. “È un’ottima notizia per la tutela della società, dei suoi azionisti, dei suoi dipendenti e della sua clientela in un momento di estrema complessità per le decisioni del Governo in merito al transito delle Grandi Navi a Venezia. Restiamo comunque ottimisti per il futuro e contiamo su una positiva evoluzione anche di questa vicenda”, ha concluso Spagna