Costa Group e Proman verso il metanolo

(Navi da crociera Costa nel porto di Brindisi)

L’operatore di crociere in Europa, Costa, ha annunciato piani che esplorano l’uso del carburante a metanolo per contribuire a ridurre le emissioni di gas serra del settore delle crociere. Il Gruppo Costa, parte di Carnival Corporation, ha firmato un memorandum d’intesa con il produttore svizzero di metanolo Proman con l’obiettivo di aumentare la fornitura di metanolo sostenibile per consentire il retrofitting delle navi esistenti e gli investimenti in nuove costruzioni alimentate a metanolo. La partnership mira ad accelerare la transizione energetica e la decarbonizzazione della flotta esistente migliorando la fornitura di metanolo sostenibile, aprendo la strada al retrofit delle navi esistenti per operare con carburante pulito, e investendo in ulteriori nuove costruzioni alimentate a metanolo. Il protocollo d’intesa significa che i marchi Costa Crociere e AIDA Cruises potrebbero un giorno presto avere navi e forse anche nuove costruzioni in grado di operare con il carburante più pulito.

Genova. Costa ha affermato che il MoU (accordo con l’azienda Proman) ribadisce il potenziale del metanolo di svolgere un ruolo chiave nella continua riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) del settore delle crociere e di altri segmenti del trasporto marittimo. Ha aggiunto in una dichiarazione: “Il metanolo sta emergendo come carburante alternativo leader per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei gas serra grazie alle sue proprietà di facile gestione, che lo rendono attraente sia per le nuove costruzioni che per il refitting delle navi esistenti. Essendo uno dei prodotti chimici più ampiamente commercializzati, l’infrastruttura per l’approvvigionamento navale potrebbe essere adattata dall’infrastruttura esistente. Tutte le forme di metanolo, siano esse a base di gas naturale, a basse emissioni di carbonio o rinnovabili, possono essere miscelate indipendentemente dai percorsi di produzione. Consente quindi un percorso di transizione affidabile da oggi a navi da crociera completamente GHG – neutral nel prossimo futuro”.

“La tecnologia per adattare una nave in modo che accetti il metanolo come carburante è oggi disponibile. I nostri prodotti a base di metanolo possono facilitare la transizione verso carburanti a bassa intensità di carbonio. Le navi alimentate a metanolo hanno una comprovata esperienza nella riduzione ed eliminazione delle principali emissioni di gas serra, offrendo miglioramenti immediati della qualità dell’aria intorno ai principali porti e rotte marittime. Siamo entusiasti di portare la nostra esperienza lungo l’intera catena del valore del metanolo per contribuire a realizzare le audaci ambizioni di Costa Group”, ha affermato Tim Cornelius, amministratore delegato dello sviluppo aziendale di Proman.

“Stiamo riducendo l’impronta di carbonio della nostra flotta mentre siamo in porto e in mare, investendo in tecnologie ambientali avanzate e collaborando con aziende come Proman che condividono la passione per una transizione energetica sostenibile. Consentendo alle navi da crociera di utilizzare il metanolo come carburante per la propulsione, Costa persegue l’ambizione di compiere il prossimo grande passo verso operazioni a zero emissioni di gas serra della nostra flotta entro il 2050”, ha affermato il vicepresidente della decarbonizzazione del Gruppo Costa, il dott. Christoph Schladoer.

Il Gruppo Costa ha introdotto la propulsione a GNL con quattro navi già in servizio nella propria flotta. La maggior parte delle navi del Gruppo Costa è dotata di alimentazione da terra per essere a zero emissioni nei porti, dove la tecnologia è disponibile, e la società ha anche effettuato i primi test sui biocarburanti.

Abele Carruezzo