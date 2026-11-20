Amato, presidente Afina: “Crisi verso la fine, si vede una ripresa”

Ancora due giorni, con previsioni meteo buone per sabato, per provare l’imbarcazione dei sogni con test in acqua. Oltre 90 i modelli dell’esposizione, tra 6 e 26 metri, al molo Luise di Mergellina

Napoli – Ultimo weekend per la quarantesima edizione del Navigare, il salone nautico internazionale in corso a Napoli nel porto turistico di Mergellina. Sabato e domenica si conclude, così, l’ultimo appuntamento del calendario fieristico internazionale della nautica da diporto e si tracciano già i primi bilanci. “Abbiamo attraversato due anni difficili dal punto di vista produttivo e delle vendite – afferma Gennaro Amato, presidente dell’Associazione Filiera Italiana della Nautica che organizza l’esposizione al molo Luise –, la crisi della nautica da diporto per le piccole e media imbarcazioni ha visto una contrazione di mercato, ma ora si intravede qualche spiraglio di luce per il mercato del prossimo anno. Le presenze dei visitatori in queste prime sette giornate al Navigare, in particolare con arrivi da fuori regione, evidenziano che c’è un nuovo e valido interesse da parte dei compratori. Le ultime due giornate espositive, che avranno un meteo favorevole, potranno definire ulteriormente questa tendenza di ripresa, ma al Nauticsud, che organizzeremo dal 6 al 14 febbraio alla Mostra d’Oltremare, avremo la piena percezione di una ripartenza completa”.

Nonostante l’accesso al Navigare, da quest’anno, sia stato regolato con un biglietto d’ingresso, a soli 6 euro e gratuito per i bambini sino a 12 anni accompagnati, la partecipazione di pubblico ha registrato una folta partecipazione di potenziali acquirenti. Oltre ai visitatori partenopei e campani, numerosi gli ospiti provenienti da Puglia, Basilicata, Calabria, Lazio e perfino dalla Toscana e dalla Sicilia. La proposta espositiva di oltre 90 imbarcazioni, tra i 6 e 27 metri, ha certamente favorito l’arrivo degli amanti del mare che hanno potuto provare in acqua le imbarcazioni presenti.

“La prerogativa di questo salone nautico internazionale – prosegue Amato – sta nelle prove in mare. Oggi è diventato importante e di grande impatto consentire ad un probabile acquirente la tenuta tecnica in navigazione dell’imbarcazione prescelta e poter anche capire con maggior definizione i motori da scegliere per la personale e singola necessità senza incorrere in spese superflue dei costi dei propulsori e di consumi di benzina. Ma sicuramente poter testare l’imbarcazione con la propria famiglia consente una visione condivisa della barca ideale per chi compra. Quindi la prova in mare è oggi una vera e propria necessità per procedere all’acquisto”.

Al salone nautico Navigare di certo non mancano le offerte, dai battelli pneumatici ai gozzi, dai motoscafi day cruiser agli yacht, la scelta è veramente ampia. Tra i gommoni le principali novità sono quella dei cantieri produttori come: Italiamarine con il nuovo Mediterraneo 42 WA, Sea Prop, con il modello SP da 38 piedi, Oromarine con il 52 della gamma C, Salpa, rappresentato dal concessionario GID Nautica Italiana Distribution, con le due novità: Soleil 21.5 e Soleil 37 e Mirimare con l’Amira 34. Tra i gozzi spiccano i modelli di Cantieri Mimì, con il Libeccio 13.5 WA e di Esposito Mare che presenta in anteprima il Positano 52. Mentre tra i motoscafi spiccano: Wellcraft 38 T-Top esposto dal Centro Nautico Marinelli, Salpa con il 40 Avantgarde, il cantiere Italyure Yachts, ma anche i modelli dei cantieri: Beneteau, Innova, Idea Marine, I-Boat, Scan Marine e Barracuda Marine.

Tra le big boat presenza dei brand Pershing e Itama, esposti dal dealer Francesco Mirante Italian Yacht Store con il Pershing GTX 70 e Itama 54; Azimut, con i modelli 70 e 45sd esposti dalla concessionaria Gami Yachts, ma anche il marchio Pardo presente con i modelli 72, 50 e 43 piedi rappresentati da Autosalone Italia. Il salone nautico Navigare osserverà i seguenti orari: venerdì-domenica dalle 10:00 alle 17:30. Costo del biglietto 6 euro + 2 di prevendita acquistabile dal sito web: https://salonenauticonavigare.it/

Foto: Stefano Renna