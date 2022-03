La Polonia porrà fine a tutte le importazioni di petrolio dalla Russia, mentre la Germania attiva il livello di allerta sul gas

Varsavia. La Polonia prenderà provvedimenti per porre fine a tutte le importazioni di petrolio russe entro la fine del 2022. Questo è quanto ha affermato il primo ministro, poiché la Germania ha già attivato un livello di allerta per le forniture di gas naturale e ha invitato i consumatori a risparmiare energia durante la guerra russa in Ucraina.

“La Polonia ha già ampiamente ridotto la sua dipendenza dal petrolio russo”, ha affermato il primo ministro Mateusz Morawiecki. La Polonia, ha dichiarato Morawiecki, ieri in conferenza stampa, vieterà le importazioni di carbone russe, e si aspetta una riduzione delle importazioni di gas a maggio.

Morawiecki ha chiesto inoltre alla Commissione europea di imporre tasse su tutti gli idrocarburi importati dalla Russia per rendere ‘equo e giusto’ il commercio di tali prodotti.

La Polonia ha fatto passi da gigante per ridurre la dipendenza dal gas russo. Un terminale di gas liquido è stato costruito a Swinoujscie e ora viene ampliato, ricevendo consegne da Qatar, Stati Uniti, Norvegia e altri esportatori. Un nuovo gasdotto baltico che porta il gas dalla Norvegia sarà aperto alla fine di quest’anno.

Intanto, in Germania, il Governo ha attivato un livello di allerta da subito per le forniture di gas naturale e ha invitato i consumatori a risparmiare energia, tra i timori che la Russia possa interrompere le consegne, a meno che non venga pagato in rubli.

Le nazioni occidentali, compresa l’Italia, hanno respinto la richiesta russa di pagamenti in rubli, sostenendo che minerebbe le sanzioni imposte a Mosca per la guerra in Ucraina.

La Germania è pronta per un arresto improvviso delle forniture di gas russe, e questo comporterebbe impatti considerevoli sulla società tedesca.

Il ministro tedesco dell’Economia, Robert Habeck, è convinto che la mossa finanziaria di pagare in rubli, è stata una misura precauzionale, poiché, finora, la Russia sta ancora adempiendo ai suoi contratti. Ha fatto anche appello alle aziende e alle famiglie in Germania affinché inizino a ridurre il consumo di gas.

“Ci sono stati diversi commenti da parte russa sul fatto che se ciò (pagamenti in rubli) non accada, le forniture saranno interrotte”, ha detto ai giornalisti a Berlino, aggiungendo che Mosca dovrebbe svelare nuove regole per i pagamenti del gas il prossimo giovedì. “Per essere preparato a questa situazione, oggi ho attivato il livello di allerta”, ha detto il ministro.

Habeck, che è anche ministro dell’Energia e vice cancelliere tedesco, ha affermato che questo è stato il primo di tre livelli di allerta e ha comportato l’istituzione di una squadra di crisi nel suo ministero che intensificherà il monitoraggio della situazione dell’approvvigionamento di gas. La Germania ha adottato misure nelle ultime settimane per ridurre la sua dipendenza dalle forniture di combustibili fossili dalla Russia a causa della guerra in Ucraina.

“In media, la Germania ha importato il 55% del nostro gas dalla Russia negli ultimi anni, e ora questo è già sceso al 40%”, ha detto Habeck.

Berlino ha firmato accordi con diverse forniture di gas naturale liquefatto, o GNL, che viene spedito nei paesi europei vicini e poi pompato in Germania. Habeck ha affermato che i depositi di gas in Germania sono attualmente riempiti per circa il 25%.

Abele Carruezzo