CUSTOM LINE 140’: GRANDI SI NASCE

La nuova ammiraglia Custom Line coniuga eleganza senza tempo, design made in Italy e comfort con la tecnologia più avanzata.

Ancona– Custom Line fa sognare in grande gli amanti della navigazione e del comfort di livello superiore presentando il superyacht Custom Line 140’, 42.61 metri di lunghezza fuori tutto per 8.54 metri di larghezza massima. La nuova ammiraglia è un’opera d’arte navale capace di unire l’ingegneria più innovativa e il raffinato savoir faire made in Italy, generando emozioni senza fine. Novità assoluta della stagione 2022-2023, il superyacht è stato presentato in anteprima mondiale in occasione della Private Preview di Ferretti Group, per essere poi esposto al Cannes Yachting Festival e al Monaco Yacht Show.

Realizzato in collaborazione con il Comitato Strategico di Prodotto e la Direzione Engineering Ferretti Group, Custom Line 140’ è il terzo Custom Line che porta la firma di Francesco Paszkowski Design per la progettazione degli esterni e degli interni, con la collaborazione di Margherita Casprini e del Custom Line Atelier per gli interni.

Custom Line 140’, dal profilo filante, potente e dallo stile contemporaneo, ha un carattere marcatamente sportivo, tratto distintivo della linea planante del brand, e di ineguagliabile eleganza e raffinatezza: linee tese corrono da prua a poppa dando vita a una emozionante alternanza materica e cromatica di vetrate scure e superfici strutturali chiare.

Un ulteriore dettaglio di stile è il disegno della battagliola a “Y” in alluminio verniciato, stilema di elegante design funzionale. Le finestrature a scafo sono ampie e generose, mentre in coperta le vetrate cielo-terra offrono un contatto diretto col mare.

La nuova ammiraglia del brand presenta spazi mai visti prima, aree interne che superano i 300 m² ed esterni di oltre 200 m², con una ripartizione e suddivisione delle zone propria delle navi da diporto di metratura superiore.

Il layout si sviluppa su 4 ponti in cui gli ambienti pensati per la socialità creano un unicum fra esterni e interni. Su ciascun ponte le aree dedicate all’armatore e ai suoi ospiti sono mantenute completamente separate da quelle per il personale di bordo, grazie allo sviluppo di un’architettura navale studiata ad hoc per questo superyacht che ha consentito la realizzazione di camminamenti esterni e scale interne dedicati all’equipaggio, collegando il lower deck con il sun deck.

Nonostante la maestosa grandezza di Custom Line 140’, la stazza lorda è di 398 GT. Il sapiente utilizzo di materiale composito e fibra di carbonio per lo scafo, la struttura e l’hard top presente sul sun deck, ha permesso di mantenere pesi ridotti così come il pescaggio, ideale per la navigazione in acque basse come quelle del Mar dei Caraibi. Tutto questo aggiunge un inestimabile valore al progetto navale e sottolinea la bellezza e vivibilità degli spazi interni che, con altezze superiori ai 2 metri su ciascun ponte, offrono un altissimo livello di comfort.

Ogni dettaglio presente sul Custom Line 140’ è frutto di un’accurata ricerca e attenzione. Protagonista è la luce naturale, che pervade tutti gli ambienti, grazie all’importante uso delle grandi superfici vetrate a tutta altezza.

Gli interiors scelti hanno tonalità neutre e naturali dalle texture ricche e studiate che appagano a livello tattile e visivo i sensi. Il risultato è una piena armonia tra le finiture degli arredi e le soluzioni progettuali dell’intero yacht, per consentire all’armatore e ai suoi ospiti di godere della vita a bordo all’insegna della piena libertà e dell’assoluta privacy.

Gli interni sono progettati secondo i più alti standard di qualità e attenzione ai dettagli, in linea con la filosofia tailor-made Custom Line, espressione del grande know how, abilità e competenze del Custom Line Atelier, dell’intero team di commessa nave insieme al team di produzione ed a tutti gli artigiani e maestranze altamente specializzate coinvolti nel processo progettuale e costruttivo.

Nella scelta degli arredi, spiccano la bellezza e i colori definiti per tutti gli arredi degli exteriors così come nei living interni di main deck e upper deck, dove non passa inosservato il carattere degli ampi divani e sedute dalle tinte chiare e raffinate che si alternano con colori più decisi e materiali ricercati.