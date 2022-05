MSC WORLD EUROPA: MSC CROCIERE PRESENTA LA FUTURA AMMIRAGLIA DELLA FLOTTA

MSC World Europa

MSC Crociere presenta oggi MSC World Europa, la nuova ammiraglia della Compagnia che, quando entrerà a far parte della flotta in novembre, diventerà la ventesima e più grande nave di MSC Crociere nonché la più grande crociera al mondo alimentata a GNL, attualmente il combustibile fossile più green disponibile per l’alimentazione delle grandi navi da crociera. Sarà la prima nave appartenente alla World Class, dotata di 22 ponti, 47 metri di larghezza, 2.626 cabine e oltre 40.000m2 di spazi comuni.

“MSC World Europa è un grande passo fondamentale per MSC Crociere verso la riduzione del proprio impatto ambientale e il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050. Questa nave, non solo sarà la più ecologica ed efficiente di tutta la flotta, ma anche la prima ad essere dotata della tecnologia a celle di combustibile per ridurre al minimo le proprie emissioni. – ha dichiarato Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere – La futura ammiraglia sarà all’avanguardia dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista dell’intrattenimento a bordo, abbiamo cercato di portare l’esperienza della crociera ad un altro livello e sono certo che con questa nuova nave saremo in grado di offrire ai nostri ospiti qualcosa che ancora non c’è nel mercato crocieristico.”

IL FUTURO DELLE CROCIERE È ALLE PORTE: SEI MESI AL VARO DI MSC WORLD EUROPA, LA NUOVA E RIVOLUZIONARIA AMMIRAGLIA DI MSC CROCIERE

-MSC World Europa punta ad andare oltre i confini di ciò che è possibile fare in mare con una serie di nuove spettacolari caratteristiche per gli ospiti

-Grazie all’alimentazione a GNL, un carburante più pulito, e la tecnologia verde integrata diventerà la nave più sostenibile della flotta di MSC Crociere

Tra soli sei mesi si terrà il varo della nave più mozzafiato, innovativa e avanzata dal punto di vista ambientale della flotta di MSC Crociere: MSC World Europa. Questa attesissima nuova ammiraglia è la prima della World Class, con 22 ponti, 47 metri di larghezza, 2.626 cabine e oltre 40.000m2 di spazi comuni. Una modernissima metropoli urbana in mare, che sarà il futuro delle crociere e offrirà un vero e proprio mondo di esperienze diverse, andando oltre i confini di ciò che è possibile fare oggi a bordo e stabilendo un nuovo standard per l’industria delle crociere.

Con così tante nuove caratteristiche e un intero mondo di esperienze da scoprire, ecco 8 motivi per cui MSC World Europa sarà la nave più innovativa del 2022.

1.) La Promenade – il cuore pulsante della nave

La World Promenade, lunga 104 metri e alta 7 ponti, è solo uno degli ambienti mozzafiato di questa incredibile nave. Si sviluppa a poppa, con una vista mozzafiato sul mare, ed è il luogo ideale per il giorno e la notte, con ampi spazi per l’intrattenimento e la ristorazione all’aperto. Il coronamento della passeggiata è un capolavoro architettonico di grande impatto: The Venom Drop @ The Spiral, che si estende in altezza per 11 ponti. Una bellissima struttura dalle eleganti curve in acciaio inossidabile che ospita un lungo scivolo di 74 metri, il più lungo mai realizzato all’interno di una nave, per coloro che si sentono coraggiosi sarà sicuramente il modo più divertente (e veloce) per spostarsi dal ponte più alto alla Promenade.

Collegata alla passeggiata interna, la World Galleria si estende per 303m2 ed è sormontata da un soffitto a cupola cinetica e a LED che incanta: è il luogo perfetto per godere dei vari bar, ristoranti, negozi e boutique.

2.) Assaporare il mondo con ristoranti, bar e lounge eccezionali

MSC World Europa accompagnerà gli ospiti in un viaggio gastronomico intorno al mondo con un’incredibile offerta di 33 ristoranti, bar e lounge, ognuno caratterizzato da uno stile e un’atmosfera unici. I menu di ispirazione globale e la migliore arte culinaria combinati a un’abbondante varietà di ingredienti di qualità preparati con passione e autenticità, daranno vita a esperienze gastronomiche eccezionali.

