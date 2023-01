L’Europa aumenta l’acquisto di gasolio russo in vista del divieto prossimo del 5 febbraio

Londra. I commercianti europei si stanno affrettando a riempire i serbatoi di diesel russo, mentre si avvicina il divieto europeo del 5 febbraio che dovrebbe restringere le forniture, ridisegnare le rotte marittime globali e aumentare la volatilità dei prezzi.

È probabile che il divieto crei una carenza di approvvigionamento di diesel che l’Europa spera di colmare con carburante cinese, parte del quale sarà prodotto dal greggio russo.

La Cina ha aumentato di quasi la metà il suo primo lotto di quote di esportazione del 2023 per i prodotti petroliferi raffinati rispetto a un anno fa. Le esportazioni cinesi di diesel, che probabilmente costituiranno la maggior parte delle quote, potrebbero raggiungere i 400.000-600.000 barili al giorno tra gennaio e giugno.

‘Senza le esportazioni cinesi che spingono i barili oscillanti verso ovest, è improbabile che l’Europa possa sostituire la perdita di 0,5 milioni di barili al giorno nelle esportazioni di diesel russo dopo l’embargo’, affermano gli analisti del settore.

Le importazioni europee di gasolio dalla Russia ammontano finora a 770.000 barili al giorno (bpd), il massimo da marzo dello scorso anno, e gli acquirenti europei si stanno affrettando a importare diesel quanto più possibile prima del divieto.

La Russia è da anni il principale fornitore di gasolio per l’Europa, dove le raffinerie non producono abbastanza per soddisfare la domanda interna del suo ampio parco auto diesel. Anche se i Governi e le aziende hanno cercato di recidere i legami economici con la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, l’Europa lo scorso anno ha fatto affidamento sulla Russia per quasi la metà delle sue importazioni di gasolio, noto come distillato medio, secondo i dati di Refinitiv.

Il divieto dell’UE sulle importazioni di greggio russo entrato in vigore a dicembre sarà ampliato per includere combustibili raffinati dal 5 febbraio e questo porterà a cambiare i flussi commerciali con un relativo costo. Il prezzo elevato del diesel verrà mantenuto a causa della complessa logistica e dei costi di trasporto via mare. Questa complessità, che di conseguenza sta riducendo la liquidità del mercato, è probabile che continui per il 2023. L’Europa non può più fare affidamento sulla miscelazione di distillati medi russi, sull’aggiornamento e la desolforazione di gradi russi fuori specifica o sull’utilizzo di greggio degli Urali ricco di diesel nel sistema di raffinazione come faceva prima del conflitto.

I commercianti si sono affrettati a rifornire il diesel prima del divieto, con le scorte regionali che hanno raggiunto il massimo da ottobre 2021 nella settimana fino al 12 gennaio, secondo i dati della società di consulenza olandese Insights Global.

Alcune delle più grandi petroliere del mondo, con una capacità di 2 milioni di barili di petrolio, sono state noleggiate negli ultimi mesi per importare gasolio in Europa dall’Asia e dal Medio Oriente. Tuttavia, il trasporto via mare di carburante dalla Russia all’Europa nord-occidentale richiede in genere una settimana, mentre i carichi dall’est impiegano in media fino a 8 settimane, con conseguenti costi di trasporto più elevati. La domanda di navi cisterna per prodotti raffinati è destinata ad aumentare del 7,2% nel 2023 rispetto al terzo trimestre del 2022 a causa delle rotte marittime più lunghe. Viaggi più lunghi aumenteranno la domanda di navi per la consegna di diesel.

Abele Carruezzo