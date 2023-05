USA: il Presidente Biden spinge per elettrificare i porti

I porti, per Joe. Biden, devono essere più sicuri, più puliti, più efficienti e più affidabili

Washington.L’Amministrazione Biden ha annunciato un ulteriore finanziamento di 4 miliardi di dollari per nuovi programmi progettati per supportare l’elettrificazione dei porti statunitensi e per ridurre le emissioni dei veicoli commerciali pesanti, compresi quelli utilizzati per spostare merci dentro e intorno ai porti.

L’Amministrazione ha evidenziato gli ultimi programmi come parte dei loro investimenti complessivi da 17 miliardi di dollari per migliorare i porti e le vie navigabili del paese. I programmi spaziano dagli sforzi intrapresi dal Dipartimento dei Trasporti e dalla sua Amministrazione Marittima e dall’Amministrazione Federale delle Autostrade con i programmi più recenti che saranno amministrati dall’Agenzia per la Protezione Ambientale.

Per il Governo americano, i programmi fanno parte di una strategia globale per rafforzare la catena di approvvigionamento degli Stati Uniti e ridurre i costi per il popolo americano rendendo i porti più sicuri, più puliti, più efficienti e più affidabili.

L’EPA (Environmental Protection Agency) sta cercando il contributo del pubblico per informare lo sviluppo di due nuovi programmi. Il programma Clean Ports investirà 3 miliardi di dollari in tecnologie per ridurre gli inquinanti e le emissioni nei porti degli Stati Uniti. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo del trasporto marittimo a emissioni zero. Il finanziamento sarà disponibile per aiutare a sviluppare attrezzature e tecnologie portuali a zero emissioni. Il programma aiuterà anche i porti a sviluppare piani d’azione per il clima per ridurre gli inquinanti atmosferici. I finanziamenti per i nuovi programmi provengono dall’Inflation Reduction Act firmato nell’agosto 2022.

Il secondo programma è il Clean Heavy-Duty Vehicle Program attraverso il quale l’EPA investirà un altro miliardo di dollari per ridurre le emissioni dei veicoli. Quest’annuncio arriva una settimana dopo che il California Air Resources Board (CARB) ha approvato una regola unica nel suo genere che richiede una transizione graduale verso veicoli medi e pesanti a emissioni zero.

Gli sforzi dell’EPA sull’autotrasporto sono progettati anche per collaborare con la Federal Highway Administration che il mese scorso ha aperto le domande per il primo round del nuovo programma di sovvenzione per le emissioni dei camion e le strutture portuali. Quel programma, che ha attualmente fino a 160 milioni di dollari disponibili, richiede la riduzione delle emissioni dei camion inattivi nei porti della nazione.

Questi sono gli ultimi investimenti di una serie di programmi lanciati dall’Amministrazione Biden per i porti. Si parla dei 662 milioni di dollari di finanziamento della MARAD (MARitime Administration) attraverso il loro programma di sviluppo delle infrastrutture portuali (PIDP) per modernizzare i porti e aiutare a rafforzare le catene di approvvigionamento. La MARAD fornirà 2,25 miliardi di dollari in cinque anni per gli aggiornamenti che avranno un impatto sui porti di tutto il paese.

Il Governo Federale sta finanziando un’ampia gamma di programmi d’infrastrutture portuali; è il caso di Long Beach, in California (30 milioni di dollari) per la costruzione d’infrastrutture di ricarica per apparecchiature elettriche e l’installazione di apparecchiature software per semplificare le operazioni di movimentazione delle merci presso il Middle Harbor Terminal. Jacksonville, in Florida, ha ricevuto 23,5 milioni di dollari da utilizzare per una gamma di apparecchiature elettrificate, e Portland, Oregon, ha ricevuto 24,3 milioni di dollari per sostituire i componenti elettrici e consentire future operazioni a emissioni zero.

A Honolulu, Hawaii, il Governo Federale sta investendo 47,6 milioni di dollari in gru elettrificate da nave a terra; acquisizione di nuove apparecchiature e installazione di pannelli solari sugli edifici dei terminal, mentre a Port Miami, in Florida, vengono investiti 16 milioni di dollari in progetti di elettrificazione come parte di un piano per convertire l’intera catena di movimentazione delle merci in un’operazione a emissioni zero.

L’EPA riferisce inoltre di aver assegnato alla Georgia Ports Authority oltre 9 milioni di dollari dal Diesel Emission Reduction Act (DERA) per ridurre le emissioni diesel aggiornando e sostituendo i vecchi camion merci, le attrezzature per la movimentazione delle merci e i motori marini.



Abele Carruezzo