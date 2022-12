L’EMSA punta sulle immagini satellitari radar per migliorare la sicurezza marittima

(SAR satellite night-time image showing vessel traffic on Mediterranean Sea)

Lisbona. ICEYE ha stipulato un contratto quadro pluriennale con l’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA) per sostenere i loro sforzi nella gestione delle operazioni marittime con i dati SAR (Synthetic Aperture Radar). ICEYE è un’azienda finlandese di produzione di microsatelliti, fondata nel 2014 come spin-off del Dipartimento di Tecnologia Radio dell’Università di Aalto. I satelliti ICEYE sono dotati di motori ionici che consentono di regolare l’altitudine in modo che ogni satellite orbita attorno alla Terra esattamente 15 volte in 24 ore. Un satellite ICEYE può riprendere lo stesso identico punto sul terreno ogni giorno anche con pioggia o sole, giorno e notte.

Possedendo la più grande costellazione di satelliti radar ad apertura sintetica del mondo, l’azienda consente decisioni obiettive basate sui dati per i suoi clienti in settori quali assicurazioni, ricerca e recupero in caso di catastrofi naturali, sicurezza, monitoraggio marittimo e finanza.

L’osservazione spaziale della Terra è stata consolidata per decenni, con i satelliti radar ad apertura sintetica (SAR) che rappresentano il gold standard grazie alla loro capacità di raccogliere immagini da aree di interesse, giorno e notte e con qualsiasi tempo. I satelliti ICEYE sono progettati per offrire capacità di monitoraggio persistente ad alte prestazioni a un peso e un costo significativamente inferiori rispetto ai tradizionali satelliti SAR. L’ampia costellazione di nuovi satelliti spaziali (New Space) di ICEYE offre una copertura globale frequente e costante per un monitoraggio persistente; sblocca un nuovo accesso a dati preziosi in qualsiasi luogo sulla Terra: giorno e notte, attraverso le nuvole e più volte al giorno. Dal monitoraggio di oggetti in rapido movimento come le navi in mare al monitoraggio e alla risoluzione di problemi di sicurezza nazionale fino alla potenziale previsione di disastri naturali identificando cambiamenti a livello millimetrico e il monitoraggio persistente di ICEYE sblocca cambiamenti mai visti prima nell’ambiente e nell’attività umana.

Tra le sue numerose missioni, l’EMSA fornisce competenze tecniche e assistenza operativa per ridurre il rischio d’incidenti marittimi e assistere nella risposta e nel recupero dall’inquinamento marino causato da navi e installazioni petrolifere. Inoltre, l’Agenzia sostiene le attività di sorveglianza marittima delle Autorità nazionali degli Stati membri dell’UE legate a un’ampia gamma di funzioni di guardia costiera.

ICEYE fornirà immagini SAR all’EMSA nei prossimi anni per migliorare il loro supporto operativo a un’ampia gamma di Organizzazioni europee nell’ambito dei servizi di osservazione della Terra dell’EMSA. Con operazioni marittime H24, le imaging radar sono uno strumento ideale per supportare in modo rapido, efficiente ed efficace la risposta ai disastri marittimi e le operazioni di recupero e far rispettare le normative marittime dell’UE e supportare le Autorità locali.

In qualsiasi momento, il 70% della Terra è coperto da nuvole o oscurità. A differenza dei tradizionali satelliti di osservazione della Terra, i satelliti SAR possono formare immagini ad alta risoluzione di aree della Terra alla luce del giorno, di notte e attraverso la copertura nuvolosa. In altre parole, possono vedere qualsiasi parte della Terra più volte al giorno. I satelliti possono raccogliere immagini su vaste aree e immagini ancora più dettagliate su punti di interesse più piccoli, come una nave o un impianto petrolifero. Ciò fornisce ai clienti una copertura continua degli eventi di rapida rottura a terra in tutte le condizioni atmosferiche.

ICEYE, leader mondiale nel monitoraggio persistente con l’imaging satellitare del radar ad apertura sintetica (SAR), è presente anche in Ucraina, grazie ad un contratto con la Serhiy Prytula Charity Foundation. Dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, la Serhiy Prytula Charity Foundation ha concentrato i suoi sforzi sulla raccolta di fondi per i bisogni delle forze armate ucraine, inclusa la recente acquisizione di quattro droni Bayraktar. La compagnia Baykar ha deciso di dare gratuitamente tre UAV Bayraktar TB-2 il che ha permesso a Serhiy Prytula Charity Foundation di utilizzare i 600 milioni di UAH risparmiati (17 milioni di dollari) per acquistare il satellite ICEYE.

Dall’inizio del 2022, la costellazione ICEYE è composta di oltre 18 satelliti radar ad apertura sintetica (SAR) in banda X. ICEYE continuerà a far crescere la sua capacità di costellazione in piani orbitali specializzati progettati per fornire capacità di monitoraggio persistenti e vista ad alta risoluzione della superficie terrestre. La visione di ICEYE è quella di portare un nuovo servizio sul mercato con un’enfasi sull’affidabilità superiore, un tasso notevolmente più elevato di rivisitazioni in singole sedi e un’obiettività senza precedenti. Il servizio si basa su un design di satellite e sensore completamente nuovo, sfruttando i recenti progressi in varie tecnologie e l’approccio New Space. Ogni satellite ICEYE si trova in un’orbita sincrona con il Sole con un ciclo di ripetizione della traccia al suolo nominale di 1-22 giorni (a seconda del satellite) con 15 orbite di imaging al giorno. Per ulteriori informazioni, visitare www.iceye.com.

Abele Carruezzo

(Foto courtesy ICEYE)