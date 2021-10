L’industria navale definisce un piano audace per il regolatore globale per raggiungere lo zero netto entro il 2050

Londra-L’ICS-International Chamber of Shipping ha presentato all’IMO, autorità di regolamentazione delle Nazioni Unite del settore, i piani con le misure dettagliate urgenti che i governi devono adottare per aiutare l’industria a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050.

A solo un mese dalla conferenza di punta sulla decarbonizzazione COP26 “Shaping the Future of Shipping”, L’ICS (che rappresenta l’80% dell’industria marittima globale) sta spingendo i governi a raddoppiare l’ambizioso attuale obiettivo dell’IMO, che è quello di ridurre le emissioni derivanti dall’industria marittima globale del 50% entro il 2050.

I piani includono un fondo obbligatorio di ricerca e sviluppo per sviluppare tecnologie a zero emissioni di carbonio e lo sviluppo di una tassa sul carbonio per il trasporto marittimo per accelerare la transizione verso carburanti a zero emissioni di carbonio più costosi.

Lo shipping accetta la necessità vitale di accelerare i tempi di decarbonizzazione. Ma afferma che l’obiettivo dello zero netto entro il 2050 sarà plausibile solo se i governi intraprenderanno le azioni necessarie per raggiungerlo. L’industria ha quindi compiuto il passo unico per definire in modo proattivo le misure che devono essere adottate dai governi per rendere la decarbonizzazione entro il 2050 una realtà e non solo un sonoro annuncio.

L’adozione da parte dell’IMO dell’obiettivo zero invierà il segnale molto forte ricercato dall’industria, così come dai fornitori di energia, dai costruttori navali e dai produttori di motori, in modo che gli investimenti in combustibili verdi e tecnologia possano essere accelerati e graduati.

Data la tipica vita di 25 anni delle nuove navi oceaniche, se l’industria deve raggiungere un ambizioso obiettivo di zero emissioni nette, migliaia di navi a emissioni zero dovranno essere operative entro il 2030. Sarà quindi fondamentale per l’IMO adottare le misure urgenti necessarie per accelerare un aumento dei livelli di preparazione tecnologica. Un passo fondamentale è che i governi approvino l’istituzione del Fondo per la ricerca marittima (IMRF) da 5 miliardi di dollari nell’importante riunione dell’IMO del prossimo novembre, appena due settimane dopo la COP 26.

Questo invito sostiene la proposta dell’IMRF (Fondo di ricerca e sviluppo da 5 miliardi di dollari) che fornirà livelli garantiti di finanziamento per accelerare lo sviluppo di navi a emissioni zero, senza richiedere ai governi di utilizzare il denaro dei contribuenti. Questo perché l’IMRF sarà finanziato dai contributi destinati a ricerca e sviluppo da parte degli armatori mondiali, tramite una tassa US2, che l’industria marittima vuole in vigore entro il 2023.

Per accelerare la transizione verso lo zero netto, l’ICS ha anche formulato una proposta globale che definisce l’architettura per una più ampia tassa sul carbonio applicabile al trasporto marittimo, che sarà esaminata dagli Stati membri dell’IMO in una riunione a metà ottobre. Questa tassa globale sul carbonio contribuirà a colmare il divario di prezzo tra combustibili a zero emissioni di carbonio e combustibili convenzionali e potrebbe essere utilizzata per fornire i miliardi di dollari necessari per implementare nuove infrastrutture di bunkeraggio essenziali richieste nei porti di tutto il mondo, per garantire la coerenza nella transizione verde del settore sia per lo sviluppo che per lo sviluppo. economie in corsa fino al 2050.

Esben Poulsson, presidente ICS, ha dichiarato: “Parlare costa poco mentre è difficile agire. Quindi, la nostra offerta net zero stabilisce il “come” e il “cosa” per la decarbonizzazione del trasporto marittimo entro il 2050. Stiamo dicendo ai governi che se vogliono davvero raggiungere lo zero netto, devono passare da impegni vuoti ad azioni tangibili”.

“Un’ambizione di zero emissioni nette di carbonio è raggiungibile entro il 2050. Ma solo a condizione che i governi prendano le decisioni poco glamour ma urgenti e necessarie per gestire questo processo all’interno di un quadro normativo globale”.

John Adams, presidente del gruppo di lavoro sulle misure ICS GHG, ha commentato:

“Abbiamo speso una grande quantità di tempo per i leader del settore a deliberare e analizzare le proposte più efficaci ed eque per garantire che possiamo decarbonizzare il nostro settore in modo rapido ed efficace. Se adottate dai governi dell’IMO, le misure potrebbero portare a una regolamentazione che sposterà rapidamente il settore marittimo e le industrie associate verso un futuro a zero emissioni di carbonio”.

“I governi possono fare un’enorme dichiarazione del loro intento di andare dietro questa nuova linea temporale approvando il fondo di ricerca e sviluppo proposto da $ 5 miliardi del settore a novembre presso l’IMO”.