La nave offrirà una spettacolare varietà di 13 ristoranti, tra cui 6 ristoranti di specialità con due concept inediti per MSC Crociere:

-Chef’s Garden Kitchen, il primo orto idroponico in mare dove gli ingredienti sono letteralmente al centro della scena con micro erbe, insalate e guarnizioni coltivate e raccolte a bordo.

-La Pescaderia, un ristorante di pesce mediterraneo che servirà un prodotto freschissimo in un luogo in cui la raffinatezza incontra l’informalità e la famiglia, un must per tutti gli ospiti!

Gli ospiti troveranno anche i ristoranti preferiti di MSC Crociere, tra cui il Butcher’s Cut, una steakhouse in stile americano, Hola! Tacos & Cantina, ispirato allo street food latino-americano, Kaito Teppanyaki e Sushi bar.

Tra i 20 bar e lounge di bordo ci sono 7 nuovissimi concept di bar e caffè, tra cui il primo microbirrificio di bordo della compagnia, un nuovo gin bar, un nuovo cocktail bar fresco ed elegante che onora l’arte della mixologia e molto altro ancora!

3.) Intrattenimento coinvolgente per tutte le età

Sperimentate un livello di intrattenimento completamente nuovo con svariate esperienze tra cui spettacoli teatrali, show coinvolgenti nel salone di poppa, intrattenimento interattivo per famiglie nell’Arena Luna Park, e un autentico teatro di strada boemo in giro per la nave. Inoltre, lasciate che i vostri capelli si sciolgano nella roller-disco o liberate il bambino che è in voi sugli autoscontri.

-Il Panorama Lounge a poppa della nave offrirà una coinvolgente esperienza di intrattenimento;

-L’elegante World Theatre, con 1.153 posti a sedere, ospiterà ogni sera spettacoli originali;

-La versatile Luna Park Arena è un nuovo luogo di intrattenimento multifunzionale che ospiterà film, giochi, attività per bambini e diverse feste a tema.

4.) L’offerta di intrattenimento familiare più ampia e tecnologicamente avanzata di MSC Crociere

L’area bambini di MSC World Europa sarà la più grande della flotta, con oltre 766m2 di spazio interno, 7 sale dedicate a diverse fasce d’età da 0 a 17 anni sviluppate in collaborazione con LEGO® e Chicco®.

L’intrattenimento per i bambini e gli adolescenti sarà ancora più vario con format originali di giochi e talent show che verranno creati appositamente per lo Studio, l’Arena Luna Park e il World Theatre.

Infine, grazie all’estensione degli orari di apertura del Kids Club e del Teens Club, accompagnati da personale giovanile, i ragazzi potranno divertirsi anche con le altre attrazioni di MSC World Europa, tra cui gli autoscontri, lo scivolo e la stanza virtuale.

5.) Stendersi e rilassarsi con il massimo del tempo libero e del benessere

Con 7 piscine e 13 vasche idromassaggio dislocate in diversi punti della nave, ce n’è una adatta a tutti i vacanzieri, sia che vogliano distendersi e rilassarsi, sia che vogliano vivere emozioni e avventure.

I punti salienti includono:

-La nuovissima e tranquilla area Zen Pool a poppa della nave: un’area ultra-chic dedicata solo agli adulti con due piscine, solarium e area lounge ombreggiata, il tutto dal ponte 18 con una spettacolare vista sul mare;

-L’MSC Yacht Club con un ampio solarium a due piani, piscina privata e idromassaggio;

-L’Aquapark al ponte 20, il più grande della flotta MSC Crociere, con una piscina per bambini e scivoli per tutta la famiglia;

-La Plage, la piscina principale e il luogo ideale per chi è alla ricerca di divertimento e svago, con un’incredibile area di 3.474 m2, dotata di diversi livelli per prendere il sole;

-La piscina del Giardino Botanico con tetto rientrante, bar tropicale e area per il relax.

6.) Un MSC Yacht Club di livello superiore

MSC World Europa sarà dotata di un MSC Yacht Club ampliato, il più lussuoso mai realizzato, che offrirà livelli di comfort ineguagliabili. Più spazio comune, aree esterne ampliate e nuove eleganti suite, il tutto avvolto nel design futuristico della nave.

Gli spazi comuni migliorati includono un prendisole totalmente ripensato, per la prima volta disposto su due ponti, mentre due nuovissime Owner’s Suite ultra spaziose si aggiungono all’esclusivo concetto di “nave nella nave” con accesso esclusivo tramite key card.

