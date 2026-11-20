(Struttura nucleare galleggiante ormeggiata al molo; foto courtesy ABS/Herbert Engineering; art. 4 giugno 2025, Il Nautilus)

Riduzione dei rischi nell’uso dell’energia nucleare

La sicurezza nucleare è l’insieme delle misure messe in atto per garantire la sicurezza dell’industria nucleare.

Si va dalle centrali nucleari e le altre strutture nucleari al trasporto di materiali nucleari e soprattutto l’uso e immagazzinamento di materiale nucleare per qualsiasi utility.

In termini tecnici, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA o IAEA) definisce due accezioni: nuclear safety e nuclear security.

Per nuclear safety si intende “il raggiungimento di condizioni operative appropriate, la prevenzione di incidenti o la mitigazione delle loro conseguenze, che dà luogo a protezione di lavoratori, collettività e ambiente da inutili rischi di radiazione”.

La IAEA definisce invece la nuclear security come “la prevenzione e individuazione e relativa reazione, rispetto a furto, sabotaggio, accesso non autorizzato, trasferimento illegale o altri atti dolosi pertinenti a materiale nucleare, altre sostanze radioattive o strutture a loro associate”.

I processi nucleari

Si elencano alcuni processi nucleari: – Energia nucleare usata in centrali nucleari e sottomarini o altre navi a propulsione nucleare; – Combustibili per fissione come uranio-235 e plutonio-239; – Relativi estrazione, immagazzinamento e uso; – Materiali radioattivi usati per scopi medici, diagnostici e di ricerca, batterie per alcuni progetti spaziali; – Rifiuti nucleari, gli scarti radioattivi dei materiali nucleari; – Energia da fusione, una tecnologia in fase di sviluppo da molti anni; – Ingresso non pianificato di materiali nucleari in biosfera e catena alimentare (piante viventi, animali ed esseri umani) se inalati o ingeriti; Continuità dell’estrazione mineraria dell’uranio.

Nel settore marittimo

L’energia nucleare marittima – comprese le navi mercantili a propulsione nucleare e le strutture nucleari offshore – offre un’alternativa a zero emissioni di carbonio e ad alta densità energetica ai combustibili fossili, ma introduce rischi unici di sicurezza, protezione, ambientali e regolamentari che devono essere gestiti in modo completo.

Permangono preoccupazioni che le navi mercantili a propulsione nucleare possano rappresentare rischi per l’ambiente marino in caso di incidenti, come collisioni, guasti o danni di macchinari, incendi o esplosioni.

L’attuale quadro normativo internazionale per le navi mercantili a propulsione nucleare è insufficiente per affrontare questi rischi.

I porti

L’energia nucleare specifica dei porti introduce nuovi rischi – finanziamento dei reattori, gestione del combustibile e smaltimento a fine vita – problemi che gli assicuratori stanno ancora faticando ad affrontare.

La “Prontezza Portuale” per l’energia nucleare si riferisce all’infrastruttura, alle operazioni, alla forza lavoro e alla capacità regolatoria di un porto di ospitare o interfacciarsi con attività marittime legate al nucleare, come piccoli reattori modulari (SMR), centrali nucleari galleggianti o navi commerciali a propulsione nucleare.

Il Centro per l’Innovazione Marittima degli Stati Uniti (USCMI) sta conducendo una Valutazione della Prontezza Portuale per le Applicazioni Nucleari Marittime per valutare la capacità dei porti statunitensi di supportare usi nucleari marittimi.

Questo include: valutazione infrastrutturale e operativa (ormeggio, connessione alla rete, zone di sicurezza); Prontezza della forza lavoro e della catena di approvvigionamento; Coinvolgimento degli stakeholder con porti, operatori di navi, regolatori e cantieri navali; e Raccomandazioni per colmare le lacune di capacità.

L’Autorità del Porto di Corpus Christi sta collaborando con CORE POWER per condurre uno studio di prontezza site-specific per ospitare una centrale nucleare galleggiante per l’energia portuale/regionale e il supporto alle chiamate di navi commerciali a propulsione nucleare.

Vi è un bisogno cruciale di adottare un approccio coordinato allo sviluppo della forza lavoro nel settore nucleare marittimo.

A differenza di altri settori, il settore marittimo nucleare richiede un attento coordinamento degli sforzi tra governi, attori del settore e istituzioni educative per orientarsi nel complesso panorama normativo e nei rigorosi requisiti di sicurezza e protezione.

La forza lavoro nucleare marittima è il “prodotto definitivo a lungo raggio”, che richiede anni di formazione specializzata ed esperienza.

L’impiego di tecnologie nucleari avanzate a bordo delle navi, in particolare dei reattori di quarta generazione, comporta nuove complessità operative. Gli operatori avranno bisogno di una conoscenza profonda e in evoluzione di questi sistemi, talvolta supportata da remoto da esperti con una profonda esperienza in fisica dei reattori.

NEMO

L’Organizzazione Marittima per l’Energia Nucleare (NEMO) ha ottenuto ufficialmente lo status consultivo di ONG presso l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e ha ricevuto un invito formale a partecipare regolarmente alla Conferenza Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA). (Art. 15.07.2025, L’Organizzazione Marittima per l’Energia Nucleare ottiene lo status ufficiale presso l’IMO e l’AIEA – il nautilus).





Abele Carruezzo