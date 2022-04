Friend of the Sea assegna a MSC Crociere il premio “Whale-Safe 2022” per il suo impegno nella prevenzione delle collisioni con le balene

MSC Crociere è stata selezionata per il premio Friend of the Sea Whale-Safe per la sua rigorosa attuazione di misure concrete mirate a proteggere le popolazioni di balene in via di estinzione dalle collisioni con le navi.

Sebbene il divieto internazionale della caccia alle balene alla fine degli anni ’90 abbia salvato le grandi specie di balene dall’estinzione, oggi le collisioni con le navi sono considerate la principale minaccia per la sopravvivenza delle balene.

Con il settore marittimo in costante espansione, e il considerevole aumento del numero delle balene colpite o uccise dagli impatti con le navi, nel 2021 Friend of the Sea ha lanciato la campagna Whale-Safe. Il premio Friend of the Sea Whale-Safe ha lo scopo di sviluppare maggiore consapevolezza e stimolare il dialogo verso l’elaborazione di soluzioni efficaci e, in definitiva, un cambiamento sostanziale all’interno dell’industria marittima.

L’anno scorso, Friend of the Sea ha condotto uno studio approfondito per analizzare l’impegno dimostrato dalle compagnie di navigazione e di crociera per ridurre gli impatti; MSC Crociere mostra il maggiore grado di impegno per la sicurezza delle balene.

Per saperne di più, potete visualizzare un webinar condotto da Simone Panigada, presidente del Tethys Research Institute, Roberto Lombardi, biologo marino di Friend of the Sea, e il capitano Wolfram Guntermann, Director of Regulatory Affairs presso Hapag-Lloyd:





Per richiedere la certificazione e il premio Whale-Safe, contattate Friend of the Sea all’indirizzo info@friendofthesea.org