7.) Nuovo design innovativo delle cabine

MSC World Europa è diversa all’interno come all’esterno, con cabine dal design completamente nuovo e il maggior numero di cabine con balcone di tutte le navi della flotta. Dalle lussuose suite con servizi privati nell’MSC Yacht Club, alle cabine tradizionali e alle nuovissime cabine con vista sulla passeggiata esterna, ci sono sistemazioni confortevoli e di alta qualità per soddisfare tutti i gusti.

La nave offrirà 7 tipologie di cabine nuove e innovative, mai viste su altre navi MSC Crociere, e un numero maggiore di suite con vasca idromassaggio privata.

Un altro punto di forza sono le nuove cabine Infinite Ocean view, con una finestra scorrevole panoramica che quando è aperta si trasforma in una balaustra di vetro.

8.) Gli itinerari per eccellenza

MSC World Europa trascorrerà la propria stagione inaugurale nel Golfo, offrendo agli ospiti un’esperienza di crociera invernale senza precedenti. La stagione inizierà il 20 dicembre con una crociera speciale di 4 notti da Doha, in Qatar, a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

La nave offrirà poi crociere di 7 notti da Dubai alla vicina e moderna metropoli di Abu Dhabi, fino all’isola di Sir Bani Yas, dove gli ospiti avranno la possibilità di scoprire una fauna esotica o di crogiolarsi al sole caldo sulle spiagge immacolate, a disposizione esclusivamente per gli ospiti di MSC Crociere nei giorni in cui le navi faranno tappa. Il suo programma nel Golfo è stato arricchito con scali nel porto di Dammam, in Arabia Saudita, per visitare l’oasi di Al Ahsa, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. La nave si fermerà anche a Doha, la futuristica capitale del Qatar, prima di tornare a Dubai con un pernottamento in città per scoprire tutte le meraviglie che ha da offrire.

In partenza da Dubai il 25 marzo 2023, MSC World Europa si dirigerà verso il Mar Mediterraneo. Nell’estate del 2023 offrirà crociere di 7 notti con scalo nei porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre che a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.

9.) MSC World Europa diventerà una delle navi più avanzate dal punto di vista ambientale

MSC World Europa sarà la prima nave alimentata a GNL della flotta di MSC Crociere e la più avanzata dal punto di vista ambientale. Il gas naturale liquefatto (GNL), uno dei combustibili marini più puliti al mondo disponibile su larga scala, è destinato a svolgere un ruolo chiave nella decarbonizzazione (o nella transizione a zero emissioni) del trasporto marittimo internazionale. Elimina le emissioni locali di inquinanti atmosferici come gli ossidi di zolfo e riduce gli ossidi di azoto fino all’85%. Il GNL svolge inoltre un ruolo chiave nella mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto riduce le emissioni di CO2 del 25% e sta aprendo la strada all’adozione di combustibili non fossili sostenibili, tra cui l’idrogeno verde. Una cella a combustibile dimostrativa a bordo testerà l’efficienza di questa tecnologia come mezzo per produrre calore ed elettricità in modo più efficiente del 30% circa rispetto ai motori a GNL.

Inoltre, MSC World Europa sarà dotata di sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR), connettività elettrica da terra a nave, sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue conformi al cosiddetto standard baltico, il più severo standard globale per lo smaltimento delle acque reflue in mare, un sistema di gestione del rumore irradiato sott’acqua per ridurre il potenziale impatto del rumore e delle vibrazioni sui mammiferi marini, nonché un’ampia gamma di apparecchiature e sistemi ad alta efficienza energetica per ottimizzare l’uso dei motori.

MSC WORLD EUROPA STABILISCE NUOVI STANDARD DI SOSTENIBILITÀ E ACCELERA IL PERCORSO DI MSC CROCIERE

VERSO L’OBIETTIVO ZERO EMISSIONI

-MSC World Europa, alimentata a GNL, sarà la prima nave da crociera a incorporare la tecnologia delle celle a combustibile, che ha il potenziale di ridurre significativamente le emissioni di CO2

-La nuova nave di MSC Crociere sarà inoltre dotata di numerose soluzioni per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente marino e atmosferico

-Quando entrerà in servizio, a novembre, diventerà la più grande crociera al mondo alimentata a GNL e la ventesima nave della flotta di MSC Crociere

È iniziata la fase finale del processo di costruzione di MSC World Europa che, quando entrerà in servizio nel novembre 2022, diventerà la nave più ecologica ed efficiente della flotta di MSC Crociere. Tra le principali novità rientrano le celle a combustibile a ossidi solidi, un sistema di riduzione catalitica selettiva e una maggiore capacità di alimentazione da terra a nave. Dal momento del varo, sarà la più grande nave da crociera al mondo alimentata a GNL.

