La Germania vuole costruire un terminal per navi Gnl presso il sito Nord Stream 2

(Foto courtesy TotalEnergies)

La prima e unica unità di rigassificazione di stoccaggio galleggiante privata della Germania a Lubmin e si sta valutando un’espansione utilizzando l’infrastruttura inattiva del gasdotto Nord Stream 2.

Lubmin. In Italia si discute dove posizionare un rigassificatore galleggiante (FRSU), mentre gli Enti locali alzano barricate e manifestazioni e ricorsi al Tar. Nell’altra Europa, invece, in Germania ne hanno già affittate quattro navi e stanno costruendo impianti vicino a una centrale nucleare.

La FRSU dovrebbe iniziare le operazioni nel porto industriale di Lubmin, sulla costa baltica, entro la fine di quest’anno, collegandosi al primo segmento di gasdotti Nord Stream, per fornire gas alla Germania. La Fsru da 4,5 mld mc/anno di Lubmin (punto di approdo in Germania del gasdotto Nord Stream) sarà fornita da TotalEnergies e installata da Deutsche ReGas, secondo cui il terminale – denominato Deutsche Ostsee – entrerà in funzione entro la fine di quest’anno.

Una seconda nave potrebbe essere noleggiata da dicembre 2023, ha affermato un portavoce dell’operatore Deutsche ReGas. Questo significherebbe vincolarsi al gasdotto Nord Stream 2 di proprietà della russa Gazprom, che, non avendo alcun permesso legale, non è mai stato autorizzato, avendo la Germania interrotto la procedure di concessione dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Un’azione del genere creerebbe ostacoli alla Russia nell’utilizzare il Nord Stream 2 per rifornire di gas l’Europa. In quanto, la Germania, potenza industriale d’Europa, ha sofferto di più per la stretta di Mosca sulle forniture di gas e ha adottato misure aggressive per aumentare la fornitura di gas naturale liquefatto via nave.

Il Governo ha noleggiato altre cinque FSRU per una capacità di rigassificazione complessiva di circa 25 miliardi di mc all’anno, per garantire combustibili per il prossimo inverno e oltre, poiché è improbabile che i flussi di gas dalla Russia aumenteranno presto, se non del tutto.

Il progetto Lubmin, noto come ‘Mar Baltico tedesco’, può iniziare più velocemente degli altri poiché l’hub è anche il punto in cui i gasdotti Nord Stream dalla Russia atterrano e tali strutture potrebbero essere utilizzate per trasportare rifornimenti dalla nuova unità Gnl all’onshore tedesco.

ReGas ha riscontrato un ‘grande’ interesse per le due fasi del processo di gare relative al rifornimento di gas, ha affermato in una nota Stephan Knabe, presidente del Consiglio di sorveglianza.

La capacità di rigassificazione annua disponibile per le prenotazioni a lungo termine di 11,7 miliardi di metri cubi è stata sottoscritta in eccesso a 15,2 miliardi di metri cubi. “Il nostro terminale Gnl sarà completamente occupato da dicembre 2022 e darà un importante contributo alla fornitura di gas naturale alla Germania”, ha aggiunto.

Le navi più grandi ora consentono anche alla FSRU di immettere nei gasdotti 5,2 miliardi di metri cubi di gas all’anno, invece dei 4,5 miliardi di metri cubi inizialmente previsti.

Nella prima gara vincolante sono state prenotate capacità da cinque a dieci anni. E in una seconda fase sono state presentate offerte a lungo termine non vincolanti per dieci anni. Secondo il piano progettuale della Società, nella seconda fase del prossimo anno, l’ulteriore FSRU potrebbe aumentare la capacità complessiva di entrambi i terminal ad almeno 11,5 miliardi di metri cubi di gas naturale.

Tuttavia, con la Russia Gazprom, ancora al controllo nominale del gasdotto Nord Stream 2, non è chiaro se il Governo tedesco darà il via libera all’espansione. In una terza fase pianificata fino all’estate del 2024, ReGas trasferirà entrambe le navi del gas al punto di connessione Nord Stream 2 e aggiungerà una chiatta che potrebbe consentire anche l’importazione d’idrogeno.

Nell’immediato futuro, spetta al Governo locale, lo Stato del Meclemburgo-Pomerania occidentale, decidere se il primo terminal potrà entrare in funzione il 1° dicembre come previsto.

Venerdì scorso, il Ministero Statale del Clima e dell’Agricoltura ha confermato che tutti i documenti richiesti – circa 1.000 pagine – sono stati presentati, il che significa che la procedura di autorizzazione può iniziare.

“Per me è importante garantire una procedura rapida ma anche legalmente sicura per tutte le parti”, ha affermato il Ministro dell’Ambiente, Till Backhaus. Tuttavia, non è ancora chiaro quante obiezioni potrebbero essere presentate contro il progetto. Il progetto Lubmin è uno dei sette terminali d’importazione di Gnl pianificati in Germania in varie fasi di sviluppo. Le altre località sulla costa settentrionale della Germania includono Brunsbuettel, Wilhelmshaven, Stade e Rostock. Il Ministro ha precisato che entro il 2022 sarà operativa anche la FSRU da 5 mld mc/anno che RWE sta realizzando a Wilhelmshaven, mentre quella di Brunsbüttel (sempre di RWE da 5 mld mc/anno) sarà avviata tra un anno, ma raggiungerà la piena capacità a fine 2023.

Abele Carruezzo