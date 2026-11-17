La presidente Annalisa Tardino alla presentazione del percorso di alta formazione.

Un modulo dedicato al ruolo strategico dei porti europei tra governance, infrastrutture critiche, cybersicurezza e nuove sfide geopolitiche

Tardino: “La formazione deve confrontarsi con la realtà delle trasformazioni in corso e con le responsabilità che queste assegnano alle istituzioni”

Scichilone: “Vogliamo formare professionisti in grado di governare la complessità dei processi sociali e istituzionali”.

La presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, ha partecipato questa mattina, nell’Aula Magna “P. Borsellino” del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (DEMS) dell’Università di Palermo, alla presentazione della prima edizione del Master di II livello in “Analista delle politiche internazionali di difesa e sicurezza”. L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali del direttore del DEMS, Costantino Visconti, e del coordinatore del Master, Giorgio Scichilone. Al confronto sul rapporto tra infrastrutture, connettività e sicurezza internazionale sono intervenuti, assieme alla presidente Tardino, Pasquale Cammisa, direttore del Trasporto Regionale Sicilia di Trenitalia, in collegamento l’ambasciatore Francesco Talò, già rappresentante permanente dell’Italia presso la NATO, e Luciano Basile, presidente di Sicindustria Palermo.

“Viviamo in una realtà profondamente trasformata dalla diffusione delle tecnologie avanzate, che intervengono sulla politica e sulle istituzioni, sull’economia e sulle relazioni umane, fino a modificare i processi cognitivi e il linguaggio”, ha osservato Giorgio Scichilone, coordinatore del Master. “Sono cambiamenti che investono direttamente le libertà individuali, i diritti fondamentali, la sicurezza e la pace internazionale. Con questo Master intendiamo offrire una formazione specialistica e multidisciplinare, fondata su una solida prospettiva politologica, capace di fornire gli strumenti per comprendere le questioni più urgenti del nostro tempo. L’obiettivo è formare professionisti in grado di interpretare le trasformazioni in atto, decifrarne le implicazioni e governare la complessità dei processi sociali e istituzionali”.

L’AdSP, tra i partner dell’iniziativa, contribuirà direttamente all’attività didattica con un modulo specialistico dedicato a “I porti nella strategia europea: governance, infrastrutture, sicurezza e nuove funzioni pubbliche”, che approfondirà il ruolo assunto dalle infrastrutture portuali negli equilibri economici, politici e strategici internazionali.

Il modulo affronterà l’evoluzione della portualità europea alla luce delle trasformazioni geopolitiche, delle politiche dell’Unione e delle nuove esigenze di sicurezza. Particolare attenzione sarà riservata alla protezione delle infrastrutture critiche, alla resilienza delle reti logistiche, alla cybersicurezza, alla transizione energetica e alle implicazioni della crescente integrazione tra sistemi digitali e attività operative. Un approfondimento riguarderà la dimensione dual use delle infrastrutture portuali, chiamate a garantire la continuità dei traffici commerciali e, al tempo stesso, a rispondere a esigenze di mobilità militare, protezione civile e sicurezza nazionale, secondo le indicazioni comunitarie. In questo quadro, la posizione geografica della Sicilia offrirà ulteriori elementi di analisi sulla centralità del Mediterraneo nelle strategie europee e nei rapporti con il Nord Africa.

“Abbiamo scelto di contribuire a questo Master perché riteniamo che la formazione debba confrontarsi con la realtà delle trasformazioni in corso e con le responsabilità che queste assegnano alle istituzioni”, ha spiegato la presidente Annalisa Tardino. I porti sono oggi al centro di questioni che riguardano la sicurezza nazionale, l’autonomia strategica europea, la protezione delle reti energetiche e digitali, la stabilità degli approvvigionamenti.

La guerra in Ucraina, le tensioni nel Mediterraneo e le crisi che interessano le principali rotte marittime hanno reso ancora più evidente quanto la sicurezza delle infrastrutture incida sulla vita economica e sulla stessa tenuta delle nostre società. Il nostro contributo intende portare nelle aule universitarie l’esperienza concreta di un’istituzione che opera quotidianamente su questi fronti. Investire nella preparazione di nuove professionalità significa dotare il Paese delle competenze necessarie per interpretare scenari sempre più complessi e assumere decisioni consapevoli. La collaborazione con l’Università di Palermo va esattamente in questa direzione”.

La collaborazione tra università, istituzioni e sistema produttivo costituisce uno degli elementi qualificanti dell’iniziativa. Accanto all’Autorità di Sistema portuale partecipano, tra gli altri, ASP Palermo, ASP Trapani, Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, SELCOM, ELMI, Pidiemme Consulting, Sicurtransport, Nolan Norton Italia e Like Digital. Il contributo dei partner ha consentito di finanziare 14 borse di studio, favorendo l’accesso a un percorso di alta specializzazione e rafforzando il collegamento tra formazione accademica, competenze professionali e mondo del lavoro.