Presentata ufficialmente la Coppa dei Bravi Interlaghi 2026

Trofeo Kong – Coppa Autocogliati Volkswagen

Regate Team Race e Flotta dal 13 al 15 novembre

Lecco – Ormai sta diventando un appuntamento irrinunciabile nel palcoscenico, più che mai fitto, delle regate veliche nazionali. Parliamo della “Coppa dei Bravi Interlaghi” di Lecco in programma nel weekend dal 13 al 15 novembre e presentata ufficialmente nella sede della Società Canottieri Lecco 1895, circolo organizzatore. Un evento a scopo benefico con in palio il Trofeo Kong e la Coppa Autocogliati Volkswagen.

Ma andiamo per gradi con le prime importanti novità dell’edizione 2026. Innanzitutto, la formula: non più i classici match-race che hanno reso famosa la Coppa ma regate di tipo team-race e di flotta. Una scelta per rendere ancora più divertente ed appassionante questo evento che vede regatare velisti comuni al fianco di timonieri di fama internazionale per una causa benefica. Le quote delle iscrizioni (dal sito coppadebravi.it), infatti, saranno interamente devolute a “Projeto Grael”, la Fondazione del mitico Torben Grael, che dal 1998 ha sostenuto oltre 20.000 bambini brasiliani.

E proprio Torben Grael, uno dei velisti più medagliati al Mondo, sarà uno degli otto timonieri impegnati nella “Coppa dei Bravi Interlaghi” di Lecco con imbarcazioni della classe H22. Gli altri timonieri, con una buona rappresentanza al femminile, verranno svelati poche ore prima delle regate.

Per rendere ancora più spettacolare la competizione, quest’anno, si è quindi optato su regate team race di quattro barche contro quattro e una serie di regate di flotta di otto barche. Se per le regate di flotta non c’è bisogno di dare molte spiegazioni, la novità sono i team race.

A differenza delle tradizionali regate di flotta dove si gareggia per sé stessi, nel team race si vince o si perde come squadra: la classifica finale di un singolo incontro si calcola sommando i piazzamenti di tutte le barche dei team in gara (vince la squadra la cui combinazione di arrivi ottiene il punteggio inferiore, ad esempio 1°-2°-4° contro 3°-5°-6°). La velocità della barca è importante, ma la vittoria dipende soprattutto dalla profonda conoscenza delle regole e dalla tattica di squadra.

Il programma prevede regate team race la mattina e flotta il pomeriggio nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 novembre dalle ore 8,30 e regate team race domenica 15 sempre dalle 8,30. Tutte le regata verranno trasmesse in diretta sulla web television Lecco Fm con il commento di qualificati esperti.

L’altra novità, come anticipato, è l’uso di barche della classe H22, classe che ringraziamo sin da ora per la disponibilità. Si tratta di un 22 piedi (6,70 metri) estremamente solido e stabile grazie anche a una lama di deriva molto leggera. L’H22 è semplice da portare e da regolare: ci sarà da divertirsi.

Questo per quanto concerne l’evento sportivo vero e proprio. C’è poi un “Fuori Coppa dei Bravi” particolarmente interessante per il pubblico e per i curiosi. Partiamo dalla presenza, durante l’evento, sulla terrazza della Canottieri Lecco, di un aliante. Il perché è tosto spiegato. Si vuole infatti creare un parallelismo, se vogliamo ardito, tra le barche a vela e questi velivoli che hanno un denominatore comune: il vento. E qui grazie a Davide Casetti avremo come ospite Riccardo Brigliadori, pluricampione internazionale di volo a vela protagonista poi della serata del 13 novembre promossa in collaborazione con il Panathlon Club Lecco.

Una serata ricca di eventi che si terrà a partire dalle ore 20.00 nell’Auditorium “Plinio Agostoni” di Confindustria Lecco-Sondrio (Via Caprera, 4) con moderatore un volto notissimo di Sky Sport e cioè Guido Meda. In questa occasione i temi saranno: Vela e volo a vela: due sport con molto in comune — con relatori Riccardo Brigliadori, pluricampione internazionale e Davide Casetti, record di distanza libera; Coppa America in Italia: una grande occasione — con Torben Grael e alcuni membri del team di Luna Rossa Prada; Il Moro di Venezia: la barca più amata dagli italiani — con Tommaso Chieffi, tattico del “Moro”; L’AI nel mondo della vela e Ocean Globe Race – con Marco Trombetti armatore di Translated 9 e “Un ricordo di Carlo Borlenghi” — il più grande fotografo di vela, originario di Bellano.

Al vernissage della Canottieri Lecco erano presenti il presidente Michele Peccati, l’assessore allo sport del Comune di Lecco Lorella Cesana, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecco col. Nicola Melidonis con il comandante della Stazione maresciallo Angelo Di Meo, l’ingegner Angelo Farina comandante dei Vigili del Fuoco di Lecco e Marco Pantaleoni in rappresentanza della XV Zona della Federvela.

E con questa fanno tre le edizioni del nuovo corso della Interlaghi Coppa dei Bravi: dalla leggendaria vittoria nel 1981 di un giovane Mauro Pelaschier che sarebbe poi diventato lo skipper di “Azzurra”, due anni dopo, in Coppa America. Nelle ultime due edizioni il successo andò a Maria Vittoria Marchesini (2024) e Federico Colaninno (2025) entrambi del team di Luna Rossa – Prada.

La “Interlaghi – Coppa dei Bravi” 2026 Trofeo Kong-Coppa Autocogliati Volkswagen ha potuto contare sui partner: Regione Lombardia, Camera di Commercio Como-Lecco, Comune di Lecco, Panathlon Lecco, Kong Italy, Autocogliati Volkswagen, Elettroadda, Rose Island, Deca, Invernizzi Assicurazioni, Metallurgica Frigerio, Mab, Primat Curtis, Lubrimetal, Deltacolor, Effeitalia, Neomarine e H22 Italian Class. Giornale della Vela Media partner.

Supporter: Projeto Grael, Aglaia, Norda, Nuncas Marine, Mark Set Bot, Canottieri Bar, Giovanna Locatelli, Adriana Castagna, Museo Barca Lariana, Scintilla, Lecco FM, Tipografia Commerciale, Hotel Alberi, Icam, Enervit , Itineris, Galletto Vallespluga.

Foto 1: Il gruppo degli oreganizzatori con le autrorità (Foto Marius Bunduc)

Foto 2: L’intervento del presidente della Canottieri Lecco Michele Peccati (Foto Marius Bunduc)

Forto 3: Le barche della classe H22 utilizzate nella Coppa dei Bravi 2026 (Foro H22/Studiuo Borlenghi)