L’International Chamber of Shipping ripropone l’impegno per il 2050 net zero

L’International Chamber of Shipping (ICS) espone tutti i dettagli della proposta ‘Fund and Reward’ all’Organizzazione Marittima Internazionale delle Nazioni Unite (IMO). Il Consiglio di amministrazione dell’ICS si è riunito a Londra la scorsa settimana e sostiene all’unanimità la proposta per gli armatori di versare contributi obbligatori per tonnellata di CO2 emessa per creare un nuovo fondo IMO da istituire entro il 2024. Il fondo ricompenserà l’adozione da parte degli armatori di combustibili a basse e zero emissioni di carbonio e fornirà miliardi di dollari di finanziamenti all’anno per la produzione di combustibili alternativi e le infrastrutture di bunkeraggio nei paesi in via di sviluppo.

Londra. Il Consiglio di amministrazione dell’International Chamber of Shipping (ICS), che rappresenta oltre l’80% della flotta mercantile mondiale, ha presentato una proposta rivisitata all’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) che riafferma l’impegno del settore a rispettare il 2050 obiettivi net zero carbon e stabilisce tutti i dettagli su come raggiungere quest’obiettivo tramite un sistema di ‘Fund and Reward ’.

Il meccanismo ‘Fund and Reward’ sarà finanziato da un contributo obbligatorio delle navi per tonnellata di CO2 emessa a un fondo IMO, che premierà i ‘first mover’ per le emissioni di CO2 evitate dall’uso di combustibili alternativi come metanolo, ammoniaca e idrogeno, e come biocarburanti sostenibili e carburanti sintetici più nuove tecnologie tra cui la cattura del carbonio.

Nella nuova presentazione, l’ICS ha stabilito i dettagli su come un contributo forfettario obbligatorio (basato su un prelievo) da parte delle navi sarà raccolto da un fondo per la sostenibilità marittima dell’IMO.

È importante rilevare che, per raggiungere il consenso tra i Governi, ICS spiega come il contributo delle navi per tonnellata di CO2 emessa può essere fissato dall’IMO a un livello relativamente basso ed essere comunque sufficiente a ridurre il divario di prezzo tra carburanti alternativi e convenzionali.

I fondi raccolti verrebbero utilizzati per premiare l’adozione di carburanti alternativi da parte dei pionieri, sulla base delle emissioni di CO2 evitate, il che ridurrà significativamente il divario di prezzo riducendo al minimo il costo aggiuntivo del carburante per uso marittimo per garantire che non vi siano impatti negativi sproporzionati su commercio, che è una preoccupazione legittima in molte economie in via di sviluppo.

Oltre a finanziare il programma di premi/ricompensi per l’adozione di carburanti a basse e zero emissioni di carbonio, i contributi delle Compagnie di navigazione genereranno miliardi di dollari all’anno per sostenere la produzione di carburanti marini alternativi nei paesi in via di sviluppo.

Il fondo sarà inoltre disponibile per ridurre il rischio del lancio della nuova infrastruttura di bunkeraggio che sarà richiesta in tempi accelerati.

“Con la volontà politica, ha commentato Simon Bennett, vice segretario generale della International Chamber of Shipping, può essere prontamente adottato tramite l’attuale Convenzione MARPOL dell’IMO entro il 2024, in modo che il nostro impegno per l’azzeramento netto entro il 2050 possa rimanere plausibile data l’enorme sfida della transizione dell’intera industria globale verso nuovi carburanti e tecnologie in meno di 30 anni”.

Si comprende che il livello dei contributi al fondo IMO sarà una decisione dei Governi. Tuttavia, ICS ha suggerito che i fondi totali di circa 10 miliardi di dollari l’anno – che richiederebbero un contributo iniziale di circa 50 dollari per tonnellata di olio combustibile per uso marittimo consumato – potrebbero essere sufficienti per finanziare un programma di premi fino al 2030 circa, fornendo anche decine di miliardi di dollari per sostenere progetti marittimi di riduzione dei gas serra nei paesi in via di sviluppo.

Una precedente valutazione dell’impatto economico, preparata da ICS in collaborazione con Clarksons’ Research, ha suggerito che è improbabile che contributi fino a 150 USD o più per tonnellata di carburante consumato abbiano un impatto significativo sugli Stati.

Guy Platten, segretario generale della International Chamber of Shipping ha aggiunto: “Se vogliamo avere un futuro sostenibile e decarbonizzato, i Governi devono sostenere la volontà del settore dei trasporti marittimi di presentare misure innovative che possano incentivare i ‘first mover’ fornendo al contempo supporto ai paesi in via di sviluppo.

Sono lieto che il principio di un contributo globale versato dagli armatori in un fondo sia sempre più riconosciuto come il metodo più giusto ed efficace per creare i fondi e gli incentivi necessari per catalizzare la decarbonizzazione della nostra industria. Il nostro Consiglio sostiene all’unanimità e pienamente questa proposta in modo che nessuno venga lasciato indietro nella transizione verso carburanti net zero per il trasporto marittimo, che può avere successo solo se implementata su base globale”.

Quest’ultima proposta dell’ICS fornisce ulteriori informazioni per assistere una decisione al MEPC 80 nel luglio 2023 sulle misure di riduzione dei gas serra a cui dare priorità per lo sviluppo e spiega gli elementi fondamentali del meccanismo che devono essere finalizzati e le variabili che determineranno il quantum iniziale del contributo delle navi e del tasso premiante per l’utilizzo di carburanti alternativi ammissibili.

La presentazione stabilisce inoltre un pacchetto normativo completo, comprese le modifiche suggerite all’Allegato V I della Convenzione MARPOL, per dimostrare come il meccanismo del fondo e del premio/ricompensa possa essere adottato dagli Stati membri dell’IMO entro il 2024.

Quali combustibili alternativi potrebbero essere idonei per i premi del fondo IMO dipenderà dalle linee guida separate dell’IMO sulla valutazione del ciclo di vita del carbonio dei combustibili marini, che dovrebbero essere adottate anche dalla prossima riunione del MEPC nel luglio 2023.

Abele Carruezzo