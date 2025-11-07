Mondiali Beach Sprint: due bronzi per i doppi Under 19 ad Antalya

ANTALYA (Turchia) – Arrivano le prime medaglie per l’Italia ad Antalya dove sino a domenica sono in corso di svolgimento i Mondiali di Beach Sprint.
Andrea Sciavicco Fasano (Peloro Rowing) e Stefan Domenic Magazzù (SC Palermo) conquistano il bronzo nel doppio Under 19 maschile in una finale in cui maturano, al traguardo, quasi nove secondi di vantaggio sui padroni di casa della Turchia. Emozionante testa a testa Italia-Gran Bretagna nella finale per il terzo posto del doppio Under 19 femminile, con le azzurre Barbara Cilli (LNI Barletta) e Maja Antoni (CC Saturnia) brave a imporsi per poco più di un secondo.
Nei singoli Under 19, Maria Lanciano vola ai quarti di finale dopo l’affermazione sulla lettone Kazmere, altrettanto fa Lucio Fugazzotto dopo aver espresso la sua supremazia contro il lituano Gabriunas. Esce di scena, dopo la sconfitta con l’Austria, il doppio misto Under 19 di Pasquale Tamborrino e Silvia Messina.
Il programma di sabato prevede il quattro di coppia misto con timoniere (Maria Elena Zerboni, Ilaria Bavazzano, Andrea Panizza, Giacomo Gentili, tim. Giovanni Ficarra) nel recupero contro la Francia alle 7:25, il singolista Giovanni Ficarra negli ottavi alle 7:51 contro la Turchia, il doppio misto di Federica Cesarini e Federico Ceccarino alle 9:07 contro la Gran Bretagna.
Nella fase finale dei singoli Under 19, ai quarti, avversari austriaci sia per Lucio Fugazzotto alle 11:10 che per Maria Lanciano alle 12:20.
Nella foto (ph Canottaggio.org/Maren Derlien): in alto il doppio U19 femminile Antoni-Cilli, in basso il doppio U19 maschile Sciavicco Fasano-Magazzù
Sommario RISULTATI 07/11
Sommario START LIST 08/11