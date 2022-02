Fuoco a bordo dell’Euroferry Olympia

Ore 14.30, Incerta la sorte di 14 persone e da Ancona è partito il traghetto Florencia

Corfù. Paul Kyprianou, responsabile relazioni esterne Grimaldi Group, ha affermato a RaiNews24 che due autisti bulgari sono ancora a bordo nel garage e si sta tentando di evacuarli.

Una nota tecnica: gli autisti durante la navigazione non possono sostare nella cabina dei loro tir nel garage della nave; avrebbero dovuto trovare posto in poltrone nei saloni dedicati e qui il controllo è demandato al team per la sicurezza di bordo.

La compagnia Grimaldi ha fatto anche sapere che i passeggeri della nave ‘Euroferry Olympia’ domani saranno a Brindisi: è partito da Ancona il traghetto la ‘Florencia’.

Grande impegno nei soccorsi invece è stato operato dalla Guardia di Finanza italiana. Infatti, sono state le Autorità greche a richiedere l’intervento del pattugliatore Monte Sperone della Guardia di Finanza italiana, attorno alle 04.00 della scorsa notte, per la necessità di evacuare le persone che si trovavano a bordo della ro-ro/pax ‘Euroferry Olympia’della Grimaldi Lines in fiamme. Il pattugliatore si trovava in quel momento a circa 11 miglia da Corfù e stava assistendo un altro mezzo del Corpo in avaria in navigazione verso Milos. Arrivati sul posto, i finanzieri hanno iniziato ad evacuare le persone con due battelli per un totale di 243 tra membri dell’equipaggio e passeggeri. Altre 34 persone sono invece state recuperate da una motovedetta della Guardia Costiera greca.

L’ incendio ora sembra quasi sotto controllo. Il numero definitivo dei passeggeri e dei dispersi sarà chiarito dal conteggio ufficiale che si svolgendo nel porto di Corfù, dove sono stati trasportati i soccorsi e intanto la lista dei passeggeri utilizzata dall’Autorità Marittima ellenica non risulta conforme con quella di bordo ed è per questo che risulta ancora incerta la sorte di altre 14 persone. Può essere anche il caso di passeggeri che figurano nella lista imbarco, alla partenza, ma che non si siano mai saliti a bordo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, per fargli i complimenti per il salvataggio dei passeggeri della nave ‘Euroferry Olimpia’.

Il Presidente ha chiesto di esprimere l’apprezzamento e la riconoscenza all’equipaggio della motovedetta. La Guardia Costiera italiana è in costante contatto con le Autorità greche impegnate nel soccorso del traghetto in fiamme a largo delle coste greche. Le persone a bordo sono state tratte in salvo. Approntati mezzi aerei e navali del Corpo in assetto ambientale per supporto alle operazioni.