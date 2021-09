Suzuki e il Salone Nautico di Genova Green

Suzuki sarà presente al Salone Nautico Internazionale di Genova che si svolgerà dal 16 al 21 settembre, Pad. B Stand D4-E5

Un angolo tutto green che illustrerà l’impegno di Suzuki verso l’ambiente

Premiere in acqua del Suzuki Micro Plastic Collector

Suzuki sarà presente al Salone Nautico di Genova nel Pad. B, Stand D4-E5 dal 16 al 21 settembre con la migliore tecnologia fuoribordo oggi disponibile, e con l’angolo Green, l’area in cui Suzuki mostrerà ai visitatori la sua visione di ecosostenibilità e tutte le attività messe in campo.

Suzuki sarà presente al Salone Nautico con una gamma declinata in ben 35 modelli, da 2,5 a 350 HP, disponibili nella classica colorazione nera, Nebular Black, o in livrea bianca, Super Cool White. Oltre ai fuoribordo sarà possibile ammirare tanti scafi sia negli spazi espositivi interni sia all’esterno del Padiglione B. In marina 9 imbarcazioni motorizzate Suzuki saranno disponibili per le prove in mare.

A testimonianza di quanto venga affrontato seriamente il problema dell’impatto ambientale in casa Suzuki, oltre i fuoribordo e le imbarcazioni, sullo stand sarà possibile comprendere l’impegno con cui Suzuki sta lavorando per migliorare i processi industriali, i prodotti e le attività, con l’obiettivo di contribuire alla diminuzione dell’inquinamento. Tutte le attività rivolte a questo tema avranno lo stesso fil rouge: lavorare concretamente alla riduzione dell’impronta lasciata dalle attività dell’uomo sulla natura!

-Le coperture grafiche delle pareti sono state realizzate con un tessuto Capotoile, 100% riciclabile ed ecologico, ricavato dalle bottiglie di plastica depositate nel mare, che sono state stampate con una tecnologia HP Latex ecosostenibile

-Nello stand al coperto ci sarà l’angolo Green dedicato all’ecologia, dove verranno illustrate le tecnologie e le attività intraprese da Suzuki in favore dell’ambiente. Parliamo di impegni concreti che vengono portati avanti innanzitutto grazie ai progressi tecnologici che riguardano la gamma, illustrati da apposite installazioni. Inoltre i visitatori potranno informarsi circa la Corporate Social Responsibility & Environment di Suzuki Motor Corporation.

-L’angolo è presidiato dal Green Manager di Suzuki chiamata “Suzzi”, la mascotte che seguirà e evidenzierà sui social le attività ecosostenibili intraprese dall’Azienda.

-In primo piano ci sarà il Suzuki Micro Plastic Collector, che è stato presentato in anteprima al Salone di Genova 2020, e che oggi sta vivendo un’approfondita fase di test nei mari di tutto il mondo, compresa l’Italia.

In questo modo, l’idea geniale di filtrare l’acqua utilizzata per il raffreddamento dei motori, avuta dai tecnici Suzuki, per poter raccogliere le microplastiche disciolte nei mari, sarà presto confortata dai numeri della sperimentazione, alla quale potrà partecipare anche chi sarà presente al 61° Salone Nautico di Genova. Infatti il Suzuki DF140BG montato sul Lomac Big game sarà dotato del Suzuki Micro Plastic Collector e sarà disponibile per i test.

-Sarà evidenziata la campagna Clean-up the World, un’iniziativa di respiro planetario voluta da Suzuki, giunta al decimo anno di attività, che ha visto partecipare i dipendenti di tutte le filiali mondiali nella pulizia dell’ambiente, e cha da poco è stata rilanciata in Italia come challenge sui social, invitando tutti gli “amici green” di Suzuki a raccogliere almeno un rifiuto dal mare, fotografarsi e mandare la foto tramite messaggio privato su Messenger, per poi pubblicarle nella gallery del canale Facebook di Suzuki.

-Un approfondimento riguarderà anche il lavoro svolto da Suzuki per rendere le proprie sedi di lavoro “smart”, attente a contenere i consumi e gli sprechi.

-A questo filone si aggancia anche il tema degli imballaggi con i quali vengono spediti motori e parti di ricambio: tutti i packaging Suzuki sono stati completamente riprogettati per contenere l’uso delle materie prime in luogo delle quali sono utilizzate parti riciclabili.

-Nell’ottica di aiutare effettivamente gli alberi e le foreste, presso lo Stand Suzuki da quest’anno non saranno più presenti i cataloghi cartacei, sostituiti da soluzioni tecnologiche capaci di portare le info ricercate direttamente sui propri device elettronici.

Suzuki invita tutti gli appassionati che interverranno al 61° Salone Nautico di Genova a visitare lo Stand presso l’area espositiva al Padiglione B, stand D4-E5 e a lasciare il proprio pensiero Green attraverso l’hashtag #SuzukiCleanUp.

Un singolo gesto può cambiare il mondo!