MSC World Europa sarà inoltre la prima nave da crociera al mondo dotata della nuovissima tecnologia delle celle a combustibile a ossidi solidi (SOFC) alimentate a gas naturale liquefatto (GNL) sviluppata da MSC Crociere, Chantiers de l’Atlantique e Bloom Energy. La nave sarà dotata anche di un dimostratore SOFC da 150 kilowatt che genererà energia ausiliaria per ottenere guadagni di efficienza e significative riduzioni delle emissioni di CO2 rispetto ai tradizionali motori a combustione interna. Sarà un banco di prova per accelerare lo sviluppo della tecnologia delle celle a combustibile per le moderne navi da crociera e offrirà il potenziale per realizzare soluzioni a propulsione ibrida in futuro.

MSC Crociere è impegnata per un futuro a impatto zero, per questo sta investendo molto nello sviluppo di carburanti e soluzioni a basse emissioni di carbonio che possano accelerare il processo di decarbonizzazione del settore marittimo. MSC World Europa sarà la nave più efficiente e aiuterà a testare e perfezionare le tecnologie ambientali per il futuro dell’intera flotta. Nell’ambito di questo progetto sta portando avanti partnership con fornitori di tecnologia, aziende energetiche, università ed enti normativi. L’obiettivo è quello di garantire un futuro a emissioni zero.

Rispetto ai carburanti marini standard, il GNL elimina quasi del tutto le emissioni di inquinanti atmosferici, compresi gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto e le particelle fini, garantendo la riduzione delle emissioni di CO2 fino al 25%. Il GNL consentirà inoltre lo sviluppo di carburanti e soluzioni a basse emissioni di carbonio, come l’idrogeno verde, il bio-GNL e le celle a combustibile.

MSC World Europa sarà dotata di un sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR) che riduce le emissioni di NOx del 90% quando il GNL non è disponibile e la nave è alimentata a gasolio marino. Poiché anche nel momento in cui sarà alimentata a GNL si potrà garantire una simile riduzione delle emissioni, MSC World Europa sarà sempre conforme agli standard NOx Tier III dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO). Inoltre, la connettività elettrica da terra a nave consentirà a MSC World Europa di ridurre al minimo l’utilizzo dei motori nei porti in cui sono disponibili le infrastrutture necessarie.

Come tutte le nuove navi di MSC Crociere, anche MSC World Europa sarà dotata della più recente tecnologia di trattamento delle acque reflue, in conformità con la MEPC 227(64) Resolution dell’IMO e in linea con i requisiti normativi più severi al mondo, il cosiddetto “Standard Baltico”. La nave include inoltre un sistema avanzato di trattamento delle acque di zavorra che impedisce l’introduzione di specie invasive nell’ambiente marino attraverso gli scarichi, in conformità con la Convenzione dell’IMO sulla gestione delle acque reflue.

MSC World Europa sarà caratterizzata da un’ampia gamma di apparecchiature per ottimizzare l’uso dell’energia in tutta la nave. Tra queste, sistemi di ventilazione intelligenti e sistemi avanzati di condizionamento dell’aria, con circuiti automatizzati di recupero dell’energia, che consentiranno un’efficace distribuzione dell’aria calda e di quella fredda in tutti gli ambienti. La nave utilizza un’illuminazione a LED controllata da sistemi di gestione intelligenti per migliorare ulteriormente il profilo di risparmio energetico. In collaborazione con il cantiere navale, MSC World Europa è stata progettata con uno scafo dalla forma innovativa che riduce al minimo la resistenza all’acqua. Sarà inoltre dotata di sistemi di raccolta automatica dei dati per il monitoraggio dell’energia a distanza e l’analisi avanzata, consentendo un supporto a terra in tempo reale per ottimizzare l’efficienza operativa a bordo.

Questi progressi in termini di efficienza e l’uso del GNL consentiranno prestazioni operative di gran lunga superiori ai criteri di progettazione energetica richiesti dall’IMO per le nuove navi. MSC World Europa è stata progettata per ottenere prestazioni superiori del 47% rispetto all’indice di efficienza energetica richiesto (EEDI).

Lo scafo e la sala macchine di MSC World Europa sono stati progettati per minimizzare l’impatto acustico sottomarino, riducendo il potenziale effetto sui mammiferi marini nelle acque circostanti.

