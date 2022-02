Amsterdam prende in consegna un’imbarcazione -gru ibrida

Amsterdam. I canali di Amsterdam sono come le strade di un’altra città con i problemi della pulizia e della raccolta dei rifiuti solidi di qualunque specie. Il Dipartimento ‘dragaggio e detriti galleggianti’ dell’Azienda idrica di Amsterdam, la Waternet, ha preso in consegna una Damen Crane Vessel 1804 WN25 dai cantieri Damen Shipyards Hardinxveld.

La Waternet, oltre a fornire acqua potabile alle utenze cittadine, tratta anche le acque reflue e mantiene i livelli dell’acqua nei canali di Amsterdam. La nave di 18 metri lunga è attrezzata per svolgere una serie di ruoli, tra cui rilevare e rimuovere immondizia e barche abbandonate, e rimorchiare e spingere chiatte quando necessario. Denominata WN25, la nave gru è stata adattata per soddisfare i requisiti specifici di Waternet.

La forma dello scafo è stata modificata per ridurre l’effetto di aspirazione durante la navigazione vicino ai bordi di un canale e attraverso i ponti. Per ridurre al minimo le emissioni, ha un sistema di propulsione ibrido con batterie agli ioni di litio installate in una sezione dedicata della nave con aria condizionata, caricata da un motore certificato EU Stage 5. Con una capacità di 138 kWh, le batterie danno alla nave una velocità massima di 8 nodi e un’autonomia di 3,5 ore a 6,5 ​​nodi, più un tiro alla bitta di 2,1 tonnellate. Inoltre, la timoneria è stata ridisegnata, consentendone l’abbassamento per ridurre al minimo il tiraggio d’aria ed è climatizzata oltre agli alloggi.

“Sebbene Waternet fosse già un cliente di vecchia data dei cantieri Damen Shipyards, avendo acquistato alcune navi pattugliamento Damen nel corso degli anni, quest’ultimo contratto ci è stato assegnato tramite una procedura di gara europea che ha presentato la nostra proposta contro quelle di altri importanti costruttori navali”, ha affermato Jeroen van Woerkum, responsabile commerciale presso Damen Shipyards Hardinxveld. “Naturalmente siamo rimasti molto soddisfatti del risultato”.

La Waternet è una società è responsabile dell’acqua ad Amsterdam e nelle aree circostanti. Fornisce agli abitanti della città l’acqua del rubinetto, tratta le acque reflue e mantiene i livelli dell’acqua nei canali. La Waternet si sforza di essere un’organizzazione sostenibile e spera di diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2030 riducendo le emissioni di gas serra, utilizzando energia rinnovabile e riutilizzando e riciclando materiali e prodotti di scarto. L’acqua dei rubinetti di Amsterdam ha origine nel fiume Reno e nell’IJsselmeer (lago formato dal vecchio Zuiderzee con forte presenza di limo) e viene filtrata naturalmente attraverso le dune di sabbia. L’acqua proveniva dalle dune di Zandvoort ed è convogliata in una posizione centrale a Haarlemmerplein e, infine, a singole case nel centro della città. La maggior parte dell’acqua di Amsterdam proviene ancora da queste dune.

Abele Carruezzo