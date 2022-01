Genova. Primo appuntamento della Logistic Digital Community, la comunità virtuale promossa dall’universo Conftrasporto – Confcommercio con Federlogistica in qualità di soggetto aggregatore, atto a sostenere la transizione digitale nel mondo del trasporto e della logistica.

L’evento si realizzerà lunedì 24 Gennaio 2022 alle ore 14:30 e sarà ospitato nella sede di un Partner tecnico d’eccezione, LIGURIA DIGITALE, società leader nelle strategie digitali. L’appuntamento è contingentato in presenza per ragioni di sicurezza sanitaria.

La tematica prescelta è quella della Cyber Security, tema di interesse trasversale al settore. Nei sistemi di protezione delle reti dagli attacchi digitali, sono coinvolti persone, processi e tecnologie; ragion per cui si è scelto di affrontare il tema in un’ottica multi – prospettica: dal punto di vista tecnico, economico, legale ed assicurativo. Ad aprire i lavori saranno i presidenti di Federlogistica Liguria Davide Falteri e di Confcommercio Genova Paolo Odone. Verranno approfonditi i temi della cybersecurity nella logistica, i profili economico-finanziari connessi alla cyber, gli aspetti normativi di responsabilità e i riflessi assicurativi.

“Quella in programma lunedì prossimo – spiega Davide Falteri vicepresidente nazionale di Federlogistica e vicepresidente di Confcommercio Genova – è la seconda iniziativa messa in campo dalla Logistic Digital Community, dopo l’evento di lancio che nell’ottobre scorso aveva visto la partecipazione del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. Il nostro obiettivo è quello di guidare il processo di digitalizzazione nel mondo della logistica e dei trasporti creando valore e competenze attraverso iniziative che coinvolgono tutti gli stakeholders della filiera. Un’opportunità di crescita soprattutto per le imprese.”

La Logistic Digital Community, un canale privilegiato di disseminazione e contaminazione di best practice e use case sviluppati da eccellenze tecniche del settore, aggrega Istituzioni, Aziende e Associazioni tutte impegnate in questa difficile sfida di cambiamento digitale, che saranno presenti all’evento. Per la registrazione all’evento, scaricare il programma e partecipare in diretta Streaming, basta collegarsi al sito www.logisticdigitalcommunity.com.