L’AdSP MAO SIGLA CON CGIL, CISL E UIL IL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NELL’AMBITO PORTUALE DI MONFALCONE

2 RLSS IN ARRIVO PER PORTOROSEGA

Trieste– Un nuovo passo per la completa inclusione di Monfalcone nel sistema portuale dell’Adriatico Orientale. Dopo l’accordo quadro sulle concessioni, si avvia un importante percorso in tema di lavoro e cultura della prevenzione sui luoghi di lavoro. È stato firmato oggi, infatti, il Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Monfalcone, da Zeno D’Agostino, presidente dell’Authority giuliana e dai rappresentanti di CGIL, CISL E UIL, Sasa Čulev, Marco Rebez e Giulio Germani.

Siglato in Prefettura, alla presenza del Prefetto Raffaele Ricciardi, l’accordo, istituisce anche per Monfalcone la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito produttivo (RLSS) eletto tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle singole imprese. Alla nuova figura spetterà il compito di coordinare le iniziative a tutela di salute e integrità fisica dei portuali, assumendo il ruolo di nuovo punto di riferimento tra lavoratori, datori di lavoro, organizzazioni sindacali e Autorità di Sistema.

Di fatto saranno 2 gli RLSS in distacco a Portorosega, uno a carico dell’Authority, uno a carico delle imprese rappresentate. Il tutto a fronte di cica 310 lavoratori, inseriti nell’Organico delle imprese portuali di Monfalcone.