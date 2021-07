LC3 TRASPORTI PROTAGONISTA DELL’APPRODO DELLA PRIMA NAVE CONTAINER DELLA CMA CGM ALIMENTATA A LNG

Genova Pra’– Si chiama Iguacu ed è una nave container di proprietà di CMA CMG che, a differenza delle altre grandi protagoniste del trasporto merci marittimo, ha al suo interno una particolarità molto importante e il suo semplice approdo sulle sponde dello scalo PSA Genova Prà rappresenta un precedente storico che segnerà il passo nel futuro della logistica non solo in ambito marittimo.

La CMA CMG Iguacu è infatti la prima nave container ad essere alimentata LNG (Gas Naturale Liquefatto) ad approdare in un porto italiano. Un mezzo di ultima generazione, con una stazza di oltre 150 mila tonnellate (14.812 TEU) e larga più di 50 metri, dotata di un motore principale a due tempi di tipo “Dual Fuel” che le permette di essere alimentata indifferentemente con LNG o con bio-combustibili liquidi.

Ed è proprio in occasione dell’approdo sulle sponde del terminal di Genova Pra’ della prima nave container alimentata a LNG, che LC3 Trasporti ha giocato anch’essa il ruolo di protagonista di questo evento storico celebrato anche dalle autorità portuali e amministrative della città, attraverso una presa in carico dimostrativa di 4 container CMA. In questo contesto, la partecipazione di LC3 Trasporti è avvenuta in qualità di unica azienda in grado di garantire un sistema logistico per il trasporto merci con trattori alimentati dalla medesima risorsa energetica ecosostenibile.

Così come già avviene per il trasporto su gomma, in cui LC3 Trasporti è impegnata da tempo nello sviluppo di nuovi sistemi di mobilità all’insegna del rispetto e della salvaguardia ambientale, CMA GNC dimostra che anche la movimentazione merci via mare può avvenire attraverso lo sfruttamento di risorse frutto di economie circolari, tramite il quale si ottengono benefici tangibili a favore della salute di tutti.

Michele Ambrogi, Presidente di LC3 Trasporti, dichiara: “Siamo fieri di aver avuto la possibilità di presenziare a questo evento fondamentale per tutto il sistema della movimentazione merci. Un momento che rappresenta di fatto uno ‘spartiacque’ in grado di traghettare l’intera filiera verso una nuova fase di consapevolezza che pone al centro la salvaguardia ambientale. I nostri mezzi, che condividono lo stesso propulsore utilizzato dalla Iguacu, garantiscono la naturale continuità sotto il punto di vista di un vero e proprio trasporto sostenibile.”

Ancora una volta, LC3 Trasporti si dimostra il partner ideale per tutte le attività imprenditoriale chiamate a ridurre il proprio impatto sull’ambiente, partendo proprio da una delle voci più determinanti in fatto di inquinamento come l’ambito logistico delle merci.