La proposta, disponibile qui include anche piani per la condivisione della proprietà intellettuale tra gli innovatori del settore nelle tecnologie a zero emissioni di carbonio, per accelerare il ritmo del cambiamento all’interno del trasporto marittimo.

Guy Platten, Segretario Generale, ICS ha concluso:

“Questo è un caso unico di un’industria che chiede di essere più strettamente regolamentata sulle emissioni di carbonio e di rimboccarsi le maniche per fare il duro lavoro necessario per arrivare a tale obiettivo. Non stiamo cercando di conquistare i titoli dei giornali, stiamo cercando di raggiungere lo zero netto.

Se un obiettivo di zero netto deve essere più di un gesto politico, i governi devono riconoscere l’entità della sfida di eliminare gradualmente le emissioni di CO2 dalle grandi navi oceaniche. Solo queste misure proposte possono affrontare il divario di innovazione e conoscenza e le sfide di una transizione equa globale che la decarbonizzazione del trasporto marittimo presenta”.

EN

Shipping industry sets out bold plan to global regulator to deliver net zero by 2050

London-The International Chamber of Shipping has submitted plans to the industry’s UN regulator, the International Maritime Organization (IMO), detailing urgent measures which governments must take to help the industry achieve net zero CO2 emissions by 2050.

Just one month before the shipping industry’s flagship COP26 decarbonisation conference ‘Shaping the Future of Shipping’, ICS (which represents 80% of the global shipping industry), is pushing governments to double the ambition of the IMO’s current target, which is to reduce emissions from international shipping by 50% by 2050.

The plans include a compulsory R&D fund to develop zero-carbon technologies, and the development of a carbon levy for shipping to expedite the transition to more expensive zero-carbon fuels.

In its submission, shipping accepts the vital need to accelerate decarbonisation timelines. But it states that a net zero target by 2050 will only be plausible if governments take the necessary actions to achieve this. The industry has therefore taken the unique step of proactively setting out the measures that must be taken by governments to make decarbonisation by 2050 a reality rather than a soundbite.

The adoption by IMO of a net zero target will send the very strong signal sought by the industry, as well as energy providers, shipbuilders and engine manufacturers, so that investments in green fuels and technology can be accelerated and scaled.

Given the typical 25-year life of new oceangoing ships, if the industry is to meet an ambitious net zero target, thousands of zero-emission ships will need to be in the water by 2030. It will therefore be critical for the IMO to adopt those urgent measures required to accelerate an increase in Technology Readiness Levels. A key step is for governments to approve the establishment of the US5 billion IMO Maritime Research Fund (IMRF) at a critical IMO meeting this November, just two weeks after COP 26.

This call supports the IMRF ($5billion R&D Fund) proposal which will provide guaranteed levels of funding to accelerate the development of zero emission ships, without requiring governments to use taxpayers’ money. This is because the IMRF will be funded by mandatory R&D contributions from shipowners globally, via a US2 levy, which the shipping industry wants in place by 2023.

To expedite the transition to net zero, ICS has also made a comprehensive proposal setting out the architecture for a broader carbon levy applicable to shipping, which will be considered by IMO Member States at a meeting in mid-October. This global carbon levy will help close the price gap between zero-carbon and conventional fuels and could be used to provide the billions of dollars needed to deploy essential new bunkering infrastructure required in ports worldwide, to ensure consistency in the industry’s green transition for both developed and developing economies in the run up to 2050.

Esben Poulsson, Chairman of ICS, said: “Talk is cheap, and action is difficult. So, our net zero offering sets out the ‘how’ as well as the ‘what’ for decarbonising shipping by 2050. We’re saying to governments that if they really want to reach net zero, they need to move from empty commitments to tangible action.

“A net zero carbon ambition is achievable by 2050. But only provided governments take the unglamorous but urgent decisions needed to manage this process within a global regulatory framework.”

John Adams, Chairman of the ICS GHG measures working group commented: “We have expended a great deal of senior industry leaders time deliberating and analysing the most effective and equitable proposals to ensure that we can decarbonise our industry quickly and effectively. If adopted by governments at the IMO, these measures could lead to regulation that will swiftly move the shipping sector and associated industries towards a zero-carbon future.

“Governments can make a huge statement of their intent to get behind this new timeline by approving the industry’s proposed $5bn R&D fund in November at the IMO.”

The proposal, available here also includes plans for the sharing of intellectual property amongst industry innovators in zero carbon technologies, to accelerate the pace of change within shipping.

Guy Platten, Secretary General, ICS concluded: “This is a unique case of an industry demanding to be more tightly regulated on carbon emissions, and putting its hand up to do the grunt work of getting there. We’re not trying to win headlines – we’re trying to reach net zero.

“If a net zero target is to be more than a political gesture, governments need to recognise the magnitude of the challenge of phasing-out CO2 emissions from large oceangoing ships. Only these proposed measures can tackle the innovation and knowledge gap, and challenges of a global equitable transition, that shipping’s decarbonisation presents.”