Pointe à Pitre – Matteo Sericano sul Class 40 Lucente ha concluso la Route du Rhum in diciannovesima posizione, completando il percorso in solitaria di 3.542 miglia, dalla Bretagna a Pointe à Pitre in Guadalupa, con il tempo di 16 giorni, 14 ore, 38 minuti e 37 secondi.

Una Route du Rhum che si è rivelata dura e difficilissima da un punto di vista strategico e meteo: senza gli Alisei, che hanno accompagnato la flotta solo per le ultime centinaia di miglia, i Class 40 hanno dovuto affrontare durante la prima settimana il passaggio di alcune depressioni, a ridosso delle Azzorre, non facili da negoziare.

Matteo Sericano e Lucente hanno tenuto un ritmo sostenuto nei primi giorni di regata, durante i quali sono stati in lotta stabilmente per la top 5, prima che iniziassero i problemi tecnici alle vele del Class 40 governato dallo skipper genovese. Orfano dei gennaker A2 e A4, andati rotti in approccio alla prima depressione, Matteo ha dovuto affrontare parte dell’Atlantico senza le due fondamentali vele da andature portanti, cercando di sopperire con il Code Zero usato in configurazione double o triple head per mantenere a riva più superficie velica possibile.

Soltanto nell’ultima parte di regata Sericano è riuscito a issare nuovamente l’A4, dopo una lunga riparazione, mentre l’A2 è risultato non sanabile a bordo. Con l’A4, gennaker da vento forte, non è stato comunque semplice tenere il passo della flotta in condizioni meteo che sono rimaste nel finale di vento medio leggero. Per questa ragione riuscire a rientrare in top 20 per Sericano è stato un risultato importante, per il morale e anche da un punto di vista sportivo, considerando anche che si tratta della sua prima transatlantica in solitario sul Class 40.

“Una pazza Route du Rhum, ricca di imprevisti, ma una grande esperienza sportiva e umana”, esordisce così Matteo Sericano al suo arrivo a Pointe à Pitre. “Una grande emozione vedere terra, e per questo devo dire un grande grazie a chi mi ha supportato. Una regata difficile, tosta, ma sono contento perché Lucente ha tenuto bene botta, non ho avuto problemi alla barca ma solo alle vele, sono riuscito a preservarla bene. Devo dire grazie a tutti gli sponsor, agli amici e alle persone che con il loro aiuto mi hanno dato una mano ad arrivare fino a qui, perché il mio progetto come avrete capito è stato fatto con quello che avevamo, non tante risorse ma tante persone che ci hanno creduto e mi hanno dato una mano ognuno con quello che sapeva e poteva fare. E questo vale davvero tanto. Forse non è il risultato in classifica che sognavo prima dello start, ma la prima settimana di regata per me è stata complicata, ho rotto due gennaker nella stessa giornata, due vele che erano molto importanti. Ma posso dire di essere felice, perché sinceramente anche arrivare fino al traguardo non era affatto scontato”, ha raccontato nel primo commento a caldo dalla Guadalupa.

Matteo Sericano in questa campagna Route du Rum è stato sostenuto da Ropeye, Aquilia Consulting, Treedom, Indemar, Camozzi, HWG Sababa, Moonshine, Toio e il Lisa R Sailing Team con cui Sericano ha una lunga collaborazione sportiva.

Chi è Matteo Sericano

Matteo Sericano va a vela fin da bambino con i primi bordi in Optimist, per poi bruciare le tappe una volta diventato adolescente. A 15 anni ha partecipato alla sua prima Giraglia Rolex Cup per scoprire il fascino della navigazione d’altomare, ma dopo un periodo di regate sulle barche d’altura nella testa di Matteo è scattata la molla dell’Oceano. Nel 2016 entra nello shore team di Alberto Bona per preparare la campagna Mini transat del torinese, poi diventa preparatore del Class 40 Enel Green Power di Bona-Fantini. Nel 2019 il primo grande salto, con la Mini Transat in solitaria nella categoria prototipi, interrotta prematuramente, mentre stava lottando per le posizioni di vertice, a causa della collisione con un oggetto non identificato. Nel 2021 ci riprova, e questa volta raggiunge il suo obiettivo e il sogno da ragazzo, di completare una traversata atlantica in solitaria e in regata. Subito dopo sono arrivate le vittorie in Figaro 3, in coppia con Pietro D’Alì al Nastro Rosa veloce nel 2022, il periplo dell’Italia da 1492 miglia, e con Cecilia Zorzi al Double Mixed Offshore 2023. Nelle ultime stagioni si è diviso tra il suo progetto Class 40, e le regate con il Ker 46 Lisa R dove ricopre il ruolo di navigatore. www.matteosericano.com