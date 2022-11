IMO: La decarbonizzazione del trasporto marittimo richiede un rapido passaggio dai combustibili fossili alle alternative a zero emissioni di carbonio

Sharm el Sheikh. IMO, UNCTAD, IRENA e la Banca Mondiale, nell’evento da loro organizzato alla COP 27, hanno esplorato le opportunità per gli Stati in via di sviluppo nella produzione di combustibili rinnovabili per l’industria marittima.

Come ha affermato il Segretario generale dell’IMO Kitack Lim, “la decarbonizzazione del trasporto marittimo internazionale richiede un rapido passaggio dall’uso predominante di oggi di combustibili fossili ad alternative a zero emissioni di carbonio”.

Tutti hanno concordato che quando il mondo sta cambiando per tutti noi, non possiamo continuare a fare le stesse cose che facevamo prima.; è una grande sfida, ma anche una grande opportunità.

Per quanto riguarda la Banca Mondiale, è stato sottolineato che è attivamente coinvolta in studi e progetti per lo sviluppo di progetti di energia verde, ha spiegato Nicolas Peltier, responsabile dei trasporti globali della stessa Banca mondiale. Questi includono l’ammoniaca verde e il metanolo verde, anche in Marocco, Colombia e Brasile; e idrogeno in Namibia.

L’obiettivo è sfruttare la decarbonizzazione del trasporto marittimo come stimolo alle ambizioni dei paesi di diventare fornitori chiave di combustibili verdi. Inoltre, l’imperativo di agire significa che la transizione energetica deve essere realizzata in pochi decenni, con la maggior parte degli investimenti nella decarbonizzazione del trasporto marittimo che avviene in infrastrutture terrestri.

La signora Rebeca Grynspan, Segretario generale dell’UNCTAD, ha affermato che siamo in un momento critico per la politica energetica, e con il futuro che dipende dagli investimenti in combustibili non fossili. Questa è una grande opportunità per i paesi in via di sviluppo con energia solare, eolica, termica, idroelettrica o da biomassa, ha detto Rebeca Grynspan. Saranno necessari meccanismi di finanziamento innovativi, ha continuato.

Infine, tutti i relatori hanno sottolineato la necessità di collaborazione e cooperazione per realizzare la transizione del trasporto marittimo. Il Segretario generale Lim ha evidenziato l’ampia gamma di progetti e un meccanismo di partenariato di conoscenza che riunisce le competenze marittime dell’IMO e una rete globale senza rivali, con partner che forniscono esperienza, investimenti e competenze finanziarie, altre risorse e supporto in natura. La collaborazione e le partnership ci aiuteranno a trovare soluzioni ai problemi che dobbiamo affrontare oggi e, l’IMO, in quanto principale forum globale per regolamentare il trasporto marittimo internazionale, continuerà a sostenere il viaggio di decarbonizzazione e promuovere una transizione giusta ed equa verso il trasporto marittimo a zero emissioni, senza lasciare nessuno indietro , ha concluso Mr. Lim.

Abele Carruezzo