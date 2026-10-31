Dakar: Gazzola terzo nel singolo maschile, secondo time trial per Cassina e per il doppio misto

Nella prima giornata di gare di canottaggio alle Olimpiadi di Dakar 2026, giovani atleti provenienti da tutto il mondo si sono sfidati nel doppio misto e nelle prove a cronometro individuali maschili e femminili. Questo evento rappresenta un ulteriore passo avanti per le gare di beach sprint costiere in vista del loro debutto olimpico a Los Angeles 2028. Per l’Italia, Davide Gazzola stacca subito il pass per gli ottavi di finale in programma lunedì mentre Giorgia Cassina dovrà affrontare domani una prova supplementare. Meno di un secondo li separa, nel doppio misto, dalle prime otto forze dei Giochi Olimpici Giovanili.

Gareggiando sotto il sole senegalese, gli atleti hanno affrontato sabbia soffice, un leggero vento laterale e occasionali onde atlantiche, cimentandosi nell’impegnativo format di sprint sulla spiaggia.

I tedeschi Johann Felix Meyer e Carolina Guerra Gonzalez hanno dominato la prima prova a cronometro del doppio misto con il miglior tempo combinato di 2:35.86, precedendo di 1,71 secondi i cinesi Juntao Su e Lili Liu. Gli spagnoli Diego Molina Martinez e Blanca Lopez Valera si sono classificati terzi con il tempo di 2:37.85. Le prime otto squadre si sono qualificate per gli ottavi di finale. Per soli 93 centesimi, quindi con il nono tempo, l’Italia di Davide Gazzola (SC Corgeno) e Giorgia Cassina (SC Palermo) è stata rimandata al secondo time trial che si svolgerà nella giornata di domani a partire dalle ore 11.09. Le prime otto squadre si sono qualificate per gli ottavi di finale, mentre le altre gare si svolgeranno domenica con una seconda prova a cronometro.

Il greco Iason Mouselimis ha vinto la prova a cronometro individuale maschile 1 con il tempo di 2:39.75. L’egiziano Yossuf Moursi si è classificato secondo con 2:40.60, mentre l’azzurro Davide Gazzola è arrivato terzo con 2:41.54. Il sudafricano Callum Dreyer si è classificato quarto, mentre il tedesco Meyer si è piazzato quinto. I primi otto atleti sono passati direttamente agli ottavi di finale.

La prima prova a cronometro individuale femminile ha concluso la prima giornata di gare, con la svizzera Tanya Brendle che ha fatto registrare il miglior tempo femminile in 2:57.82, precedendo di soli 7 centesimi di secondo la cinese Liu Lili (2:57.89), mentre la spagnola Blanca Lopez Valera si è piazzata al terzo posto con il tempo di 2:58.31. La ceca Marie Zavadilova ha ottenuto il quarto miglior tempo (3:02.40), seguita dall’australiana Camilla Griffin al quinto posto e dalla britannica Lexi Gill al sesto. L’azzurra Giorgia Cassina si è classificata al quattordicesimo posto con il tempo di 3.12.21 e domani sarà chiamata ad affrontare il secondo time trial alle ore 12.37.

Secondo Guin Batten, responsabile tecnico di World Rowing, la qualità della sabbia di Saly è uno dei punti di forza del luogo. “Ha un colore straordinario. È meravigliosa sotto i piedi, come immergerli nella crema. È incredibile, così pulita. Non vedevo una spiaggia così pulita da molti anni”, ha affermato Batten. “È un vero privilegio. Siamo vicinissimi al Sahara, quindi abbiamo a disposizione la sabbia migliore in assoluto”. Gli atleti hanno dovuto anche fare i conti con le condizioni particolari dell’Oceano Atlantico. Un leggero vento da sud soffiava sulla spiaggia, contribuendo a tenere a bada il moto ondoso ma creando alcune variazioni nelle onde. “C’era un vento davvero fresco proveniente da sinistra, che sollevava gli atleti durante le corse più lunghe”, ha spiegato Batten – La spiaggia è esposta a sud-ovest, quindi il vento soffiava da sud, attraverso la spiaggia. Ciò significava anche che non c’era molta risacca perché proveniva leggermente dalla terraferma.”

Nelle immagini (ph Benedict Tufnell / Canottaggio.org): in alto Davide Gazzola, in basso Giorgia Cassina