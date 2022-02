RS Games 2022: Anche gli atleti italiani si preparano per Weymouth

Anche gli atleti italiani potranno partecipare agli RS Games 2022 a Weymouth nel Regno Unito.

La notizia la fornisce direttamente alla classe italiana, Peter Barton, già campione Campione Europeo 2021 e presidente RS Aero Class Association.

Un’occasione straordinaria per i velisti Rs Aereo 5, 6 e 7 per confrontarsi con atleti provenienti da tutta Europa e in un campo di regata certamente invitante.

Una grande opportunità di crescita anche per i giovanissimi – spiega Guido Sirolli, presidente della classe italiana RS Aero e O’Pen Skiff – considerato che gli under 22 saranno divisi a loro volta in u22, ma anche u19 e u16. E’ un invito a nozze per chi ha maturato esperienza con le nuove vele da 4.5 metri dell’O’Pen Skiff ed ora è pronto a misurarsi anche su questo campo di regata internazionale con vele RS Aero di poco più grandi (5 mt.).

Le gare, infatti, si svolgeranno nelle stesse acque della regata olimpica del 2012, e più precisamente nel tratto di Oceano tra Portland Harbor e Weymouth Bay.

Il primo appuntamento mondiale dedicato ai giovanissimi destinato anche a segnare le leadership in una classe che sta crescendo molto anche in Italia.

Per registrarsi e usufruire delle offerte (entro fine febbraio) destinate agli atleti iscritti alla classe basta andare sul sito: https://www.rssailing.com/rsgames