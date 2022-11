ICS chiede alla Nigeria di liberare l’equipaggio di Heroic Idun

L’equipaggio di Heroic Idun chiede aiuto dopo tre mesi di detenzione (All India Seafarers Union)

Londra. L’International Chamber of Shipping (ICS) è l’ultima organizzazione a chiedere l’immediato rilascio dall’arresto dell’equipaggio della petroliera Heroic Idun, che ora è detenuto in Nigeria e dovrebbe essere processato a gennaio prossimo.

L’All India Seafarers Union ha richiamato l’attenzione sul caso mentre armatori e gli operatori della nave, inclusa BP, hanno tutti affermato che la petroliera operava legalmente. Anche lo Stato di bandiera della nave, le Isole Marshal, ha presentato ricorsi legali per la nave e il suo equipaggio.

I marittimi sono attualmente detenuti in Nigeria e sono accusati di presunto coinvolgimento nel furto di petrolio e di “falsificazione di un attacco di pirateria” in violazione della legge nigeriana sulla soppressione della pirateria e altri reati marittimi. L’equipaggio di 26 persone, composto principalmente da marittimi indiani e dello Sri Lanka, è stato chiamato in giudizio dalla Nigeria a metà novembre dopo l’incidente avvenuto all’inizio di agosto. Erano stati detenuti su richiesta della Nigeria nella Guinea Equatoriale per quasi tre mesi, prima che alla petroliera fosse ordinato di tornare in Nigeria, nonostante gli sforzi dello Stato di bandiera e di altri per impedire il loro ritorno in Nigeria per far fronte alle accuse.

L’ICS sollecita una risoluzione rapida e appropriata per garantire il benessere e la sicurezza di tutto l’equipaggio. Rileva che il trattamento e il benessere dei 26 membri dell’equipaggio è della massima importanza, con molti membri dell’equipaggio che soffrono di febbre tifoide e malaria.

Il documento ICS cita le dichiarazioni delle Compagnie di navigazione secondo cui non si stava svolgendo alcuna attività illegale e che la nave aveva le autorizzazioni appropriate per caricare petrolio dal terminal offshore di Akpo in Nigeria.

È stato anche sottolineato che i nigeriani hanno accusato solo la petroliera e il suo equipaggio e non qualcuno della piattaforma petrolifera o il proprietario operativo del giacimento petrolifero, la compagnia petrolifera statale cinese CNOOC.

“Questa inaccettabile detenzione dell’equipaggio di Heroic Idun deve essere risolta il più rapidamente possibile”, ha affermato Guy Platten, Segretario generale dell’International Chamber of Shipping. “È essenziale che questa situazione si riduca e che i marittimi e la nave siano rilasciati”, ha detto mentre chiedeva alle Autorità nigeriane di rivedere urgentemente il caso piuttosto che aspettare fino al prossimo anno. Il processo dei marittimi della nave è ora previsto per il 10 gennaio 2023.

Alla Conferenza SHADE (Shared Awareness and De-confliction – istituita per combattere la pirateria e risolvere le più ampie questioni di sicurezza marittima -) del Golfo di Guinea (GoG) il 23 novembre, John Stawpert, Senior Manager Environment and Trade dell’International Chamber of Shipping, ha dichiarato: “L’incapacità di porre fine pragmaticamente a questa situazione ora la vedrà trascinarsi nel prossimo anno, senza alcun vantaggio per nessuno, e quindi sollecitiamo la sua rapida risoluzione”. Stawpert ha sottolineato i notevoli progressi compiuti nella regione nella lotta alla pirateria. “Tuttavia, il caso Heroic Idun evidenzia aree di miglioramento significativo che, se irrisolte, potrebbero minare i progressi fino ad oggi”, ha detto alla Conferenza.

L’ICS riferisce di essersi anche impegnato con l’Organizzazione Marittima Internazionale e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, insieme al Gruppo Internazionale dei Club P&I e alla Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti, chiedendo all’IMO e all’ILO di fornire assistenza urgente ricordando ai Governi sia l’accordo equatoriale Guinea e Nigeria dei loro obblighi giuridici ai sensi del Diritto Internazionale.

Abele Carruezzo