LC3 TRASPORTI È LA PRIMA AZIENDA DI LOGISTICA E TRASPORTI ITALIANA FIRMATARIA DEL ‘THE CLIMATE PLEDGE’

Gubbio– LC3 Trasporti, il primo vettore logistico italiano a puntare sul trasporto 100% sostenibile, aderisce gli impegni contenuti all’interno del progetto ‘The Climate Pledge’ per l’abbattimento delle emissioni nette di carbonio entro il 2040, di cui Amazon è primo firmatario al mondo.

L’azienda di trasporti con sede a Gubbio, all’avanguardia nell’utilizzo di risorse energetiche sostenibili per movimentare i propri mezzi pesanti per il trasporto merci su gomma, è stata infatti il primo vettore a utilizzare Biometano Gassoso (Bio-CNG) e Biometano Liquefatto (Bio-LNG) prodotto principalmente con gli scarti dell’industria alimentare, agricoli e forsu. Mentre, per quanto riguarda i sistemi di refrigerazione dei suoi semirimorchi, LC3 Trasporti utilizza l’Azoto Liquido per abbattere del tutto le emissioni di CO2, NOX, polveri sottili e azzerare l’inquinamento acustico. Ed è inoltre responsabile della messa su strada del primo mezzo di traporto pesante 100% elettrico.

“Siamo orgogliosi di far parte di questo importante progetto a beneficio dell’ambiente e di poter condividere visione e obiettivi con altre importanti realtà di livello mondiale, nell’interesse di tutta la collettività” commenta Michele Ambrogi – Presidente di LC3 Trasporti. “Il nostro piano strategico e i nostri valori a favore della sostenibilità ambientale coincidono da sempre con gli impegni contenuti all’interno del ‘The Climate Pledge’. E siamo certi che quest’assunzione di responsabilità avrà un effetto a catena su tutta la filiera, soprattutto nell’ambito della logistica e del trasporto pesante su gomma che, ad oggi, incide ancora in maniera significativa in emissione di inquinanti nell’atmosfera.”