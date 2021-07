Sustainability Report 2020: DKV Mobility accelera la spinta verso mobilità elettrica e carburanti a basso contenuto di carbonio

–Sustainability Report 2020 basato sugli standard della Global Reporting Initiative (GRI) per la riduzione di CO2 del 30% rispetto al 2019

-Rete di punti di ricarica più che raddoppiata rispetto al 2019

-La più grande rete di LNG in Europa

Ratingen- DKV Mobility, fornitore europeo di servizi per la mobilità, ha pubblicato oggi il suo Sustainability Report 2020 che può essere scaricato dal sito web della società. Il Report, il primo nel suo genere, è conforme agli standard della Global Reporting Initiative (GRI). Per quanto riguarda la sua struttura, copre gli aspetti più rilevanti dell’ESG+C ovvero Ambiente, Sociale, Governance e Clienti ed ha lo scopo di informare gli stakeholder dell’azienda riguardo alla strategia di sostenibilità, gli obiettivi di protezione del clima e i progressi nel raggiungimento degli obiettivi ESG+C in modo trasparente. Sono inclusi anche i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, la comunicazione sui progressi (COP) sui diritti umani, il lavoro, l’ambiente e la lotta alla corruzione.

DKV Mobility persegue un importante impegno in favore del clima (Il DKV “Green Pledge”), impegnandosi a raggiungere due obiettivi di protezione del clima molto significativi.

Già nel 2023, si prevede che le operazioni commerciali saranno climate positive; inoltre, DKV Mobility sosterrà attivamente i propri clienti nel ridurre l’intensità di carbonio delle loro flotte del 30% entro il 2030. Con ciò, DKV fa della protezione del clima una priorità assoluta e una responsabilità comune, all’interno e all’esterno dei propri confini organizzativi.

In DKV Mobility il tema della sostenibilità è saldamente inserito nella strategia aziendale, sottolineato dalla creazione della nuova divisione “Sustainability & New Mobility”.

Rapido sviluppo sul fronte della mobilità elettrica

Con la joint venture Charge4Europe, alla fine del 2020, DKV Mobility ha collegato 125.000 punti di ricarica pubblici, raddoppiando così la rete di ricarica per veicoli elettrici rispetto all’anno precedente. Fino ad oggi, la rete è cresciuta e si avvicina ai 200.000 punti di ricarica.

Ulteriore espansione dell’offerta di carburante alternativo

Sono stati fatti progressi anche sul fronte della decarbonizzazione dei veicoli pesanti. Per esempio, DKV Mobility offre ora ai suoi clienti la più grande rete di assistenza indipendente per i carburanti a gas naturale – come LNG e CNG – in Europa, registrando una crescita delle vendite molto superiore alla media proprio in questi segmenti.

Con il suo programma LEAD IN GREEN, DKV Mobility mostra il suo impegno ad essere in prima linea nel guidare il cambiamento sostenibile positivo verso un futuro di mobilità ancora più sostenibile in Europa.

“Ci rende orgogliosi poter continuare a ribadire il nostro impegno come player in prima linea nel percorso verso una mobilità sempre più sostenibile. Il Sustainability Report 2020 è volto proprio ad informare in modo trasparente tutti i nostri clienti della strategia DKV in termini di sostenibilità, di progressi e di obiettivi futuri per la tutela del clima.” conclude Marco Berardelli, Managing Director di DKV Italia.