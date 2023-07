30^ COOKING CUP, in gara la vela e la cucina

Torna sabato 8 luglio una delle regate più attese della vela a Venezia: la famosa Cooking Cup organizzata dalla Compagnia della Vela di Venezia che si terrà l’8 luglio prossimo.

L’evento velico, arrivato alla 30^ edizione, nel tempo è divenuto una delle prove più divertenti e apprezzate nel panorama velico internazionale.

Ha infatti la particolarità di abbinare convivialità, arte del buon cibo e passione nautica. 10 miglia di navigazione partendo dal mare per entrare in laguna, dove l’obiettivo di ciascun equipaggio sarà non solo tagliare per primo il traguardo ma presentare anche la migliore proposta gastronomica cucinata sottocoperta, nel percorso davanti Malamocco fino all’isola di Poveglia.

Un’abbinata di sport e cucina che per questa edizione speciale, vuole tornare alle origini. Per la prima volta, la giuria gastronomica che valuterà all’arrivo quale sarà il miglior piatto o il più buon preparato sotto coperta, è composta da un team di grandi appassionati di cucina che sono anche velisti: Raffaele Bonivento, Emilio De Giulio, Emanuela Nuvolari, Antonio Rosa Salva, Piero Saccomani e Guido Sesani.

La classifica cucina sarà suddivisa in 3 categorie: gusto, presentazione estetica e titolazione del piatto, difficoltà di esecuzione. Il punteggio assegnato ad ogni categoria varierà da un punteggio minimo di 1 fino a 10 punti. Il punteggio del piatto sarà stabilito dalla somma dei punteggi di tutti i giudici cucina e da questi punteggi verrà stilata la classifica cucina. La Classifica per la Combinata Vela-Cucina sarà Overall e verrà determinata dalla somma dei punteggi finali delle Classifiche Regata e Cucina.

I premi in palio:

“Trofeo Cooking Cup Challenge” al Primo Overall nella classifica combinata.

“Trofeo Sandwich Cup” al Primo Overall nella classifica combinata per le imbarcazioni della classe monotipo CDV.

“Trofeo Scolapasta d’Argento” al Circolo che avrà conseguito il miglior punteggio, nella classifica combinata, con una squadra di tre imbarcazioni battenti il proprio guidone sociale.

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 17 di venerdì 7 luglio accedendo al link: https://www.compagniadellavela.org/regatta/cooking-cup-2/

Si ringrazia per il supporto alla regata GIN dei GIN e WINKLER Vini Naturali.

Programma:

Venerdì 7

Ore 09.00-17.00: Perfezionamento iscrizioni

Ore 18.00: Briefing della regata e della gara di cucina presso la sede Compagnia della Vela nell’isola di San. Giorgio

Sabato 8

Ore 10.00: Controllo cambuse a campione

Ore 14.00: Regata con gara di cucina

Al rientro: Presentazione dei piatti alla giuria

Ore 20.00: Cena presso Compagnia della Vela nell’Isola di San Giorgio e cerimonia premiazioni