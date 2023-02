Cosco Group inaugura l’era ‘Grandi navi e Grandi porti’ lungo la ‘Via Marittima della Seta’

Guangzhou (Quanzhou Terminal South China Oceangate Container-foto courtesy Cosco Shipping)

Il CSP Quanzhou Terminal si apre a nuove opportunità, utilizzando l’operatività di due nuovi ormeggi per svolgere un ruolo nella ‘doppia circolazione’ dell’economia cinese. Si sta realizzando il concetto di ‘The Ports for ALL’, migliorando la qualità del servizio delle spedizioni marittime sulla base del rafforzamento del ruolo di Quanzhou come hub commerciale nazionale e come regionale mirato al sud-est asiatico, oltre a favorire la sua trasformazione industriale. Inizia la nuova era di ‘Grandi navi e Grandi porti’ consentendo a più clienti di utilizzare il porto per spedire più merci cinesi da qui in tutto il mondo e favorire questo porto nello svolgere un ruolo importante nella nuova era della ‘Via Marittima della Seta’.

Port of Quanzhou. Lo scorso 15 febbraio si sono inaugurati i nuovi ormeggi e le nuove rotte presso il Quan Zhou Pacific Terminal di Cosco Shipping Ports (CSP Terminal), presenti Autorità civili e militari. Saranno operative due nuove rotte principali del sud-est asiatico sotto il doppio marchio – COSCO SHIPPING/OOCL-.

La cerimonia ha visto la partenza delle navi ‘Xin Quanzhou ‘ e ‘Ooclle Havre’, sotto il doppio marchio di Cosco Shipping/Oocl, dai nuovi attracchi, in grado di movimentare navi fino a 100.000 Dwt, nell’area portuale di Shihu verso il porto di Singapore e il porto Klang rispettivamente.

Alla presenza di oltre 200 rappresentanti delle industrie portuali, di linea e dei proprietari di merci, il porto di Quanzhou, noto per la sua importanza storica durante le dinastie Song e Yuan e per essere stato l’inizio della ‘Via Marittima della Seta’, entra ufficialmente nell’era della ‘Grandi navi e Grandi porti’.

La nuova banchina con i nuovi ormeggi- secondo il comunicato dell’azienda – aiuterà il porto di Quanzhou Shihu a essere un porto completo di prima classe nella regione occidentale dello stretto di Taiwan. Infatti, di recente, Cosco Shipping Lines e OOCL, sussidiarie di Cosco Shipping Group, hanno aperto due rotte di linea internazionali per container verso il porto di Singapore e Port Klang dall’area portuale di Shihu a Quanzhou, incentivando scambi economici e commerciali internazionali a Quanzhou e massimizzando il ruolo di hub portuale.

L’operazione ufficiale del nuovo attracco da 100.000 tonnellate migliorerà sicuramente le dimensioni del porto e le due nuove rotte internazionali RCEP verso Singapore e la Malesia; contribuiranno inoltre a espandere ulteriormente la ‘Silk Road Shipping’ e ad aprire un nuovo canale di ‘direct in and out’ per il commercio internazionale. I concetti di ‘Smart Ports’ e ‘Green and Low Carbon Development’ sono stati integrati nel processo di progettazione e costruzione dei moli e dei piazzali. I nuovi ormeggi sono inoltre dotati di sistemi di alimentazione energetica da terra, già disponibili in tutti gli ormeggi nell’area portuale di Shihu, ottemperando alla strategia di sviluppo a basse emissioni di Cosco Shipping Group e il supporto per gli obiettivi di emissione di carbonio della Cina.

Durante la cerimonia, cinque camion automatizzati senza pilota hanno partecipato al carico e allo scarico delle navi. I camion automatizzati si basano su una tecnologia a guida autonoma e possono ottenere comunicazioni istantanee e una connessione continua con il centro di controllo del terminal, consentendo operazioni automatizzate completamente senza equipaggio durante tutto il tempo all’interno dell’area portuale.

Quanzhou e Cosco Shipping Group coglieranno l’opportunità di operare tali nuovi ormeggi e questo primo viaggio della nuova rotta, come nuovo punto di partenza, dimostra l’intento a cooperare in termini di capacità di spedizione, progetti di filiera, per promuovere una profonda integrazione del porto marittimo della ‘Via della Seta’ e insieme alla costruzione della ‘Via Marittima della Seta’, permettendo a Quanzhou di rivivere la gloria dell’antico porto di Citong.

Quanzhou ha un’economia solida con un forte settore privato ed è un importante centro industriale lungo la costa sud-orientale della Cina. Le industrie includono petrolchimico, tessile, attrezzature per l’edilizia, attrezzature meccaniche, elettronica e prodotti per la salute, ecc. Quanzhou ha anche una lunga storia di commercio; durante le dinastie Song e Yuan, ‘Citong Port’ era conosciuto come il più grande porto d’Oriente, con collegamenti commerciali con più di 100 paesi, rendendo la città un centro di attività commerciali che attirava visitatori e mercanti da tutto il mondo.

Il 2023 coincide con il decimo anniversario della ‘Belt and Road Initiative’ e, mentre BRI e RCEP iniziano entrambi a prendere forma, l’industria e l’economia di Quanzhou avranno molte opportunità significative per svilupparsi ulteriormente. Le nuove rotte apriranno anche nuovi percorsi tra Quanzhou e l’Europa, il Mediterraneo, il Medio Oriente e Africa.

Il gruppo China Ocean Shipping Company, meglio noto con l’acronimo COSCO o come COSCO Group, è una compagnia di stato cinese che fornisce servizi di spedizioni e di logistica con sede a Pechino.

Abele Carruezzo