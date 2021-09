VITTORIA YACHTS HA DEBUTTATO AL CANNES YACHTING FESTIVAL

Zorzenon, CEO di Vittoria Yachts: “Un grande successo di pubblico e importati riscontri per il nostro neonato brand. Abbiamo presentato a professionisti e appassionati entusiasti le nostre due linee di punta, Explorer Bow Sprit e Veloce 32 Rised Pilot House”

Adria (Ro)-Vittoria Yachts, divisione dedicata alla progettazione e realizzazione di yacht del Cantiere Navale Vittoria di Adria, ha debuttato nei giorni scorsi al Cannes Yachting Festival 2021 dove ha presentato a professionisti e appassionati provenienti da tutto il mondo le sue due linee di punta del momento: Explorer Bow Sprit e Veloce 32 Rised Pilot House, dalle filosofie differenti ma complementari.

In occasione dell’evento internazionale dedicato alla nautica, Michele Zorzenon, CEO di Vittoria Yachts, l’Ing. Sergio Cutolo di Hydro Tec e designer della linea Veloce, e Mattia Duò, tecnico commerciale di Vittoria Yachts, hanno raccontato ai visitatori le potenzialità tecniche della linea che interpreta a pieno lo spirito e lo stile della casa madre: una tipica imbarcazione mediterranea, ispirata alle fast patrol vessel.

“Abbiamo voluto questo debutto allo Yachting Festival di Cannes per mostrare il nostro nuovo brand – afferma Matti Duò, tecnico commerciale e tra i rappresentanti della quarta generazione della famiglia Duò che ha portato avanti il progetto di Vittoria Yachts, durante la presentazione al pubblico – e siamo orgogliosi di aver avuto riscontri più che positivi e aver registrato un forte interesse per l’ingresso di Casa Vittoria nel mondo yachting. Il salone è stata l’occasione per constatare ancora una volta quanto il 2021 sia decisamente l’anno magico della nautica. Un settore che ha conosciuto un’importante crescita della domanda nel 2020 per poi esplodere ulteriormente in questi ultimi mesi. In un periodo non facile per via delle restrizioni, si offre la libertà: sulle imbarcazioni, infatti, il cliente può muoversi in totale sicurezza e senza preclusioni, come in vere e proprie isole private.”

Sulla nuova linea è invece intervenuto Michele Zorzenon, CEO di Vittoria Yachts: “Veloce è la nuova linea di yacht che trasmette l’emozione della dinamicità e della velocità di crociera tipica di un’imbarcazione in vetroresina, ma costruita con materiale metallico, così da permettere una navigazione in economy range. L’emozione del dinamismo è coniugata ad un’elevata eleganza ed armonia: il design degli interni aggiorna lo stile classico con un tocco di sobria modernità e garantisce elevato comfort e ampi spazi, sia nelle suite, sia nelle aree comuni. La pelle e gli arredi di Poltrona Frau impreziosiscono la vita a bordo, dando la sensazione di sentirsi a casa. La comodità e l’intimità degli spazi sono arricchite da materiali e finiture in legno pregiato, che esaltano la cura del dettaglio. Su Veloce ogni momento sarà unico, dall’alba a bordo piscina, a momenti di relax e divertimento nel corso della giornata, fino all’emozione dei tramonti sul mare. Con Veloce il senso della velocità incontra il comfort assoluto”.