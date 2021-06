Grandi Navi Veloci riconferma la fiducia a Connexia per SEO, Data e Media

Scritto da Redazione commerciale, Italia, Nautica, News, Turismo

La compagnia di navigazione italiana torna a scegliere l’agenzia indipendente come partner di comunicazione per tutte le attività di digital e media marketing.

Milano – GNV, Grandi Navi Veloci, la compagnia di navigazione del Gruppo MSC, rinnova fiducia e collaborazione all’agenzia indipendente di marketing e comunicazione Connexia per le attività SEO, Data e Media.

Partnership consolidata, quella tra Connexia e la Compagnia genovese, presente in 7 paesi con 26 collegamenti marittimi, fin dal 2018, anno dei 25 anni di attività di GNV nel Mar Mediterraneo.

La collaborazione per SEO e Data activities tra GNV e Ragooo – agenzia specializzata in digital marketing – si rafforza ulteriormente nel 2019 quando Ragooo confluisce in Connexia, con l’estensione dell’ambito consulenziale anche alle attività Media.

Una riconferma, dunque, che permette alla Compagnia di traghetti di avere a disposizione un team multidisciplinare in grado di coniugare monitoraggio, analisi e strategia utilizzando canali e strumenti diversi, dal search ai social media, dal programmatic all’affiliation.

A fianco delle attività in scope, volte a garantire la corretta indicizzazione della property principale attraverso lo sviluppo di elementi tecnici e di contenuto, sono numerosi gli interventi di affinamento e ottimizzazione dei contenuti online, oltre a una produzione editoriale dedicata al blog “Vie del Mare”.

Affidate a Connexia anche la maintenance della piattaforma di tracking esistente, la governance della Tag Management Platform e il monitoraggio della property con SEO Defender, la suite proprietaria capace di monitorare 24/7 lo stato di salute di più KPI. Agli interventi in essere si affiancheranno anche attività di Data Visualization finalizzate alla costruzione di dashboard dinamiche e report periodici destinati ai diversi stakeholder.

Significativa e impattante anche l’operatività prevista nell’area Media, con l’obiettivo di incrementare le revenue della piattaforma di ecommerce di GNV attraverso l’approccio full-funnel e sfruttando al massimo le potenzialità della Google Marketing Platform, l’integrazione più recente di Connexia, già Google Premiere Partner, alla propria offerta di servizi Media.

“Non possiamo che essere soddisfatti di poter proseguire la collaborazione con un gruppo come GNV: un’attestazione di fiducia che certifica il lavoro importante svolto sinora insieme e che porteremo avanti supportando al meglio tutte le attività pianificate. – commenta Andrea Redaelli, Managing Partner Digital Media di Connexia – Grazie alle nostre competenze e a tool come Google Marketing Platform, siamo in grado di accompagnare efficacemente GNV nelle grandi sfide del momento storico attuale e del prossimo futuro, con lo sguardo costantemente rivolto alle evoluzioni del mondo digitale, per intercettarle, interpretarle e sfruttarle al meglio”.

Grande soddisfazione anche da GNV: per un settore come quello dei traghetti, impattato in maniera certamente non marginale dalla crisi pandemica, è fondamentale continuare a puntare su un’efficace ed efficiente presenza online per poter intercettare il «new normal» che si profilerà nei prossimi mesi.

Per raggiungere questi traguardi, GNV ha scelto di proseguire la collaborazione con una realtà dinamica e data-driven come Connexia.