INCIDENTE A BORDO DELLA NAVE EUROFERRY OLYMPIA: NUOVO AGGIORNAMENTO

Napoli-Sono sbarcati a fine mattinata in sicurezza a Corfù i passeggeri e membri dell’equipaggio evacuati dalla nave Euroferry Olympia, sulla quale era divampato un incendio questa notte a largo dell’isola greca.

Dopo essere stati sottoposti a controlli da parte delle autorità greche, agli evacuati il Gruppo Grimaldi ha offerto completa assistenza e una sistemazione alberghiera, in attesa di ricevere il nulla osta dalle autorità competenti per procedere con il trasferimento verso i luoghi di residenza.

A seguito di un controllo dei passeggeri e membri dell’equipaggio evacuati a Corfù, mancherebbero all’appello 13 persone. Di queste, cinque passeggeri sono stati, nel frattempo, rintracciati a bordo e sono subito scattate le operazioni di recupero ed evacuazione con ogni mezzo disponibile in loco.

Proseguono, inoltre, le operazioni di recupero della nave, attraverso l’utilizzo di rimorchiatori specializzati. Al momento non risultano sversamenti di combustibile né danni ambientali di altro tipo.

Per le operazioni di salvataggio è stata prontamente incaricata dal Gruppo Grimaldi la SMIT Salvage, azienda olandese leader a livello mondiale nel settore del salvataggio.

L’Euroferry Olympia è stata sottoposta, lo scorso 16 febbraio ad Igoumenitsa, ad una visita Port State Control, conclusasi con esito positivo. La nave è oggetto di regolari verifiche da parte delle autorità competenti nell’ambito dei controlli previsti dalla normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.

EN

NEW UPDATE ABOUT THE INCIDENT ON BOARD THE VESSEL EUROFERRY OLYMPIA



Passengers and crew members evacuated from the vessel land safely in Corfu

Naples-Passengers and crew members evacuated from the vessel Euroferry Olympia, on which a fire broke out last night off the Greek island, disembarked safely in Corfu at the end of the morning.

After undergoing checks by Greek authorities, evacuees have been offered complete assistance and hotel accommodation by the Grimaldi Group, while waiting to receive green light from the competent authorities to proceed with their transfer to their places of residence.

Following a check of the passengers and crew members evacuated in Corfu, 13 people would be missing. Meanwhile, five of these passengers have been traced down on board and their recovery and evacuation operations immediately started with any means available on site.

In addition, ship recovery operations continue with the use of specialized tugs. There are currently no fuel spills or other types of environmental damage.

For the rescue operations, the Grimaldi Group promptly appointed the Dutch company SMIT Salvage, a global leader in the rescue sector.

Last February 16, in Igoumenitsa, the Euroferry Olympia underwent a Port State Control visit, which ended with a positive outcome. The ship is subject to regular checks by the competent authorities as required by international legislation on navigation safety.