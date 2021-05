Convegno Oceani Sunt Servandi, Venezia – 29 e 31 maggio 2021

Convegno “OCEANI SUNT SERVANDI. Proteggere il mare e le sue risorse – Il mare tra tutela ambientale, interessi economici e considerazioni strategiche”, che si terrà nelle giornate di sabato 29 e lunedì 31 maggio, a Venezia presso la Biblioteca dell’Istituto di Studi Militari Marittimi.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Marina Militare.

Per seguire la diretta streaming dell’evento, cliccare questo link:

In allegato il programma dell’evento.

In particolare, si segnala che Mario Mattioli, Presidente Confitarma, interverrà alla sessione delle ore 16,10, “Il mare tra interessi economici e sostenibilità ambientale”, moderata da Lucio Caracciolo, Direttore di Limes, con un intervento su “L’economia dei trasporti marittimi di fronte alla sfida della tutela del mare”.

29 maggio 2021

Biblioteca dell’Istituto di Studi Militari Marittimi

• Sessione inaugurale – Indirizzi di saluto (1430-1500)

Introduzione alla Giornata di Studio C.A. (Aus.) Giuseppe SCHIVARDI

Indirizzi di Saluto

• I Panel (1500-1545) – Il mare è un bene prezioso

Modera C.A. (Aus.) Giuseppe SCHIVARDI

Dott. Luca MERCALLI (Presidente della Società Meteorologica Italiana)

Oceani, ghiacciai e clima: tre giganti che decideranno il nostro futuro

Dott.ssa Donatella BIANCHI (Presidente WWF Italia)

Comunicare la protezione del mare e delle sue risorse

• Question time (15’)

• Break (10’)

• II Panel (1610-1730) – Il mare tra interessi economici e sostenibilità ambientale Modera Dott. Lucio CARACCIOLO – Direttore di Limes

Dott. Lapo PISTELLI (Director Public Affairs di ENI)

Il mare come serbatoio di risorse energetiche: dagli idrocarburi all’energia verde

Dott. Nicola MONTI (Amministratore Delegato EDISON)

I nuovi modelli energetici sostenibili per il trasporto marittimo

Dott. Mario MATTIOLI (Presidente di CONFITARMA)

L’economia dei trasporti marittimi di fronte alla sfida della tutela del mare

Dott. Giuseppe BONO (Amministratore Delegato FINCANTIERI)

L’industria cantieristica di fronte alla sfida della tecnologia verde

• Question time (1730-1745)

• Chiusura (5’)

Amm. Sq. Enrico CREDENDINO (Comandante delle Scuole della Marina Militare)

31 maggio 2021

Biblioteca dell’Istituto di Studi Militari Marittimi

• Introduzione

C.A. (Aus.) Giuseppe SCHIVARDI (0900-0910)

• Lectio magistralis (0910 – 0940)

Prof. Giulio SAPELLI (Fondazione ENI Enrico Mattei)

Vita, potere, statualità: dal mare e nel mare

• I Panel (0940-1100) – Un mare da tutelare

Modera Dott. Francesco ZAMPIERI-ISMM/CeSMar

Dott. Sandro CARNIEL (STO-CMRE – Centre for Maritime Research and Experimentation/CeSMar)

Il valore strategico degli Oceani nell’Antropocene

Dott.ssa Rosalia SANTOLERI (Direttrice CNR – ISMAR e Presidente della Commissione Oceanografica Italiana)

Lo stato dell’ambiente marino tra passato, presente e futuro

C.V. Marco GRASSI – (Vice Direttore dell’Istituto Idrografico della Marina)

La fusione dei ghiacci e la corsa all’Artico: l’impegno della Marina

Dott. Riccardo RIGILLO (Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo)

Pesca e acquacoltura sostenibili: i mari e la nuova “rivoluzione neolitica”

• Question time (1100-1110)

• Break (1110-1130)

• II Panel (1130-1250) – Il mare come driver strategico ed economico

Modera C.A. (Aus.) Giuseppe SCHIVARDI

Dott. Stefano GRASSI (Capo di Gabinetto del Commissario per l’Energia della Commissione Europea)

La dimensione marittima del Green Deal europeo

Prof. Carlo GIUPPONI (Università Ca’ Foscari di Venezia Venice International University)

Un nuovo modello economico in chiave di sostenibilità con particolare attenzione ai cambiamenti climatici nel Mediterraneo

Prof. Massimo LIVI BACCI (Professore emerito Università di Firenze e Accademia Nazionale dei Lincei)

L’antropizzazione delle aree fragili e l’urbanizzazione delle fasce costiere

Dott. Massimo DEBENEDETTI (Corporate Vice President for Research & Innovation FINCANTIERI)

L’industria cantieristica e dei trasporti marittimi di fronte alla sfida della decarbonizzazione

• Question time (1250-1300)

• III Panel (1430-1550) – Il mare minacciato e difeso –

Modera C.A. (Ris.) Roberto DOMINI / CeSMar

Amm. Isp. (Ris.) Fabio CAFFIO (CeSMar)

Res nullius o res publica? Chi protegge i global commons?

Prof. Maurizio MENSI (Scuola Nazionale di Amministrazione – Direttore @LawLab Luiss Guido Carli)

Un mare di dati, fra cavi sottomarini e rete internet

Prof. Fabrizio MARRELLA (Università Ca’ Foscari di Venezia)

La giustizia del mare: dall’arbitrato marittimo al Tribunale internazionale per il diritto del mare

CA Valentino RINALDI (Capo del 7° Ufficio del III Reparto dello Stato Maggiore della Marina):

La difesa e la sicurezza degli interessi nazionali in un mare sempre più conteso

• Question time (1550-1600)

• IV Panel Tavola Rotonda (1600-1645)

Stretti e affollati: il ruolo dei choke-points a fronte del gigantismo navale e della densità di traffico sulle rotte principali

Modera Dott. Alberto DE SANCTIS – Limes

Intervengono:

Dott. Lucio CARACCIOLO (Direttore Limes)

Dott. Francesco ZAMPIERI (ISMM/CeSMar)

Dott. Alessandro PANARO (Responsabile Area di Ricerca Marittima e di Economia Mediterranea – Centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno)

Amm. Div. Pierpaolo RIBUFFO (Capo di Stato Maggiore del Comando in Capo della Squadra Navale)

• Conclusioni

Amm. Sq. Enrico CREDENDINO