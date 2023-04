UNIVERSITA’ DEL SALENTO: PROGETTO “ICHARUS”, FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA CON 2,7 MILIONI DI EURO

UN PROGETTO PER LA FORMAZIONE DI DOTTORI DI RICERCA NEL CAMPO DELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L’USO DELL’IDROGENO COME COMBUSTIBILE GREEN

Sviluppare tecnologie altamente innovative per l’uso dell’idrogeno come combustibile green nella generazione di energia e dei trasporti, in particolare dell’aviazione, sostenendo gli obiettivi climatici europei per la decarbonizzazione e la graduale riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili. È l’obiettivo del progetto ICHAruS, coordinato dalla professoressa Maria Grazia De Giorgi del Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione dell’Università del Salento, che ha vinto il bando di finanziamento europeo HORIZON Marie Curie 2022 per un totale di circa 2,7 milioni di euro. La docente UniSalento guiderà per quattro anni un partenariato formato da partner accademici e del mondo industriale provenienti da diversi paesi europei: Imperial College, Tu Berlin, Tu Delft, Politecnico di Tolosa, DLR, CERFACS e Università di Firenze, SAFRAN, Nuovo Pignone, University di Sydney e Pennsylvania State University.

«La dipendenza dei combustibili fossili per l’energia e il trasporto, che rappresentano oltre l’80% della domanda globale di energia, ha portato a un aumento delle emissioni di gas serra e del riscaldamento globale», spiega la professoressa De Giorgi, «L’aviazione e l’industria energetica sono tra i settori più intensivi dal punto di vista energetico e attualmente mancano di soluzioni di elettrificazione scalabili. L’uso di idrogeno come carburante, prodotto dall’elettrolisi dell’acqua con fonti rinnovabili, può essere una soluzione per la decarbonizzazione dei sistemi di combustione. Tuttavia, la combustione dell’idrogeno presenta diverse sfide. Il progetto si propone di studiare tecniche innovative come l’uso di campi elettromagnetici per controllare la combustione dell’idrogeno e migliorarne la stabilità, ridurre le emissioni di NOx (ossidi di azoto e loro miscele) e aumentare l’efficienza.

Questa soluzione offre un nuovo paradigma per risolvere i problemi di stabilità di fiamma e di prestazioni dei sistemi di combustione nell’uso dell’idrogeno come carburante. Questo progetto, inoltre, finanziato assieme ad altri 122 dalla Commissione europea su 946 candidature, consentirà la creazione di un “doctoral network” con 10 studenti di dottorato che, inseriti nei vari laboratori coinvolti, saranno impegnati in un programma di formazione che coprirà gli aspetti tecnico-scientifici, il project management, la sostenibilità e le soft skills. Alla fine del percorso di ricerca e formazione, otterranno un titolo di dottorato conferito dalle varie università europee che partecipano al progetto».

Maria Grazia De Giorgi, docente di Propulsione aerospaziale, è coordinatrice del gruppo di ricerca in Propulsione aerospaziale del Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione UniSalento ed è coinvolta in numerosi progetti di ricerca nell’ambito dell’energia e della propulsione sia aerea che spaziale. Partecipa a diversi comitati NATO su nomina del Ministero della Difesa e ad accordi bilaterali con università straniere, accademie e istituti militari tra i quali l’Accademia Militare di San Javier in Spagna e l’Air Force Institute of Technology di Varsavia.

Il Laboratorio di Propulsione Aerospaziale è inoltre attivo nell’ambito delle ricerche sulla micropropulsione spaziale finanziate dall’ESA (Agenzia spaziale europea) e fa parte del cluster nazionale sulla Mobilità sostenibile, promuovendo attività di ricerca e sviluppo su tecnologie e soluzioni innovative per la mobilità a basso impatto ambientale, in linea con gli obiettivi europei per la riduzione delle emissioni di CO2.