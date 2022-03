Tobias Bartz nominato CEO e Presidente del Gruppo Rhenus

Tobias Bartz assumerà la carica di CEO e Presidente del Gruppo Rhenus a partire dal 1° aprile 2022. Succederà a Klemens Rethmann che si concentrerà, quindi, sul suo ruolo nella direzione di RETHMANN SE.

Il Consiglio di Sorveglianza di Rhenus SE & Co. KG ha nominato Tobias Bartz come CEO e Presidente del Gruppo Rhenus a partire dal 1° aprile 2022. Bartz succede a Klemens Rethmann, che cederà dunque la sua carica ricoperta dal 2008.

“La scelta del nuovo CEO si inquadra perfettamente nel percorso di continua crescita ed espansione intrapreso dal Gruppo Rhenus. Abbiamo piena fiducia che Tobias Bartz riuscirà a raggiungere tutti i risultati prefissati grazie alla sua comprovata esperienza a livello internazionale che sarà fondamentale per guidare Rhenus verso un futuro radioso”, ha dichiarato Marco Schröter, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Rhenus SE & Co. KG.

Klemens Rethmann, che in futuro si concentrerà sul suo ruolo nel comitato esecutivo di RETHMANN SE, ha commentato: “Tobias ed io abbiamo lavorato insieme con successo fin dai miei primi giorni nel gruppo Rhenus. In tutti questi anni abbiamo ottenuto ottimi risultati insieme a tutti i membri della famiglia Rhenus. Ci rispettiamo e ci fidiamo l’uno dell’altro e sono orgoglioso che sia proprio Tobias il mio successore”.

Tobias Bartz, nato nel 1977, ha iniziato la sua carriera professionale in Rhenus nel 2005 e da allora ha dato più volte prova delle sue capacità di leadership in diversi ambiti internazionali all’interno del Gruppo Rhenus. È stato tra l’altro responsabile dell’attività Rhenus Road Freight in Francia e Spagna. Nel 2015 è stato nominato membro del Consiglio d’Amministrazione di Rhenus e ha diretto per tre anni la crescita della divisione Air & Ocean da Singapore, prima di tornare in Germania nel 2018. Manterrà la sua posizione dirigenziale all’interno di questa divisione insieme alla sua nomina a CEO e Presidente del Gruppo Rhenus. Tobias Bartz ha già un chiaro obiettivo in mente. “Ci concentreremo fortemente su un’ulteriore crescita così come sulla trasformazione verde e digitale del Gruppo Rhenus anche nei prossimi anni. Parallelamente continueremo ad espandere la nostra rete globale”.