Il flusso libero di dati fa bene alle persone e all’economia globale

Riportiamo la relazione finale sullo studio, presentato ieri a Davos al Forum, sulla libera circolazione dei dati personali.

Davos. La libera circolazione dei dati è essenziale per l’economia globale. Con il clic di un pulsante, qualcuno a Singapore può acquistare istantaneamente un prodotto da un commerciante a Londra. Una startup nei sobborghi di Atlanta può vendere a persone dall’altra parte del mondo. Un viaggiatore d’affari europeo può usare una carta-money in un bar a San Paolo e la transazione è approvata in pochi secondi. Queste transazioni abilitate digitalmente sono ottime per gli individui e per la crescita economica, ma possono anche portare sfide.

I Governi di tutto il mondo, a Davos, stanno valutando sempre più il modo migliore per gestire la trasformazione digitale del proprio paese salvaguardando la privacy individuale e la sicurezza informatica. Di conseguenza, alcuni responsabili politici stanno cercando misure di localizzazione nel tentativo di proteggere i dati. Tuttavia, queste politiche rischiano di ridurre il commercio, rallentare la produttività e frenare l’innovazione.

Uno studio del 2020 del Centro Europeo per l’Economia Politica Internazionale ha stimato che un divieto normativo sul trasferimento di dati dall’UE agli Stati Uniti potrebbe ridurre le importazioni digitali del 31%, contraendo il PIL dell’UE fino al 3%.

Gli individui desiderano maggiore visibilità e controllo su come i loro dati personali sono utilizzati e archiviati.

Una delle grandi sfide per i flussi di dati transfrontalieri è la mancanza di uno standard globale per la protezione dei dati individuali. Oggi, il modo in cui le aziende raccolgono e gestiscono i dati individuali e il loro consenso varia secondo la regione e della piattaforma. L’ecosistema non dispone di un modo coerente e trasparente per raccogliere queste autorizzazioni e le persone sono frustrate.

Tra il 2020 e il 2022, Visa ha intervistato più di 18.000 persone sui loro comportamenti e atteggiamenti bancari, attività online, privacy dei dati e preferenze di condivisione dei dati in tutto il mondo. Le conclusioni sono chiare. Gli individui sono: 1) preoccupati per la loro privacy digitale, 2) non comprendono appieno come vengono utilizzate le loro informazioni durante lo svolgimento di attività digitali e 3) desiderano meccanismi di consenso e controllo più forti per aiutare a gestire la loro impronta digitale in continua espansione. I risultati del sondaggio hanno mostrato che il 76% delle persone desidera almeno la possibilità di avere un maggiore controllo sui propri dati.

I risultati del sondaggio mostrano anche che le attuali esperienze individuali con la gestione dei dati personali possono essere incoerenti, poco chiare e spesso frustranti. Allo stato attuale, il 35% delle persone a livello globale è meno incline a impegnarsi digitalmente a causa della mancanza di sufficienti controlli delle autorizzazioni, anche perché è meno probabile che conduca attività digitali come lo shopping online. Questi risultati illustrano l’urgente necessità di creare un ecosistema digitale solido e inclusivo che dia potere agli individui. Per fare questo, le aziende devono guadagnarsi la fiducia dell’individuo.

Guadagnare la fiducia inizia dando loro la possibilità di fare scelte reali quando si tratta dei loro dati: Offrire informazioni semplici, chiare e coerenti; Fornire trasparenza su quali dati vengono raccolti e con chi vengono condivisi; Introdurre limiti di tempo per l’utilizzo dei dati e la possibilità per le persone di revocare le autorizzazioni in qualsiasi momento; Fornire la possibilità di controllare l’utilizzo dei dati attraverso scelte distinte per diversi casi d’uso; Sviluppo di strumenti di facile accesso per l’aggiornamento delle scelte di autorizzazione.

I Governi hanno un ruolo importante da svolgere.

Anche i Governi svolgono un ruolo importante nella promozione di un ecosistema digitale potenziante. Le politiche pubbliche innovative possono raggiungere livelli elevati di protezione dei dati individuali senza protezionismo restrittivo del commercio.

Gli Stati Uniti e Singapore hanno riconosciuto questa realtà nel 2020 quando hanno dichiarato congiuntamente che “la capacità di aggregare, archiviare, elaborare e trasmettere i dati oltre i confini è fondamentale per lo sviluppo del settore finanziario” e che “l’uso in espansione dei dati nei servizi finanziari e il crescente utilizzo della tecnologia per fornire servizi finanziari” offrono una serie di vantaggi, tra cui una maggiore scelta individuale, migliori capacità di gestione del rischio e maggiore efficienza.

I Governi possono sostenere ulteriormente la crescita digitale ed economica garantendo che le politiche non discriminino tra fornitori nazionali ed esteri. Inoltre, possono collaborare con altri paesi e organizzazioni internazionali per sviluppare e promuovere standard globali per la protezione dei dati personali.

Le aziende sono maggiormente in grado di interagire con gli individui, innovare e competere quando le regole del gioco sono chiare e quando gli attori nazionali e internazionali sono trattati in modo equo e paritario. Inoltre, i governi e le imprese dovrebbero investire in campagne di educazione e sensibilizzazione che aiutino le persone a comprendere i propri diritti e come proteggere le proprie informazioni personali.

Questo è in definitiva un bene per gli individui perché aiuta a migliorare l’innovazione e migliorare l’efficienza del mercato.

La collaborazione in tutti i settori è fondamentale.

Anche il mondo accademico e la società civile svolgono un ruolo cruciale. Possono promuovere la responsabilità e la trasparenza, portando consapevolezza su come diverse politiche e pratiche possono influenzare gli individui e le comunità. Le politiche di mercato aperto e la protezione individuale non si escludono a vicenda. In effetti, possono rafforzarsi a vicenda.

Le aziende possono fare la loro parte guadagnandosi la fiducia individuale e proponendo strumenti di gestione dei dati che danno potere alle persone.

I Governi possono fare la loro parte creando un ambiente che consenta alle imprese di crescere, non creando barriere.

Il mondo accademico e la società civile possono aiutare a monitorare e riferire sulle pratiche del governo e delle aziende.

È giunto il momento per il mondo accademico, la società civile, le imprese e i governi di lavorare insieme su questi temi. La cooperazione coordinata oggi ci porterà a un’economia digitale globale più inclusiva, solida e resiliente domani.

Abele Carruezzo