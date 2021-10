FRANCESCO CARRIERI VINCE IL TROFEO CARABELLESE

DALL’8 AL 10 OTTOBRE SPAZIO ALLA REGATA NAZIONALE 29ER A BARI

Francesco Carrieri (CV Bari) conquista il primo posto tra i 34 juniores (divisione A) di classe Optimist dominando con tre primi posti le tre prove del Trofeo Carabellese. Alle sue spalle, tra gli juniores Elettra Muciaccia (CV Bari) che si classifica anche come prima femminile. Terzo posto per Pietro Collazzo (CN Lampara). Tra i cadetti intero podio agli atleti del Cus Bari Luca Ottolino, Fabio Ottolino e Mattia Cantoro. Prima femminile Carolina Veneri (CN Il Maestrale).

Fortemente voluto, come ogni anno, dalla famiglia Carabellese in memoria di Pino, grande appassionato di mare e di navigazione, questo XV Trofeo “Pino Carabellese”, organizzato dal Circolo della Vela Bari e valido anche come quarta tappa del Campionato zonale Juniores e Meeting Cadetti, è stato accompagnato da un bel vento teso da Levante tra i 15 e i 18 nodi che ha consentito al comitato di regata di portare a termine tre belle prove, come da programma, per tutti i 45 iscritti divisi tra juniores e cadetti e provenienti da tutta la Puglia.

Prossimo appuntamento per l’ultima tappa del campionato zonale sarà a Trani il 7 novembre prossimo.

Grande soddisfazione della direzione nautica del Circolo della Vela per la riuscita della manifestazione ed in particolare di Gigi Bergamasco che emozionato ricorda come fu proprio il dott. Pino Carabellese ad avviarlo allo sport della vela invitandolo a partecipare a corsi di formazione che nei primi anni Settanta iniziavano ad avvicinare i giovani a questo meraviglioso sport.

“È stata una bellissima giornata di regate che ha messo in evidenza gli equipaggi più preparati – commenta il tecnico del CV Bari, Beppe Palumbo -. Di solito il Carabellese chiude il campionato zonale ma il mese prossimo ci sarà ancora una tappa a Trani rinviata, causa Covid, a febbraio scorso. Tra due settimane invece la nostra squadra andrà a Genova per l’ultima tappa Kinder che ci vede in testa sia nella classifica generale con Carrieri, sia in quella femminile con Ludovica Montinari seguita da Elettra Muciaccia”.

In attesa di queste due prove per la classe Optimist, al Circolo della Vela Bari intanto fervono gli ultimi preparativi in vista della regata nazionale 29er in programma dall’8 al 10 ottobre a Bari con l’organizzazione del sodalizio sportivo barese.