MSC Crociere ha confermato tre ordini per navi alimentate a GNL, che verranno consegnate tra il 2022 e il 2025, e rappresentano un investimento complessivo di oltre 3 miliardi di euro. MSC World Europa sarà infatti seguita da MSC Euribia, anch’essa attualmente in costruzione a Saint Nazaire e destinata a entrare in servizio nel 2023. La costruzione della terza nave dovrebbe iniziare all’inizio del 2023.

Le tecnologie ambientali di MSC World Europa:

Motori e carburanti:

-4 motori Wärtsilä (12V e 16V) a doppia alimentazione, per la maggior parte del tempo alimentati a gas naturale liquefatto (GNL) e occasionalmente a gasolio marino a basso tenore di zolfo (MGO)

-dimostratore di celle a combustibile a ossidi solidi da 150 kW

Emissioni atmosferiche:

-Sistema di riduzione catalitica selettiva che riduce le emissioni di NOx del 90% quando la nave è alimentata a MGO (il GNL offre un’analoga riduzione di NOx); MSC World Europa sarà in grado di rispettare gli standard IMO Tier III indipendentemente dal combustibile utilizzato

-Connettività elettrica da terra a nave, che consente alla nave di ridurre al minimo l’uso del motore nei porti in cui è disponibile un’infrastruttura elettrica da terra a nave

Trattamento delle acque reflue:

-Sistema avanzato di trattamento delle acque reflue conforme agli standard più severi della risoluzione MEPC 227(64) dell’IMO (il cosiddetto Standard Baltico)

-Sistema avanzato di trattamento delle acque di zavorra con trattamento UV per prevenire l’introduzione di specie invasive nell’ambiente marino attraverso gli scarichi, in conformità con la Convenzione dell’IMO sulla gestione delle acque reflue

Sistema di gestione del rumore irradiato sott’acqua con design dello scafo e della sala macchine che minimizza l’impatto acustico, riducendo i potenziali effetti sulla fauna marina, in particolare sui mammiferi marini nelle acque circostanti.

Efficienza energetica: Tutte le nuove navi di MSC Crociere incorporano un’ampia gamma di apparecchiature ad alta efficienza energetica che aiutano a ridurre e ottimizzare l’uso del motore. Queste includono sistemi di ventilazione intelligenti e sistemi avanzati di condizionamento dell’aria con circuiti di recupero energetico automatizzati che ridistribuiscono il calore e il freddo per ridurre la domanda. Le navi utilizzano un’illuminazione a LED controllata da sistemi di gestione intelligenti per migliorare ulteriormente il profilo di risparmio energetico. In collaborazione con il cantiere navale, MSC World Europa è stata progettata con una forma di scafo innovativa per ridurre al minimo la resistenza in acqua e sarà dotata di sistemi automatici di raccolta dati per il monitoraggio energetico a distanza e l’analisi avanzata, consentendo un supporto in tempo reale a terra per ottimizzare l’efficienza operativa a bordo.

IL NUOVO MSC YACHT CLUB DI MSC WORLD EUROPA

-A bordo di MSC World Europa sarà presente il più lussuoso Yacht Club, con un design futuristico e spazi comuni migliorati

-La nave offrirà le spaziosissime “Owners Suites”, mai viste prima nella flotta di MSC Crociere

-1.600 m² di spazio privato all’aperto con un ampio solarium a due piani

Quest’anno MSC Crociere accoglierà nella sua flotta MSC World Europa, la prima unità dell’attesissima “World Class”. La nave introdurrà un’esperienza di crociera senza paragoni all’insegna della massima ospitalità, oltre a un design innovativo e ultramoderno. Uno dei punti di forza della nave sarà il potenziamento dell’MSC Yacht Club, l’innovativo concetto di “nave nella nave” parte di un’esperienza di crociera all-inclusive per un nuovo standard di crociera premium. Introdotto per la prima volta nel 2008, l’MSC Yacht Club offre agli ospiti privacy ed esclusività, oltre alla possibilità di godere di tutti i servizi disponibili per tutti i passeggeri della nave.

L’MSC Yacht Club su MSC World Europa offrirà livelli di comfort senza precedenti, con più spazio comune, aree esterne ampliate, nuove suite eleganti e un design futuristico.

