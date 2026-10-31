Tricolori Fondo a Varese: tris per RSC Cerea e doppietta SC Gavirate nella prima giornata

La prima giornata dei Campionati Italiani di Fondo alla Schiranna di Varese, a cui sono iscritti 750 vogatori in arrivo da tutta Italia, vede la Reale Società Canottieri Cerea conquistare tre titoli italiani, la SC Gavirate due e poi Marina Militare, CC Saturnia, SC Nettuno, SC San Giorgio, SC Lario, CCR Lauria, SC Varese e SC Esperia firmare un successo ciascuno.

Vittoria per il doppio Senior femminile di RSC Cerea con Irene Gattiglia ed Eleonora Nichifor davanti a CC Saturnia di Tea Fortunat e Maria Elena Zerboni e SC Gavirate di Giulia Grandi e Sara Borghi. Marina Militare d’oro nel doppio Senior maschile con Marco Selva e Gabriel Soares: seconda piazza per la SC Gavirate di Luca e Giovanni Borgonovo, terza la SC Arolo di Marco e Andrea Frigo. Il quattro senza Senior maschile premia il CC Saturnia di Matteo Cecotti, Matteo Trevisan, Domagoj Saban e Samuele Zanella: argento SC Gavirate con Alessandro Timpanaro, Riccardo Peretti, Edoardo Caramaschi ed Edoardo Rocchi e bronzo Rowing Club Genovese con Loris Piscia, Edoardo Marchetti, Federico Bordo e Matteo Pozzobon.

Capitolo Under 23: doppietta SC Gavirate, leader nel quattro di coppia femminile, con Viola Della Bella, Greta Prodi, Matilde Paoletti e Aurora Spirito davanti a SC Padova (Giulia Cohen, Chiara Cobalchini, Giulia Zanardo, Sofia Scatena), e nel quattro di coppia maschile, con Francesco Emanuele Graffione, Luigi Aloe, Davide Todeschini e Leonardo Salerno davanti a Ospedalieri Treviso (Edoardo Barabino, Elio Colombrino, Francesco Piovesan, Giovanni Rosi Bernardini) e RSC Cerea (Paolo Falossi, Leonardo Tronca, Lorenzo Soncin, Riccardo Scotti).

Nel doppio Under 19 femminile a segno la SC Nettuno con Vittoria Piller e Annet De Vincenzi davanti a SC Esperia (Maya Baiardi, Viola Nolfi) e Amici del Fiume (Amalia Casassa Vassallo, Anita Rostagno). A imporsi nel doppio Under 19 maschile, davanti a Ginnastica Triestina (Lorenzo Iagodnich, Sergio Zuani) e Amici del Fiume (Alberto Sarvadon, Matteo Fossà), è la SC San Giorgio di Elia Bressan e Riccardo Toniolo. Vittoria nel quattro senza Under 19 femminile per la SC Lario di Camilla Trombetta, Anna Cincinelli, Carolina Cassani e Letizia Martorana davanti a Marina Militare (Naima Salamino, Giada Fontana, Aurora Stocco, Rachele Masi) e Amici del Fiume (Sofia Antoniazzi, Agata Casassa Vassallo, Anna Rigolone, Isotta Girardi). Oro nel quattro senza Under 19 maschile per l’Esperia Torino di Andrea Bergamin, Lorenzo Borgato, Alessandro Leonardi e Guido Viglino, un secondo e quattro decimi più veloce del CC Saturnia (Pietro Blasig, Novak Mitrovic, Michele Bon, Andrea Boucher) con Fiamme Gialle (Cristian Rigoni, Leonardo Iacovacci, Christian Candido, Thomas Capponi) al terzo posto.

Leader nel quattro di coppia Under 17 femminile è la SC Cerea con Anita De Nigris, Aurora Soncin, Lucia Ciccioli e Anita De Paola davanti a SC Esperia (Cecilia Borgato, Emma Cairola La Rosa, Giorgia Carotti, Costanza Fusaro) e AC Monate (Emma Maretti, Sofia Pagani, Gaia Caiaresu, Giorgia Negri). Quattro di coppia Under 17 maschile nel segno di CCR Lauria (Alessandro Algozini, Francesco La Mantia, Francesco Ciriminna, Giancarlo D’Avenia) davanti a SC Lario (Nicolò Salvagni, Giacomo Frigerio, Riccardo Cassani, Giulio Luraschi) e Fiamme Gialle (Lorenzo Lauretti, Lorenzo Badanai, Christian Ferrara, Matteo Lisi).

L’otto Under 17 femminile va alla SC Varese con Scilla Aroldi, Agata Bollini, Irene Grazioli, Annalisa Lococo, Margherita Bianchini, Beatrice Rovera, Arianna Teli ed Elisa Spagolla con al timone Matilde Belluzzo. Argento SC Limite (Vittoria Ancillotti, Marta Ceccatelli, Irene Coresti, Giulia Faggioli, Elena Giuntini, Marta Lensi, Giorgia Piroddi e Norma Villa, tim. Elia Cerami). RSC Cerea d’oro nell’otto Under 17 maschile con Pietro Airaldi, Vittorio Audano, Fulvio Leonardo Dalia, Ludovico Giribaldi, Simone Morra, Alberto Scotti, Bartolomeo Vignola e Daniele Lovin (tim. Filippo Torta), davanti a CC Saturnia (Filippo Furlan, Franz Iesse, Max Linhart, Jacopo Tesei, Tommaso Rotello, Lorenzo Cossi, Alessio Brunetti, Leonardo Sala, tim. Caterina Oldrati) e SC Varese (Francesco Fantoni, Niccolò Paladini Molgora, Matteo Beretta, Milo Marson, Matteo Luini, Samuele Molina, Andrea Martini, Nicolo Bina, tim. Lisa Gandola).

Domani si replica a partire dalle 9:30.

ph Luca Pagliaricci / Canottaggio.org