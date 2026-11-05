Green Week 2026: Acqua dell’Elba rinnova il suo impegno per l’ambiente, le persone e la comunità

Dal 23 novembre torna l’iniziativa di Acqua dell’Elba e Fondazione Acqua dell’Elba: cinque giorni di appuntamenti e incontri per condividere i risultati raggiunti e i progetti in corso e confrontarsi sui temi dell’ambiente, della formazione, del sociale, dell’educazione al mare e del rapporto tra impresa, persone e territorio.

Dal 23 novembre 2026 torna la Green Week 2026, la settimana dedicata alla sostenibilità ambientale, economica e sociale e all’impegno con cui Acqua dell’Elba e Fondazione Acqua dell’Elba contribuiscono alla crescita e alla valorizzazione del territorio e della sua comunità.

In una settimana tradizionalmente dominata dalla corsa agli acquisti, la Green Week nasce dalla volontà di proporre un modo diverso di creare valore, attraverso occasioni di confronto, condivisione e collaborazione capaci di generare un impatto positivo sul territorio. Il programma prevede cinque giornate di incontri e iniziative per condividere i risultati raggiunti, fare il punto sulle attività in corso e aprire nuove prospettive, coinvolgendo scuole, istituzioni, associazioni, personale aziendale e cittadini, tra incontri riservati e momenti aperti al pubblico. L’invito è soprattutto quello di fermarsi, riflettere e confrontarsi sulle sfide della sostenibilità.

Al centro degli appuntamenti, i principali progetti sviluppati nel corso del 2026: dal percorso di sostenibilità di Acqua dell’Elba Società Benefit alla strategia per la riduzione dell’impatto climatico, da Elba 2035 e La Via dell’Essenza alle iniziative dedicate alla formazione e all’educazione al mare, fino al Bando Sociale e alla crescita della rete delle European Blue Schools. Un programma che intreccia tutela ambientale, formazione e impegno sociale, guardando alle sfide future dell’Isola d’Elba.

“Per noi sostenibilità significa prendersi cura dell’ambiente, delle persone e delle opportunità di crescita della comunità”, spiega Fabio Murzi, Presidente di Acqua dell’Elba. “È una responsabilità che sentiamo particolarmente forte nei confronti dell’Isola d’Elba, dove siamo nati e con cui continuiamo a crescere”.

Il programma completo, con orari e luoghi degli appuntamenti, è consultabile sul sito di Acqua dell’Elba.



Lunedì 23 novembre: i risultati e i nuovi obiettivi

La Green Week prenderà il via con un incontro su invito dedicato al bilancio delle attività del 2026 e alle prospettive future di Acqua dell’Elba e Fondazione Acqua dell’Elba. Tra i temi centrali della mattinata, il cambiamento climatico e il turismo lento: il primo sarà approfondito con l’intervento, presso la sede aziendale, di Angela Pagano, Responsabile Relazioni Esterne di Kyoto Club; il secondo attraverso l’esperienza della Via dell’Essenza, progetto entrato nel 2026 tra i “Cammini d’Italia” e sempre più conosciuto e apprezzato.

Martedì 24 novembre: capire l’Europa

Martedì 24, l’Unione Europea sarà al centro dei Project Work 2026-2027, che coinvolgeranno gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado ITCG Cerboni e ISIS Foresi. La scelta del tema si inserisce in un anno, il 2027, segnato da importanti ricorrenze, come i 70 anni dei Trattati di Roma, i 40 anni del programma Erasmus, i 35 anni del Trattato di Maastricht e i 25 anni dell’euro. Il percorso sarà dedicato all’approfondimento del funzionamento delle istituzioni europee e delle ricadute delle loro decisioni sui territori. Alla giornata parteciperà anche Luca Menesini, Presidente del gruppo PES nel Comitato europeo delle regioni.

Mercoledì 25 novembre: formazione e impegno sociale

Mercoledì 25, le professioni del mare e le opportunità legate alla blue economy saranno il cuore di “Blue Horizon Cerboni”, il nuovo Project Work co-progettato dall’ITCG Cerboni e dalla Fondazione Acqua dell’Elba per approfondire le prospettive occupazionali e di sviluppo che questi settori possono offrire all’Isola. La presentazione, riservata alla scuola, sarà preceduta dalla consegna di 33 nuovi volumi destinati all’indirizzo Nautico, nell’ambito del Progetto Libri.

Nel pomeriggio, l’attenzione si concentrerà sulle iniziative a sostegno del territorio, con la presentazione del Bando Sociale 2027 presso il negozio Acqua dell’Elba di Piazzale Arcipelago, a Portoferraio. La Fondazione metterà a disposizione 10.000 euro in cofinanziamento per le associazioni locali e illustrerà i risultati raggiunti attraverso il Bando Sociale 2026.

Giovedì 26 novembre: European Blue Schools

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna la giornata dedicata alle European Blue Schools, il programma di Ocean Literacy della Commissione Europea, che porta in classe l’educazione al mare. L’incontro di quest’anno approfondirà i progetti delle scuole dell’Arcipelago Toscano e degli istituti scolastici dell’entroterra toscano.

Venerdì 27 novembre: le persone di Acqua dell’Elba e Art Odyssey

Venerdì 27, il rapporto tra l’azienda e le persone che ne fanno parte sarà il focus del primo appuntamento della giornata, con l’apertura della sede di Acqua dell’Elba alle famiglie del personale, che potranno così conoscere da vicino gli spazi e le attività aziendali.

A chiudere il programma degli incontri della Green Week sarà Art Odyssey, il progetto che, in collaborazione con Fondazione Pistoletto Cittadellarte, ha attraversato per quattro mesi il Mediterraneo portando un messaggio di arte e pace. L’esperienza sarà raccontata nel corso di un appuntamento serale aperto al pubblico.