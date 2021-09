IL MOMENTO MAGICO DI FERRETTI GROUP CONTINUA A GENOVA

Al Salone con due première d’eccezione: il nuovissimo Riva 68’ Diable e l’audace Pershing 6X

Forlì– Ferretti Group leva le ancore e scalda i motori per salpare alla volta di Genova, dove presenterà i suoi meravigliosi yacht e le eccezionali new entry di una flotta sempre più ricca e variegata. In particolare, sono due i capolavori pronti a giocare un ruolo da protagonista nella prossima stagione nautica.

Ferretti Group proporrà infatti al Salone Nautico di Genova due sensazionali première: il 68’ Diable, l’ammiraglia Riva forgiata nel cantiere di Sarnico e varata lo scorso luglio nelle acque del lago di Iseo, e il Pershing 6X, nuova punta di diamante della gamma Pershing che ha conquistato tutti per avanguardia tecnologica e prestazioni.

Oltre a questa coppia di gioielli, saranno esposti anche – a disposizione di clienti e appassionati per visite a bordo – alcuni dei modelli Ferretti Group di maggior successo, tra i quali i flybridge Ferretti Yachts 670 e Ferretti Yachts 720, il super yacht Custom Line Navetta 30 e il 48wallytenderX, la versione con motori fuoribordo dell’innovativo tender firmato Wally, presentato in anteprima europea lo scorso maggio al Salone Nautico di Venezia.