Highlights MSC Yacht Club su MSC World Europa:

Un solarium completamente rinnovato – con 2.051 m² che si estenderanno su due ponti, gli ospiti avranno a disposizione un ampio spazio per godere al massimo della vista sul mare nella parte anteriore della nave. Il ponte inferiore consentirà agli ospiti di rilassarsi sorseggiando un bicchiere di champagne al bar o un boccone al grill, mentre il ponte superiore ospiterà una piscina privata e una vasca idromassaggio dove gli ospiti avranno la possibilità di prendere il sole su comodi lettini o su una delle eleganti cabine private.

Due nuovissime Owner’s Suite ultra-spaziose, esclusive delle navi World Class, queste lussuose suite multi-camera avranno una superficie totale di oltre 150 m² tra aree interne e balcone privato. Le lussuose suite saranno composte da una camera da letto matrimoniale, con cabina armadio e bagno completo di vasca imperiale full-size, e si collegheranno a una zona living separata, illuminata da ampie finestre. Per un’esperienza VIP senza precedenti, gli ospiti potranno accedere al proprio ampio balcone con zona pranzo all’aperto e vasca idromassaggio.

Suite Duplex con doppio balcone – Queste suite a due piani offiranno un intero piano dedicato al relax di lusso con zona pranzo, salotto e bagno per gli ospiti. Salendo al piano superiore, la camera da letto principale sarà dotata del proprio bagno, completo di vasca. Queste speciali suite duplex offriranno inoltre due solarium privati: il piano inferiore con una vasca idromassaggio privata, un’area salotto e un’area per prendere il sole, mentre il ponte superiore sarà dotato di comodi lettini.

Sale massaggi dedicate – gli ospiti che soggiorneranno nell’MSC Yacht club avranno accesso alle esclusive sale massaggi della modernissima MSC Aurea Spa, oltre all’uso illimitato dell’area termale per prendersi cura di sé tutto il giorno.

L’esperienza MSC Yacht Club

La key-card consentirà solamente a chi soggiornerà nell’MSC Yacht Club di accedere alla lounge privata, che servirà bevande gratuite illimitate e tartine gourmet, e al ristorante privato fine-dining, aperto per colazione, pranzo e cena con un menu à la carte e specialità dello chef, oltre ad un’ampia scelta di piatti gourmet affiancati da una ricca carta dei vini.

Questi spazi eleganti, progettati pensando al futuro, offriranno una vista panoramica della prua della nave. I passeggeri, dopo essersi rilassati con un bicchiere di champagne allietato da musica dal vivo, un tradizionale tè pomeridiano o dopo una giornata di esplorazione a terra, potranno ritirarsi nella loro spaziosa suite progettata per garantire il massimo relax.

Un servizio completamente personalizzato, con l’accesso a un maggiordomo 24 ore su 24 che imparerà rapidamente a conoscere le preferenze personali di ogni ospite con un servizio caloroso, amichevole e non invadente, mentre un concierge dedicato sarà a disposizione per facilitare qualsiasi richiesta, dalla prenotazione di cene e spa alla consegna di un quotidiano.

A completare la sensazione di esclusività si sarà un solarium privato, con piscina, comodi lettini, cabine ombreggiate e idromassaggio, con bar e grill nelle vicinanze per un meritato cocktail, un bicchiere di bollicine o un boccone leggero.

MSC Yacht Club a bordo di MSC Seascape

A dicembre di quest’anno MSC Crociere accoglierà nella propria flotta anche MSC Seascape, che sarà dotata di un MSC Yacht Club di 3.000 m² disposto su quattro ponti.

Tra le principali caratteristiche rientreranno:

-Un ingresso glamour con una parete Onyx retroilluminata di 46 mq su tre ponti e scale firmate Swarovski;

-Un’area piscina privata e il solarium di 2.000 m², che offrirà una piscina privata e una vasca idromassaggio panoramica con otto posti a sedere e getti individuali, oltre a una vasca idromassaggio standard;

-131 suite (di cinque tipi diversi), tra cui le tradizionali suite interne, deluxe e royal e 41 grand suite deluxe, con spazio extra e cabina armadio, oltre a due Owner’s Suite con 98 m² di spazio, ampio balcone privato con vasca idromassaggio e zona giorno all’aperto;

-A partire da dicembre 2022, MSC Seascape farà scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve nelle Bahamas e gli ospiti dell’MSC Yacht Club potranno beneficiare di privilegi a terra, tra cui una spiaggia privata e l’Ocean House, che serve bevande e cibo all-inclusive.

L’MSC Yacht Club è disponibile su tutte le navi di classe Fantasia, Meraviglia, Seaside e World.