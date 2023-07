Marina Militare Nastro Rosa Tour: La flotta al largo di Crotone punta decisa verso la Puglia

Il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha aperto il villaggio regate. Già in azione le classi Waszp e Wingfoil. Taranto, 16 luglio 2023 – Il Marina Militare Nastro Rosa Tour arriva a Taranto per la quinta tappa che rappresenta anche il “giro di boa” prima della risalita verso il traguardo finale di Venezia.

Alla presenza del Sindaco della città di Taranto Rinaldo Melucci, del Comandante del Comando Marittimo Sud Ammiraglio Flavio Biaggi, del Consigliere di Amministrazione di Difesa Servizi Anna Carmela Minuto e di Riccardo Simoneschi di SSI Sports and Events si è svolto il taglio del “nastro rosa” per l’apertura del villaggio regate del Marina Militare Nastro Rosa Tour. L’esibizione della Fanfara della Marina Militare ha fatto da prologo al ricco programma di eventi che il Marina Militare Nastro Rosa Tour regalerà agli appassionati ed alla città di Taranto; un programma di intrattenimento che coinvolgerà, fino a martedì 18 luglio, la cittadinanza di Taranto che ha da subito abbracciato i protagonisti del Marina Militare Nastro Rosa Tour.

Nel frattempo sono scattate sul campo di regata posizionato ai piedi del race Village del Marina Militare Nastro Rosa Tour le regate per le classi WASZP e Wingfoil che hanno dato come sempre spettacolo con gli atleti a caccia di nuovi punti per le rispettive classifiche che, combinate a quelle della classe offshore dei Beneteau Figaro 3, determineranno a Venezia i nomi dei vincitori del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023. Attualmente il leader è la squadra di Acone Associati che con 14 punti precede di ben 16 lunghezze il team della Guardia di Finanza (pt.30) e quello di Carta Giovani (pt. 32). Aeronautica Militare (pt. 35) e Città di Genova (pt. 40) completano la top five provvisoria della ranking dopo la tappa di Vibo Valentia.

Anna Carmela Mutolo (Consigliere di Amministrazione di Difesa Servizi S.p.A.) – “Taranto è la città ideale per ospitare il Marina Militare Nastro Rosa Tour che è un evento voluto da Difesa Servizi per valorizzare il Brand Marina Militare e promuovere attraverso la vela le bellezze del nostro territorio insieme ad ENIT. La tappa di Taranto assume un significato ancora più importante per l’impegno della Marina Militare – con cui la città ha un legame speciale – del Comune di Taranto e della Sezione della Lega Navale che so aver fatto un lavoro straordinario per la riuscita di questa manifestazione.

Difesa Servizi continuerà a promuovere iniziative di questo tipo per veicolare la cultura della Difesa e valorizzare gli asset delle Forze Armate”. Riccardo Simoneschi (SSI Sports and Events) – “E’ davvero un grande onore essere presenti con tutti i nostri velisti in questa meravigliosa città che ha il mare nella propria anima. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour ha ricevuto ancora una volta, anche in occasione di questa tappa, un abbraccio straordinario da parte della città; da parte nostra ricambieremo questo affetto con tutto ciò che le regate e gli eventi serali del nostro villaggio avranno da offrire. Grazie Taranto e grazie Puglia a nome di tutto il Marina Militare Nastro Rosa Tour!”.

Anche in occasione della tappa Vibo Valentia – Taranto, il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023 ha promosso il progetto Scopri Dove Ti Porto di ENIT Azienda Nazionale del Turismo e articolato su diciassette itinerari ispirati a rotte storiche. Il percorso di questa tappa, per volere del Comitato Organizzatore, si è infatti sovrapposto per alcuni tratti alla Rotta Grecanica, itinerario da scoprire tra Crotone e Taranto. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023 è organizzato da Difesa Servizi S.p.A. e SSI Events con il supporto della Marina Militare.

EN

Marina Militare Nastro Rosa Tour: The fleet decisively heads from the coast of Crotone towards Puglia

Taranto– The Marina Militare Nastro Rosa Tour arrives in Taranto for its fifth leg, which also marks the halfway point before heading towards the final destination of Venice.

This morning, in the presence of the Mayor of Taranto, Rinaldo Melucci, Admiral Flavio Biaggi, Commander of the Maritime Command South, Anna Carmela Minuto, Board Member of Difesa Servizi, and Riccardo Simoneschi from SSI Sports and Events, the ceremonial ribbon was cut to inaugurate the Race Village of the Marina Militare Nastro Rosa Tour.

The performance of the Marina Militare Fanfare set the stage for the rich program of events that the Marina Militare Nastro Rosa Tour will offer to the passionate audience and the city of Taranto. The program of entertainment will engage the citizens of Taranto until Tuesday, July 18, as they have warmly embraced the participants of the Marina Militare Nastro Rosa Tour.

Meanwhile, on the racecourse located at the foot of the Marina Militare Nastro Rosa Tour’s Race Village, regattas have commenced for the WASZP and Wingfoil classes, providing thrilling displays as athletes compete for additional points in their respective rankings. These combined with the offshore class of the Beneteau Figaro 3 will determine the winners of the Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023 in Venice.

Currently, the Acone Associati team leads with 14 points, holding a significant 16-point lead over the Guardia di Finanza team (30 points) and the Carta Giovani team (32 points). Aeronautica Militare (35 points) and Città di Genova (40 points) complete the provisional top five ranking after the Vibo Valentia leg.

Anna Carmela Mutolo (Board Member of Difesa Servizi S.p.A.) – “Taranto is the ideal city to host the Marina Militare Nastro Rosa Tour, an event promoted by Difesa Servizi to showcase the Marina Militare brand and promote the beauty of our territory through sailing, together with ENIT. The Taranto leg holds even greater significance due to the commitment of the Marina Militare – with which the city has a special bond – the Municipality of Taranto, and the Lega Navale section, who have done an extraordinary job to ensure the success of this event. Difesa Servizi will continue to promote initiatives of this kind to disseminate defense culture and enhance the assets of the Armed Forces.”

Riccardo Simoneschi (SSI Sports and Events) – “It is a great honor to be present with all our sailors in this wonderful city that embodies the sea in its soul. The Marina Militare Nastro Rosa Tour has once again received an extraordinary embrace from the city, even in this leg. We will reciprocate this affection with everything that the races and the evening events of our village have to offer. Thank you, Taranto, and thank you, Puglia, on behalf of the entire Marina Militare Nastro Rosa Tour!”

In the Vibo Valentia – Taranto leg, the Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023 also promoted the “Discover Where You Port” project by ENIT (Italian National Tourism Agency), featuring seventeen itineraries inspired by historical routes. For this leg, the organizing committee strategically overlapped certain sections with the Rotta Grecanica (Grecanic Route), a journey to be explored between Crotone and Taranto.

Text Credits: Marina Militare Nastro Rosa Tour

Photo Credits: Marina Militare Nastro Rosa Tour

Video Credits: ICARUS Sports