L’ultimo ‘Cruise Industry 2022 Outlook Report’ di CLIA evidenzia il valore del turismo crocieristico e la sua leadership in materia di salute e sicurezza, sostenibilità ambientale e gestione delle destinazioni

Il rapporto presenta nuovi dati sull’impatto economico del 2020, tra cui approfondimenti riguardanti la ripresa del settore dalla pandemia, il valore del turismo crocieristico, e la leadership e i progressi in termini di turismo responsabile e procedure marittime.

Washington– Cruise Lines International Association (CLIA), la principale associazione di categoria del settore crocieristico al mondo, ha pubblicato oggi il report annuale ‘2022 State of the Cruise Industry Outlook’. Il rapporto mostra come il settore crocieristico ha proseguito una ripresa responsabile con protocolli collaudati e all’avanguardia, sottolinea il valore del turismo crocieristico tanto per le comunità locali quanto per le economie nazionali di tutto il mondo, e traccia i continui progressi del settore verso il raggiungimento della neutralità carbonica.

“Il rapporto ‘2022 State of the Cruise Industry Outlook’ offre l’opportunità di riflettere sulla strada fatta dal nostro settore, dato che le navi da crociera oceaniche CLIA hanno accolto più di sei milioni di ospiti a bordo da quando hanno ripreso le operazioni nel luglio 2020. Mentre la nostra attenzione per la salute e la sicurezza rimane una priorità, il nostro settore dimostra di essere anche all’avanguardia nella sostenibilità ambientale e nella gestione delle destinazioni”, ha dichiarato Kelly Craighead, Presidente e CEO di CLIA. “Il turismo costiero e marittimo rappresenta un importante volano dell’economia, e noi continuiamo a collaborare con le destinazioni crocieristiche per fare in modo che le comunità locali possano trarre vantaggi da un’attività turistica responsabile. I nostri membri stanno anche investendo in nuove tecnologie e nuove navi, perseguendo l’obiettivo di avere crociere a zero emissioni di carbonio entro il 2050”.

Il report 2022 presenta anche le riflessioni di partner del settore crocieristico e membri della comunità di tutto il mondo, tra cui Robert Courts, membro del parlamento e Ministro per il trasporto marittimo del Regno Unito; Mato Franković, Sindaco di Dubrovnik; Laura McDonnell, proprietaria di un’attività commerciale a Juneau, in Alaska; Alex Fraile, guida turistica a Palma di Maiorca, in Spagna; Danny Genung, CEO, Harr Travel; e Mandy Goddard, M.Ed., CLIA Elite Cruise Counselor (ECC).

I punti salienti del rapporto includono:

Flotta del futuro. Entro il 2027, la flotta delle navi da crociera oceaniche CLIA rifletterà i progressi significativi nella ricerca, da parte dell’industria delle crociere, di un futuro più pulito e più efficiente. Nel dettaglio:

-26 navi da crociera saranno alimentate tramite GNL

-81% della capacità globale sarà equipaggiata di sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue

-174 navi da crociera saranno dotate di impianti di alimentazione elettrica da terra

Impatto economico globale 2020. Rispetto al 2019, i dati economici del 2020 riflettono l’impatto di vasta portata della pandemia sulla più ampia comunità crocieristica, oltre a sottolineare l’importanza del turismo crocieristico per le economie di tutto il mondo. Nel dettaglio:

-5,8 milioni di imbarchi passeggeri (-81%)

-576.000 posti di lavoro supportati dalle crociere (-51%)

-63,4 miliardi di dollari americani di contributo economico totale (-59%)

Progresso nella fase di ripartenza. I protocolli leader del settore stanno facilitando la ripresa del turismo crocieristico in tutto il mondo, che di conseguenza sta favorendo il ritorno delle persone al proprio lavoro e rafforzando tanto le economie locali, quanto quelle nazionali. Nel dettaglio:

più del 75% della capacità delle navi da crociera oceaniche CLIA è tornata in servizio

quasi il 100% stima invece di tornare operativo entro il mese di agosto 2022

Valore del turismo croceristico. I turisti che scelgono di viaggiare in crociera e il denaro che spendono nelle località che visitano creano posti di lavoro e opportunità per le comunità locali di tutto il mondo. Nel dettaglio:

per ogni 24 turisti si crea un lavoro a tempo pieno

ciascun passeggero spende una media pari a 750 dollari americani nelle città di scalo nel corso di una crociera della durata di una settimana

6 turisti su 10 affermano di essere tornati in una città che avevano precedentemente visitato facendo tappa durante un soggiorno in crociera

Gestione della destinazione. La continua collaborazione con le comunità locali nelle destinazioni visitate dalle navi da crociera rimane un aspetto fondamentale per il settore crocieristico. Ciò vale anche per le località di Dubrovnik, in Croazia, le destinazioni greche di Corfù e Heraklion e la città di Palma nelle Isole Baleari.

Classe 2022. Si stima che le compagnie di crociera di tratte oceaniche CLIA debutteranno con 16 nuove navi nel 2022, comprese cinque alimentate a GNL e nove navi da spedizione. La flotta del 2022 sarà dotata al 100% di sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue.

Per consultare l’edizione completa del report ‘2022 State of the Cruise Industry Outlook’, è disponibile al link

https://cruising.org/en-gb/news-and-research/press-room/2022/january/cruise-industry-2022-outlook-report-quantifies-value-of-cruise-tourism