ICS pubblica la terza edizione della guida per l’imbarco del pilota a bordo delle navi

Londra. L’International Chamber of Shipping pubblica la terza edizione – gennaio 2022 – della Guida del settore marittimo sugli accordi di trasferimento del pilota a bordo delle navi.

Questa guida ha lo scopo di ricordare ai marittimi e alle compagnie l’importanza vitale di aderire alle regole e alle procedure stabilite relative alla fornitura di disposizioni per l’imbarco sicuro per i piloti.

La guida aggiornata è stata necessaria dopo che il capitano Simon Pelletier, presidente dell’International Maritime Pilots’Association, ha esortato l’IMO a vietare un pericoloso uso della scala di trasferimento del pilota legato a una fatalità a New York il 30 dicembre 2019: il caso del capitano Dennis Sherwood, 64 anni, morto mentre si imbarcava sulla nave portacontainer Maersk Kensington in entrata al porto di New York e nel New Jersey; stava usando una disposizione combinata di una pescaggina più una scala ausiliaria, manovra tipica quando il punto di accesso della nave è a più di nove metri dall’acqua.

I piloti hanno il diritto di rifiutarsi di salire a bordo di navi che offrono disposizioni di imbarco difettose, il che può comportare gravi ritardi. I piloti hanno anche il diritto di segnalare difetti nelle disposizioni d’imbarco alle Autorità di controllo dello Stato di approdo, il che potrebbe portare a un’ispezione di controllo completa dello Stato di approdo con il rischio di ritardi e sanzioni pecuniarie.

Un pilota che è salito su una scala sicura, ben sistemata a murata della nave e assistito da un ufficiale di coperta e da un gruppo di marinai sarà nello stato d’animo giusto per prestare la massima attenzione alla sicurezza della nave.

La guida sulle procedure d’imbarco dei piloti è conforme alla Convenzione IMO sugli standard minimi di sicurezza nella navigazione (SOLAS), e rimane uno strumento di riferimento essenziale per tutti gli equipaggi delle navi in ​​tutto il mondo. All’interno della guida, ai marittimi e alle compagnie è ricordato perché è di vitale importanza attenersi alle regole e alle procedure stabilite per l’imbarco sicuro dei piloti.

L’International Chamber of Shipping (ICS) e L’International Maritime Pilots’ Association (IMPA) hanno prodotto questa guida in collaborazione con partner del settore: Baltic and International Maritime Council (BIMCO), Cruise Lines International Association (CLIA), International Group of Protection and Indemnity Clubs (IGP&I), International Federation of Shipmasters ‘Associations (IFSMA), INTERCARGO, International Transport Workers’ Federation (ITF) e The Nautical Institute.

L’ICS è stata fondata nel 1921 per garantire lo sviluppo, la promozione e l’applicazione delle migliori pratiche in tutto il settore marittimo. ICS è l’Associazione mondiale di categoria degli armatori e degli operatori, che rappresenta le associazioni nazionali di armatori del mondo e oltre l’80% della flotta mercantile mondiale di circa 40 paesi. Armatori di navi portarinfuse secche, petroliere, petroliere chimiche, gasiere, navi portacontainer, navi da carico generale, navi di supporto offshore e navi passeggeri. ICS continua a supportare il trasporto marittimo ed essere il principale sostenitore di standard operativi elevati e un ambiente normativo che abbraccia sicurezza, ambiente, mercati aperti e concorrenza leale.

Abele Carruezzo

Si allega la guida