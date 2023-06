Nuovi approcci per la progettazione navale: ECMI premia il lavoro di un alumnus SISSA in collaborazione con Fincantieri

La tesi di PhD di Marco Tezzele riconosciuta come miglior tesi di dottorato in matematica industriale dallo European Consortium for Mathematics in Industry



Trieste-Marco Tezzele, alumnus della SISSA e attualmente postdoc presso l‘Oden Institute for Computational Engineering and Sciences dell’Università del Texas ad Austin, è stato insignito del prestigioso premio Anile-ECMI 2023 per l’eccellente progetto di tesi intitolato “Data-driven parameter and model order reduction for industrial optimization problems with applications in naval engineering”. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il gruppo di ricerca mathLab della SISSA e Fincantieri.

La tesi di Marco Tezzele si proponeva di ottimizzare il processo di progettazione navale attraverso l’applicazione di tecniche di riduzione dei parametri e dell’ordine del modello. In particolare, ha studiato diversi modelli utilizzati per risolvere specifici problemi nell’ingegneria navale, come l’ottimizzazione strutturale delle navi da crociera, la definizione della forma dello scafo per imbarcazioni polivalenti e dei profili alari NACA (National Advisory Committee for Aeronautics), e la previsione dei rumori idroacustici.

Il lavoro di tesi di Tezzele è stato molto apprezzato dalla giuria che ha deciso all’unanimità di assegnargli il Premio Anile-ECMI 2023. Il premio, istituito in onore del professor Angelo Marcello Anile (1948-2007) e finanziato congiuntamente da ECMI e dall’Associazione Angelo Marcello Anile, viene assegnato a un giovane ricercatore per l’eccellenza dimostrata nella presentazione di una tesi di dottorato in matematica industriale presso un’università europea.

“Questo premio sottolinea come le istanze provenienti dal mondo industriale riescano a dare impulso al mondo accademico ponendo sfide stimolanti in grado di produrre risultati altamente innovativi capaci di avanzare lo stato dell’arte della matematica applicata. Ringrazio Fincantieri e la SISSA per la lungimiranza dimostrata nel credere in questo progetto e per gli sforzi congiunti volti a portarlo a compimento con successo” ha commentato Tezzele, che ha conseguito un laurea magistrale in Matematica Applicata presso l’Università degli Studi di Milano e un dottorato di ricerca in Analisi Matematica, Modellistica e Applicazioni presso la SISSA.

La ricerca di Marco Tezzele ha aperto nuove prospettive nel campo dell’ottimizzazione industriale per l’ingegneria navale, consentendo di migliorare i processi di progettazione e ottenere soluzioni ottimizzate per una vasta gamma di problemi. La sua collaborazione con il gruppo di ricerca mathLab della SISSA e Fincantieri ha dimostrato l’importanza della sinergia tra accademici e industria nel campo della matematica applicata. Il dottorato è stato finanziato da Fincantieri, a conferma dell’impegno della società nel favorire il trasferimento tecnologico dal mondo accademico a quello industriale. Una strategia volta a valorizzare le mutue competenze con risultati concreti e ad aumentare la competitività del gruppo cantieristico.



Nel 2021 Tezzele ha ricevuto anche il premio ECCOMAS per la migliore tesi di dottorato nel campo dei metodi computazionali in scienze applicate e ingegneria. Attualmente sta lavorando a un progetto della “NASA University Leadership Initiative” presso l’Oden Instite

ECMI (The European Consortium for Mathematics in Industry) è un consorzio composto da istituzioni accademiche e aziende industriali che operano in collaborazione per promuovere e sostenere l’utilizzo della modellazione matematica, della simulazione e dell’ottimizzazione in ogni settore di rilevanza sociale ed economica.