Ecsa accoglie con favore la comunicazione della Commissione Europea su un nuovo approccio per un’economia blu sostenibile nell’UE

L’ECSA accoglie con favore la pubblicazione della comunicazione su un nuovo approccio per un’economia blu sostenibile nell’UE. La comunicazione sottolinea l’importanza del contributo dell’economia blu per raggiungere la neutralità del carbonio, sviluppando l’energia rinnovabile offshore e rendendo più verdi i trasporti marittimi e i porti.

Inoltre, la Commissione mira a promuovere l’uso dei fondi dell’UE per il trasporto marittimo verde aumentando la diffusione del trasporto marittimo a corto raggio invece di utilizzare modalità più inquinanti, nonché rinnovando la flotta marittima dell’UE, come le navi passeggeri e le navi di rifornimento per l’offshore impianti, per migliorarne l’efficienza energetica.

“La blue economy è un aspetto esistenziale per il nostro Paese, settore ampio e che gira attorno ad ambiti come il commercio, la cantieristica navale, la pesca e molto altro – afferma Mario Mattioli, presidente di Confitarma e della Federazione del Mare – La ripresa e la crescita sostenibile del Paese dipenderanno anche dall’importanza che verrà data a questo cluster che produce 34 miliardi di euro all’anno, pari al 2% del PIL. Inoltre, in merito al trasporto marittimo a corto raggio, le nostre autostrade del mare già oggi riducono sensibilmente i costi esterni prodotti dal “tutto strada”. Stiamo parlando di oltre un milione e mezzo di veicoli pesanti e circa 40 milioni di tonnellate di merci. Vuol dire oltre 1,2 milioni di tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera grazie all’intermodalità”.

La comunicazione sottolinea anche l’importanza della pianificazione dello spazio marittimo per raggiungere un’economia blu più sostenibile. L’ECSA ritiene che sia essenziale garantire una coesistenza equa e responsabile tra gli utenti del mare, inclusa la navigazione. L’ECSA accoglie quindi con favore l’obiettivo annunciato dalla Commissione di preparare proposte per facilitare la cooperazione transfrontaliera e incoraggiare gli Stati membri a integrare lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore nei loro piani territoriali nazionali.

“La comunicazione sottolinea giustamente il ruolo cruciale del trasporto marittimo nell’economia blu sostenibile, in particolare il ruolo del trasporto marittimo a corto raggio e del segmento offshore”, ha affermato Martin Dorsman – Segretario generale dell’ECSA. ” Come evidenziato nel documento di posizione dell’ECSA sulla strategia dell’UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro”, gli armatori europei svolgono un ruolo costruttivo nel promuovere la fonte di energia oceanica in Europa e nel mondo. Un’economia blu sostenibile deve essere costruita su una forte pianificazione dello spazio marittimo, per garantire il massimo livello di sicurezza a tutti gli utenti del mare, compreso il trasporto marittimo ”.

Tuttavia, l’ECSA è profondamente preoccupata per il fatto che la Commissione sembra essere determinata ad estendere il campo di applicazione del regolamento sul riciclaggio delle navi prima che si proceda a un’adeguata valutazione della legislazione esistente e ad una valutazione dell’impatto. Un tale annuncio non sembra essere basato su prove, va contro il principio di legiferare meglio della Commissione e crea incertezza per gli operatori.