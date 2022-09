L’Europa indaga sugli ‘attacchi’ ai gasdotti russi verso l’Europa

(Foto courtesy Forsvaret, Ministero Difesa Danese)



L’operatore che gestisce il Nord Stream ha affermato che il danno è stato ‘senza precedenti’. Le Autorità tedesche ritengono possibile un ‘attacco mirato’.

Berlino. Il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck ha detto ai leader aziendali che le perdite erano dovute ad attacchi mirati alle infrastrutture e Berlino ora sa per certo “che non erano causate da eventi accidentali o eventi naturali o per scarsa manutenzione”.

I premier di Svezia e Danimarca hanno affermato che le fughe di notizie sono state chiaramente causate da azioni deliberate, con informazioni che suggeriscono un probabile sabotaggio, mentre il premier polacco ha accusato il sabotaggio, senza citare le prove.

La Russia, che ha ridotto drasticamente le consegne di gas all’Europa dopo che l’Occidente ha imposto sanzioni per l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, ha anche affermato che il sabotaggio era una possibilità e che le perdite avrebbero minato la sicurezza energetica del continente.

Per il Ministro dell’Energia danese: “le dimensioni delle rotture dei condotti danneggiati dimostrano che questo non può essere causato da un incidente come un ancoraggio mal riuscito”.

Un alto funzionario ucraino ha definito l’incidente un attacco russo per destabilizzare l’Europa, senza fornire prove. “Vediamo chiaramente che si tratta di un atto di sabotaggio, legato al prossimo passo di escalation della situazione in Ucraina”, ha affermato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki all’apertura di un nuovo gasdotto tra Norvegia e Polonia.

Il primo ministro svedese Magdalena Andersson ha dichiarato in una conferenza stampa che sono state rilevate due esplosioni in relazione alle fughe di notizie e sebbene ciò non rappresenti un attacco alla Svezia, il suo Governo era in stretto contatto con partner come la NATO e vicini come Danimarca e Germania in merito a gli sviluppi.

I sismologi in Danimarca e Svezia hanno affermato di aver registrato due potenti esplosioni lunedì in prossimità delle perdite, di 2,3 gradi della scala Richter.

“I segnali non assomigliano ai segnali dei terremoti. Assomigliano ai segnali tipicamente registrati dalle esplosioni”, ha affermato il Geological Survey of Denmark and Groenlandia (GEUS).

E i sismologi dell’Università svedese di Uppsala, che collabora con GEUS, hanno affermato che la seconda, più grande esplosione “corrispondeva a più di 100 chili (kg) di dinamite”, aggiungendo che le esplosioni erano nell’acqua non sotto il fondale marino.

I gasdotti Nord Stream sono stati i punti di crisi di una crescente guerra energetica tra le capitali europee e Mosca che ha danneggiato le principali economie occidentali, fatto impennare i prezzi del gas e innescato una caccia a forniture alternative.

“La Germania è un Paese che sa difendersi. E l’Europa è un continente in grado di proteggere le sue infrastrutture energetiche”, ha affermato il tedesco Habeck, aggiungendo che l’approvvigionamento energetico della più grande economia europea non è stato influenzato. Le Forze Armate danesi hanno affermato che la più grande fuga di gas ha causato un disturbo della superficie di ben oltre 1 km (0,6 miglia) di diametro.

Esiste un rischio di esplosioni? Le perdite sono state grandi e potrebbe volerci forse una settimana prima che il gas smetta di defluire dal gasdotto Nord Stream 2, ha affermato il capo dell’Agenzia danese per l’Energia, Kristoffer Bottzauw. Le navi potrebbero perdere la galleggiabilità se entrassero nell’area. “La superficie del mare è piena di metano, il che significa che c’è un aumentato rischio di esplosioni nell’area”, ha detto Bottzauw.

L’Amministrazione Marittima Svedese (SMA) ha affermato che i due incidenti, sul Nord Stream 1, uno nella Zona Economica svedese e l’altro nella Zona danese, si sono verificati a nord-est di Bornholm, in Danimarca. “Stiamo monitorando ulteriormente per assicurarci che nessuna nave si avvicini troppo al sito”, ha affermato un portavoce della SMA.

Nessuno dei due gasdotti stava pompando gas in Europa nel momento in cui sono state rilevate le perdite, ma gli incidenti faranno fallire qualsiasi aspettativa residua che l’Europa potesse ricevere carburante tramite il Nord Stream 1 prima dell’inverno.

A chi giova? La Norvegia ha affermato che rafforzerà la sicurezza nelle sue installazioni di petrolio e gas a seguito di perdite e segnalazioni di attività di droni nel Mare del Nord.

Le Autorità danesi hanno chiesto di aumentare il livello di preparazione nel settore dell’energia elettrica e del gas, un passo che richiederebbe una maggiore sicurezza per gli impianti e le strutture elettriche.

Intanto, la Russia ha ridotto le forniture di gas all’Europa tramite il Nord Stream 1 prima di sospendere del tutto i flussi ad agosto, incolpando le sanzioni occidentali di causare difficoltà tecniche.

I politici europei affermano che era un pretesto per interrompere la fornitura di gas. Il nuovo gasdotto Nord Stream 2 doveva ancora entrare in operazioni commerciali.

“Le molteplici perdite sottomarine significano che nessuno dei due gasdotti probabilmente consegnerà gas all’UE durante il prossimo inverno, indipendentemente dagli sviluppi politici nella guerra in Ucraina”, ha scritto Eurasia Group in una nota. I prezzi del gas in Europa sono aumentati secondo le notizie, con il prezzo olandese di riferimento di ottobre TRNLTTFMc1 in rialzo di quasi il 10% martedì. I prezzi sono ancora sotto i picchi di quest’anno, ma rimangono superiori di oltre il 200% rispetto all’inizio di settembre 2021.

Gazprom ha completamente chiuso Nord Stream 1 dall’inizio di settembre per presunti (e contestati) problemi tecnici; in Occidente, la chiusura è ampiamente vista come una rappresaglia per il sostegno tedesco all’Ucraina. Tuttavia, il presidente russo Vladimir Putin ha lasciato intendere che le consegne di gas potrebbero essere ripristinate, se la Germania semplicemente invertisse la rotta e consentisse al Nord Stream 2 di entrare in servizio. Con il Nord Stream 2 che ora perde gas nel Baltico, quell’opzione politicamente sgradevole appare ancora meno probabile di prima.

Abele Carruezzo