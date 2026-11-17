Cooperazione tecnologica, formazione e accesso ai mercati internazionali al centro dell’incontro al Grottaglie Airport Test Bed. Confermata la seconda edizione del programma di accelerazione spaziale Rendezvous Italy.

Grottaglie – Rafforzare le collaborazioni ed i programmi internazionali, sviluppare nuove tecnologie e creare opportunità di crescita per le imprese aerospaziali e per i giovani. Sono questi gli obiettivi della giornata di lavoro organizzata dal DTA – Distretto Tecnologico Aerospaziale presso il Grottaglie Airport Test Bed il 13 novembre, che ha riunito rappresentanti di istituzioni, università, autorità dell’aviazione e aziende provenienti da Giappone, Stati Uniti ed Europa.

Il Grottaglie Airport Test Bed è un’infrastruttura di ricerca e sperimentazione in volo per sistemi aerei senza pilota (UAS), progettata dal DTA che offre alle imprese servizi per sviluppare e sperimentare nuove tecnologie, creando un punto di incontro tra ricerca, industria e cooperazione internazionale.

All’incontro hanno partecipato, insieme al DTA, NEDO, NEC Corporation e PwC Consulting per il Giappone; la Federal Aviation Administration (FAA), l’Università del New Mexico e la New Mexico State University per gli Stati Uniti. Sul fronte europeo e italiano erano presenti EUROCONTROL, EASA, ESA, ENAV ed ENAC. Hanno preso parte ai lavori anche rappresentanti della Difesa, della Stazione Aeromobili della Marina e della Guardia di Finanza, insieme a imprese italiane e internazionali, tra cui Leonardo.

La giornata ha consentito di fare il punto sugli accordi in essere e di definire nuovi ambiti di collaborazione, con particolare attenzione allo sviluppo tecnologico, allo scambio di competenze e all’internazionalizzazione delle imprese.

Giappone: una nuova formula di cooperazione tecnologica

Il confronto con i partner giapponesi ha portato alla definizione di una nuova tipologia di collaborazione che coinvolge DTA, NEDO, ENAV ed EUROCONTROL. L’iniziativa punta allo sviluppo di tecnologie e allo scambio di know-how nell’ambito dei progetti comunitari, rafforzando il dialogo tra industria e soggetti impegnati nell’evoluzione del sistema aerospaziale.

Stati Uniti: formazione e opportunità per startup e PMI

Prosegue il consolidamento dei rapporti con il New Mexico, attraverso iniziative che uniscono formazione e sviluppo imprenditoriale. Recentemente il DTA è stato scelto come partner dalla americana The James & Gail Ellis School of Business Leadership. Una nuova iniziativa che vedrà 20 manager americani venire in Puglia nella prossima primavera presso il DTA e svolgere attività formative dedicate al management ed alla leadership. Nelle stesse giornate è stato dato il via al comitato di coordinamento per la collaborazione tra DTA, l’Università del Salento e il New Mexico Tech favorendo programmi congiunti di scambio, formazione e ricerca, nonché un rapporto diretto con il tessuto industriale dei due territori. In questa edizione si è inoltre avviato il rapporto tra atenei pugliesi e University of New Mexico.

Sul versante delle imprese, è stata confermata la seconda edizione di Rendezvous Italy, il programma di accelerazione spaziale che nella prima edizione ha raccolto 60 candidature da startup e PMI di tutta Europa. Il programma offre alle aziende del settore spaziale un percorso per ampliare le proprie prospettive internazionali e cogliere opportunità di ingresso nel mercato statunitense.

Grottaglie, spazi e servizi per sperimentare nuove tecnologie

L’aeroporto di Grottaglie è stato individuato come Test Bed nazionale nel Piano nazionale degli aeroporti approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2014, con l’obiettivo di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti nel campo degli UAS.

Il Test Bed dispone di uno spazio aereo di 350 chilometri quadrati, con aree di sperimentazione sulla terraferma e sul mare ed è attualmente impegnato dal DTA da un lato per attività di ricerca, dall’altro con per l’erogazione di servizi di test e sviluppo ad aziende nazionali ed europee dei settori spazio ed aeronautica. Nella configurazione estesa, lo spazio disponibile può superare i 2.000 chilometri quadrati e raggiungere i 5 chilometri di quota. L’ampiezza e la varietà delle aree consentono di progettare campagne di prova in scenari differenti, adattando percorsi e profili di volo alle esigenze di ricerca e sviluppo. Per le imprese, queste caratteristiche si traducono nella possibilità di verificare sul campo il comportamento e le prestazioni delle tecnologie sviluppate, raccogliendo dati utili al loro perfezionamento e al passaggio verso applicazioni operative.

“La partecipazione internazionale alla giornata conferma l’attrattività di Grottaglie nel panorama europeo della sperimentazione aerospaziale. Un ruolo che il DTA continua a sviluppare attraverso servizi alle imprese e collaborazioni internazionali, perseguendo gli obiettivi definiti dalla Commissione europea e condivisi da ENAC ed EUROCONTROL, posizionando così il test bed al centro del network europeo.” – ha dichiarato Giuseppe Acierno, presidente DTA – “La presenza dei principali stakeholders europei coinvolti nello sviluppo delle nuove forme di mobilità aerea ed il contributo ricevuto dai partners americani e giapponesi consolida il posizionamento del test bed nel panorama aerospaziale europeo quale uno dei luoghi più idonei ed attrezzati per svolgere le attività di sviluppo. Da questo punto di vista le recenti scelte fatte da due multinazionali che hanno valutato il test bed come luogo idoneo al supporto dei loro programmi, ed alle quali ci stiamo conseguentemente dedicando, dimostra quanto questo sia tra i più completi e strutturati nel panorama europeo”.